ШГА шагает за MVP, «Бостон» штампует победы, Холмгрен круче Вемби. Обсуждаем полсезона в НБА

Полсезона НБА – позади. А это значит, что пора подводить промежуточные итоги и сверить ощущения от происходящего.

Мы попросили уважаемых русскоязычных знатоков НБА поделиться своими кандидатами на награды и ответить на несколько актуальных вопросов.

В проекте любезно согласились участвовать:

Сергей Абаев, эксперт «Взял мяч»

Максим Абрамов, медиадиректор Единой лиги ВТБ

Никита Белоголовцев, автор телеграм-канала и блога «Белый не умеет прыгать»

Марк Бурчаков, болельщик «Далласа» и автор подкаста BasketTalk

Петр Гордиенко, болельщик «Кливленда» и автор телеграм-канала о команде

Максим Коршунов, автор подкаста «Какого Herro?» и блога «God Damn It»

Андрей Панкрашев, эксперт «Взял мяч» и автор проекта «Пик-н-ток»

Василий «Рахон Р» Троилов, автор легендарных лонгридов

Игорь Сошников, автор подкаста «сошников»

Максим «minimuz» Хон, главный болельщик «Миннесоты» в русскоязычном пространстве, который ведет телеграм-канал о клубе

Павел Хрусталев, болельщик «Санс» и автор рубрики «Гонка за MVP»

Твой личный MVP

Хрусталев: Так ведь он не личный, а общественный, зовут Джоэлем. Слегка отодвинулся от аналитического кресла в этом сезоне, но все матчи с участием Эмбиида прямо-таки кричали о том, что пора повторить. Эпоха дуплетов не планирует заканчиваться, так что сейчас более насущный вопрос, кто будет править регулярным царством в следующие два года. С этим сезоном все уже ясно, о такой мелочи, как количество пропущенных игр, даже думать не хочется.

Абрамов: По итогам декабря Шэй переместился в Топ-3 гонки за MVP и сделал это весьма буднично – после того как был дважды обыгран чемпионский «Денвер» на выезде, монструозные «Миннесота» и «Бостон». Канадский защитник c пионер-отрядом из Оклахомы, выводит эффективность для игроков задней линии на новый уровень. Шэй стал лучше выбирать момент для броска, атакует с гроссмейстерским процентом 55, является лучшим в Лиге по перехватам (2,2 за матч) и, время удивительной статистики, энд-уанам.

Двужильного канадца хватает на все, по показателю +- (+318) в лиге он совсем немного уступает лишь небожителю Йокичу. Уже в конце января будет понятно, из чего сделана эта «Оклахома» и ее лидер – команде предстоит самый жесткий отрезок календаря – 5 матчей за 7 дней, но кажется еще никогда у пары Йокич-Эмбид не было столь достойного конкурента в споре за MVP, который играет в героическом стиле, но при этом команде это идет только на пользу.

Абаев: Шэй Гилджес-Александер. Он дарит ощущение магии. Никто не мог поверить, что в лиге с праймовыми Йокичем, Эмбиидом, Яннисом и Дончичем разыгрывающий, не играющий от броска, сможет бороться за награду, а его молодая команда будет в лидерах конференции.

Шэй – универсал, отвечающий всем критериям франчайз-игрока. Прекрасен на обеих половинах, прогрессирует, уверенно выглядит в концовках. Гилджес-Александер – глоток свежего воздуха, которого так не хватало.

Сошников: Для меня лучшим и наиболее смотрибельным игроком в НБА остается Йокич. Он дико эффективен сам, он делает партнеров лучше, команда без него разваливается, а смотреть на его баскетбол – эстетическое удовольствие.

Панкрашев: Шэй. Он и Марк Дэйгнолт делают из команды молодежи безумно вариативный контендер, где в случае недостатка опыта как раз и будет решать ШГА. Гард без уклона в дальний бросок, решающий против любого соперника и на любой дистанции, умеющий еще и закрывать 1-3 позиции на своей половине.

При прочих равных у Эмбиида и Йокича: окружение сильнее (опытнее) + тренерские штабы с чемпионским опытом. У Гилджеса-Александера такой роскоши нет, но он тащит коллектив как в топ конфы, так и в топ-10 атакующего/защитного рейтингов.

Белоголовцев: Гилджес-Александер просел в последних играх, и его, судя по всему, беспокоит колено. Но в остальном первая половина сезона получилась идеальной. Прямо сейчас это лучший двусторонний баскетболист лиги. Его атакующая эффективность на уровне Йокича/Эмбиида, при этом он пашет на своей половине так, как будто он 3&D из ротации, а не игрок из первой пятерки алл-нба. Фотофиниш за ним, а не Йокичем, Дончичем или Эмбиидом, потому что их команды более-менее на своих местах, а «Оклахому» так высоко не ждал вообще никто.

Троилов: Леброн Джеймс. Трудно найти за последние десять лет такого последовательного хейтера Леброна, как я (ЛеЧок и Скип Бэйлесс — просто шоумены), но сверхъестественная стабильность Джеймса вызывает нечто среднее между ужасом и благоговением. Сразу вспоминается, во-первых, рекламный ролик «Спокойный среди бурь» из моей любимой книжки Виктора Пелевина, а во-вторых, споры десяти-двенадцатилетней давности: «Вот через два-три года Леброн начнет терять атлетизм, и тогда все поймут, что именно Скотти Пиппен — величайший легкий форвард в истории». История, однако, рассудила по-другому. Леброн в нынешнем сезоне — это баскетбольный Ктулху: не самое могущественное и страшное существо в иерархии (куда ему до Азатота), но простым смертным-то от этого не легче.

Хон: Шэй Гилджес-Александер тащит Оклахому на Западе, в составе нет ни одного ветерана старше 30 лет, в старте выходят три игрока моложе 22 лет. Стать лидером молодого коллектива в 25 лет – это дорогого стоит.

Бурчаков: Йокич и Эмбиид идут уже четвертый год подряд являются лидерами по количеству голосов за награду MVP. Это противостояние уже успело обрасти персональными фанбоями и хейтерами обоих, из-за чего контекст обсуждения гонки за награду с каждым годом становится еще токсичнее.

Как хорошо, что очередную борьбу этого дуэта на равных решил разбавить канадский парнишка, от произношения имени и фамилии которого Геннадия Орлова хватит кондрашка. Кто-то может сказать, что этот выбор в первую очередь продиктован усталостью от доминаторов ребят из «Наггетс» и «Сиксерс», и в их суждениях будет доля истины, но небольшая. Шэй Гилджес-Александер проводит феноменальный сезон, выбивая 31 очко, показывая процент попадания, свойственный игрокам фронткорта (55,2%). Лидер по количеству проходов под кольцо во всей Ассоциации также является одним из лучших защищающихся гардов Ассоциации прямо сейчас, перехватывая мяч в среднем за игру чаще всех в лиге (2,3) и снижая процент попадания своих опекаемых соперников на 2,2%, что для игроков бэккорта является сильным показателем. Уверен, что за оставшуюся регулярку что Никола, что Джоэл снова выдадут эдакое, после чего не получится не отдать награду кому-либо из этой парочке, но на отметке середины сезона хочется отдать ее кому-то другому. Например, лидеру самой классной и яркой команды лиги на данную секунду.

Гордиенко: Тейтум – Волшебник Изумрудного Города, который делает Страшилу, Льва и Железного Дровосека самыми-самыми в Восточной конференции. Что значит, вы знаете эту книгу, и он там просто аферист? Тогда зайдем с другой стороны. Тейтум – это Пол Пирс, который узнал об Убунту до похода в The Buzz Club.

Коршунов: Я не вижу альтернативы Йокича. Он является атакой и мозгом команды, игроком, гарантирующим шанс на титул, если его окружить нужными игроками, у него все в порядке с ментальностью, он умеет переключать режим скорера в режим «я сделаю из вас суперзвезд».

Нет никого и близко, кто оказывает такое же влияние на игру. Поэтому если мы исходим от того, что это награда наиболее ценному игроку, то это Йокич, без него нет «Денвера».

В общем, он сильнее каждого своего соперника за награду.

Самая мощная команда

Коршунов: Очень хотел выбрать «Оклахому», но выберу «Денвер», потому что смотри предыдущий пункт.

Пока все борются и страдают, «Денвер» играет в свой баскетбол, отдыхая и не напрягаясь. Вот именно эта расслабленность и делает для меня «Денвер» главной силой коллектива. Запад слишком нестабилен, а вот «Наггетс» внушают ошеломляющее спокойствие. «Оклахома» молода, «Миннесота» прекрасна, но вызывает вопросы по игре в плей-офф, «Голден Стэйт» развален, «Клипперс» прокляты и так далее. «Денвер» же стоически переносит весь этот хаос, царящий вокруг.

Бурчаков: Многие считали «Бостон» фаворитом нового сезона в октябре, однако даже с заранее завышенными ожиданиями «кельтам» удалось удивить. Пятерка Холидэй-Уайт-Браун-Тейтум-Порзингис сжирает все на своем пути с нет рейтингом +16.5 за 336 проведенные минуты. У «Селтикс» идет все настолько гладко, что уже каждый из стартовой пятерки успел пропустить минимум по 3 игры, а Деррика Уайта на полном серьезе и небезосновательно рассматривают как кандидата на попадание на Матч всех звезд (напомню, что одаренные умы с ESPN перед стартом сезона не включили его в топ-100 лучших игроков предстоящей регулярки).

Пока что сложно представить, что может остудить их пыл за исключением неожиданной травмы одного из лидеров. Однако если мне не изменяет память, то такие же эмоции по отношению к «Бостону» порой испытывались большинством в прошлом и позапрошлом году, а нового чемпионского баннера все еще нет. Поэтому продолжаем пристально наблюдать за дружиной Джо Маззуллы.

Троилов: «Бостон». Брэд Стивенс на посту организатора умудрился сделать так, что пока даже Джо Маззулла перестал выглядеть откровенно слабым местом (и даже есть робкие надежды на прогресс). Перед началом сезона приходилось много читать, что «Бостон» — команда с мощной стартовой пятеркой, но вообще без скамейки; однако теперь и это звучит сомнительно, когда даже человек с мемной фамилией Queta не смотрится в команде инородным телом. По-прежнему дискуссионный вопрос, насколько все это, включая легендарный хиробол Тэйтума, будет работать в плей-офф (прямо сейчас, когда я пишу эти строки, в игре «Бостона» с «Денвером» большой перерыв, и у Джей-Ти уже 1/7 из-за дуги). Но мы же говорим пока о регулярке, а в регулярке вот так.

Гордиенко: Удока превратил «Кельтов» в команду пулялок без плана «Б». Маззулла добавил им бросков и попросил кидать пораньше. Стивенс же в этом сезоне трейдом центрового Порзингиса вернул в нападение вариативность. Нет лучшей отмычки к чужой обороне, чем умелый большой: к здоровью ног латвийца могут быть вопросы, но их точно нет к наличию у Кристапса по-европейски заточенных рук и головы. Сочетая его со стартовой линией, где еще четыре человека двигают мяч, бросают и защищаются, «Бостон» если и не закрывает все свои недостатки, то умножает достоинства до значений, перебить которые не получится даже очередному ноунейму на минимальной зарплате из «Хит».

Белоголовцев: Очень понятно, как и почему этот «Бостон» может проиграть («если к последней четверти у тебя 0/9 из-за дуги, бросай дальше – ведь ты же снайпер»). Но сейчас это лучшая команда сезона. Третья атака, вторая защита, лучшая разница. Все пять стартеров по делу в топ-10 голосования на алл-стар. Хорфорд, который в свои 54 года стартовал бы примерно в 25 командах лиги. Опасения по поводу куцей скамейки не подтверждаются. Если это не доминирование, то что тогда?

Абаев: Без сомнения, «Бостон». Первое место в НБА. 20-0 дома. Сильнейшая стартовая пятерка лиги. «Селтикс» – с запасом лучшая команда Востока, а ни один из лидеров Запада сейчас не выглядит настолько же мощно. «Денвер» сбавил обороты после титула, а молодые «Оклахома» и «Миннесота» пока вообще не доказали, что готовы перенести уровень регулярки в плей-офф. Зеленый во всех смыслах тренер – единственная причина переживать за «Бостон» в контексте борьбы за титул.

Панкрашев: «Бостон». Честно, выбирал здесь между ними и ЛАК, однако, при достаточно равной вероятности травм с обеих сторон выберу команду, которая максимизирует заход главного тренера Маззуллы под трехочковые и укрепляет игравший в финале НБА дуэт персональщиком Дрю и единорогом-Порзи. И не забываем, что Уайт может быть чуть ли не теневым МВП команды.

Сошников: По первой части регулярки это должен быть «Бостон». Такая машина по производству побед. Фаворитом на титул я бы, наверное, назвал кого-нибудь другого, но если выбирать именно самую мощную команду первой половины сезона, то тут как будто и вариантов особых нет. У «Селтикс» и топ-3 атака, и топ-3 защита, в НБА нет других команд, которые бы на обеих половинах были бы хотя бы в топ-5.

Хрусталев: «Клипперс». Возможно, это все до известной поры, но мне как-то слегка страшновато смотреть их матчи. Харден был назначен злодеем, который разрушает НБА, и вроде бы в этом процессе он разрушил самого себя. А тут остановился он по требованию в Лос-Анджелесе, и внезапно у него все начало получаться. Уэстбрук принял роль запасного как миленький, Пол Джордж очнулся, Кавай Ленард никогда и не травмировался. Неужели именно в тот момент, когда на «Клипперс» все махнули рукой, у них все внезапно сложится?

Хон: Этот состав «Миннесоты» не самый сыгранный, не самый опытный, но действительно самый «мощный»: троица больших Гобер-Таунс-Рид, почти семифутер Макдэниелс на периметре и Кайл Андерсон в роли запасного разыгрывающего. Они давят соперников в краске на обоих концах площадки и играют в волейбол поверх small ball пятерок соперников. Здесь нет эстетики «Денвера» или «Голден Стэйт», ребята из «Миннесоты» не флексят после красивых финтов, они в буквальном смысле подминают под себя оппонентов, и пока у них это получается.

Абрамов: «Что в этой ЭнБиЭй творится? Никаких скреп, традиций, «Миннесота» вон на первом месте». Два месяца назад это действительно звучало как шутка, но вот уже все катится к Матчу звезд, а «Волки» возглавляют Западную конференцию, а за ними в погоню пустились парни из «Оклахомы», что, возможно, еще более удивительно. Дикий и «глубокий» Запад как-то быстро перестал быть таким пугающим, несмотря на то, что Леброн, Дюрэнт, Ленард и Карри здесь все еще главные звезды.

«Миннесота» забралась на вершину за счет лучшей защиты, трио-центровых стоимостью 90 миллионов Гобер-Таунс-Рид, которые научились уживаться в одной берлоге, прогрессирующему Эдвардсу и целой группе ролевиков во главе с красиво стареющим Майком Конли. Интересно, что Таунс и Эдвардс, поиграв мускулами за сборные на чемпионате Мира, как будто вспомнили, в чем их сильные стороны. Защитник «Миннесоты» лучший two-way игрок НБА прямо сейчас, а Таунс настоящий оркестр, который может сам запускать и завершать атаки. «Миннесота» и ее тренер Крис Финч – все еще темная лошадка, которая хорошо подбирает и защищается, но не имеет опыта побед в плей-офф и не может стоять вровень с тем же «Бостоном». Но прямо сейчас это банда смотрится очень мощно.

Самое яркое событие

Сошников: Возвращение Джа? Тот его первый матч с кучей очков и победным баззером был чем-то слишком голливудским.

Или те несколько дней, когда мы все следили за концовкой внутрисезонного турнира.

Ну и победа «Детройта» перед Новым годом. Они были в опасной близости от того, чтобы побить вообще все рекорды по длительности серии поражений, это уже могло выйти не просто за пределы баскетбола, но и за пределы Северной Америки. А так «Пистонс» просто сравнялись с «Сиксерс».

Гордиенко: Дисквалификация Грина как кульминация проблем ГСВ. Мы годами ждали признаков окончания последней династии, и предыдущий сезон дал много поводов для паники фанатам «Воинов». Но летом команда вроде как нащупала дальнейший путь. Разобрались с контрактом Грина, не вляпалась в контракт Клея, а от потенциала глаза разбегались: Уиггинс должен был вернуться в форму, молодые – прибавить, Пол – дать стабильности игре скамейки. А по итогу – резкий прыжок в пропасть, как будто уже летальный. Все схлопнулось и развалилось со скоростью, которой бы позавидовала и царская Россия.

Хон: Внутрисезонный турнир. За исключением вырвиглазных расцветок площадок внутрисезонный турнир сделал именно то, что от него требовалось: подогрел интерес к играм НБА в первые два месяца регулярного сезона. Для первого блина все получилось хорошо: победили в нем стареющие «Лейкерс», повесили баннер и… мгновенно были забыты за калейдоскопом событий в лиге. Именно так и задумывалось: ярко, быстро и «незатратно».

Троилов: 4 из 6 трехочковых Тре Джонса в матче с «Чикаго». Ну ладно, не буду далеко уходить от «Сперс» — сверхуверенный старт Вембаньямы. Я, честно, ожидал сильно меньшего, но достаточно посмотреть на игру команды (не результаты, а именно игру) с французом и без оного, и все сразу становится понятно. Ну а то, что начал творить Виктуар после того, как Попович отошел от своего спорного эксперимента с поинт-Соханом, заставляет смотреть каждый матч «Сперс», невзирая на место техасцев в таблице (кроме бэк-ту-бэков, лол).

Хрусталев: «Оклахома-Сити». Как говорится – если честно, как-то до сих пор не очень в это верю. Сказка стала реальностью столь стремительно и вошла в наше сознание так основательно, что вроде бы никогда и не кончится. Выскочками их не назвать – все-таки в составе играют один из лучших игроков лиги, лучший новичок и с ними еще ребята. Раз уж забрались на самый верх так быстро, то нет особенных причин ждать как будто бы непременного провала.

Белоголовцев: Лидеры Запада. Думаю, что написал бы это, даже если бы не болел за «Оклахому». Дело не только в том, что этого невозможно было угадать. И «Миннесота», и «Оклахома» идут с разницей больше пяти. Это вообще-то исторический уровень. Такое не читерится легким расписанием, проблемами конкурентов и вот этим всем.

Абрамов: Победа «Лейкерс» во внутрисезонном турнире.

Добавив элемент случайности и красивую обертку, НБА сделала главное – дала шанс хайповым командам на титул, пусть пока и такой, который не все готовы озвучивать на серьезных сходках, где вывешивают баннеры. Но для «Лейкерс», Леброна Джеймса и его наследия это была сказочная история. Кажется, НБА тоже понравился такой эксперимент, несмотря на сломанный календарь, циничный подсчет очков на групповом этапе, молчаливую арену в Лас-Вегасе и разрисованные площадки. Даже если в этом сезоне больше совсем ничего не произойдет, турнир и победа «Лейкерс» запомнятся.

Панкрашев: «Детройт» и 28 поражений. Умею признавать промахи, а с «Пистонс» – самый мой большой промах за все время. Оказывается, угадывать чемпионов НБА проще, чем делать ставку на прогресс молодежи. Огромное количество вопросов к Монти, который ошибается не меньше, чем Айзейя Стюарт с выводом мяча. Хочется верить, что травм у Дюрена и Каннингема будет меньше, ведь, кроме них и Осара, никто не вызывает доверия из молодежи.

Бурчаков: Никогда не видел, чтобы каждая игра танкующей команды становилась событием недели, и нет, я не про всеобщий хайп по отношению к Виктору Вембаньяме. «Пистонс» удалось приковать к себе внимание рекордной серией поражений и последующими после нее жидкими результатами, причем абсолютно разными способами. Сначала это были рассуждения о том, является ли Кейд Каннингем худшим первым номером драфта за последние 10 лет. Затем их сменили пресс-конференции Монти Уильямса, которому каждый раз приходилось ухитряться придумывать новую подборку оправданий и мотивационных речей для своих подопечных. В конце концов, к всеобщему шабашу присоединились рассерженные и громкие болельщики на домашней арене, что вынудило выйти из тени даже владельца команды Тома Горса и публично донести до всех посыл имени «Мне по###, я так чувствую». Последним вагончиком этого феномена стала недавно выпрыгнувшая из кольца трешка на победу Джейдена Айви в поединке против «Хьюстона». Столько событий, а воз и ныне там – 4 победы, 37 поражений. «Пистонс» идут на рекорд, и за этим чертовски интересно наблюдать.

Абаев: Внутрисезонный турнир, как явление. В регулярке всегда было мало заруб уровня плей-офф. «Ин-сизон» подарил нам эту атмосферу, создав большое количество огненных матчей, где команды выкладывались на 100%. Никакой отдельно взятый матч, данк или бросок не может перекрыть этот праздник.

Альтернативный вариант: камбек «Денвера» против «Голден Стэйт» с победным броском Николы Йокича.

Коршунов: Леброн всегда фигурирует на фоне, но если раньше рядом с ним всегда были представители прошлых поколений, то сейчас главные звезды все входят в клуб до 30. ШГА, Эдвардс, Дончич, Йокич, Яннис, Холмгрен, Вембаньяма, Митчелл, Фокс, Тейтум, Макси. В лиге завершилась смена поколений и да, нет смысла бояться будущего, здесь полно игроков, способных уже сейчас писать историю от своего имени.

Кто удивил (с любой стороны)

Панкрашев: «Миннесота» – не только построить лучшую защиту НБА, но и закрепиться на 1-й строчке Запада. Ожидал истории с «двумя тройками» в прошлом году, где вся игра у Финча делится на зоны ответственности. Условно: в нападении мы гоним через Эдвардса-Таунса-Рида, в защите через Эдвардса-Гобера-Макдэниелса. В прошлом году Таунс сыграл чуть больше 30 матчей, поэтому все порушилось, однако, эта идея сработала на полноценный сезон ребят вместе. Респект, кстати, Конли в 36 лет – фантастическая работа на обеих половинах.

Бурчаков: Больше всех в этом году удивила «Миннесота», если быть точнее – их оборона. Крису Финчу удалось совместить Руди Гобера и Карла-Энтони Таунса, эффективно пряча последнего в углах и заранее сменяя Макдэниелса или Эдвардса на его опекунов, если те решают активнее проявить себя в проходах. Сам Таунс начал активнее передвигать ногами, и его за это безусловно стоит похвалить. В том числе и благодаря реже проваливающемуся и охотнее выходящему на дугу доминиканцу «Тимбервулвз» успешно душат соперников на дуге (6-е по допущенным трехам, 6-е по проценту трех у соперников, лишь 34,9%).

Однако особняком здесь стоит Руди Гобер, который за счет меньшей толкучки и большего командного понимания в защите вернул себе DPOY форму. Когда он на паркете, соперники приблизительно на 20% реже лезут под кольцо по сравнению с минутами его отсутствия, при этом в непосредственной близости от кольца (меньше 6 футов) через француза попадают на 14.7(!!!) процентов хуже среднего по лиге (49% вместо 63,7). Короче говоря, я мог представить бегущую и побеждающую «Индиану», яркую молодую «Оклахому», да даже разваливающийся «Мемфис» после травмы Джа Морэнта и ухода Тайуса Джонса не казался настолько нереалистичным. А вот «Миннесота» в роли защитного джаггернаута удивила, причем сильнее всех!

Троилов: «Миннесота», конечно. Нет, то есть я понимаю, что для ярых свидетелей Наза Рида, которые следят за командой 24 на 7 и слушают все подкасты Джона Кравчински, такой взлет команды — явно не из разряда чего-то феноменального. Но я, человек, который из спортивной периодики читает исключительно обсуждения новых нарядов Кайла Кузмы, правда очень удивлен. Нет, ладно, я смотрю в таблицу и сижу с видом Джэймса Макэвоя в сортире из мема «Че происходит». Я люблю защитные команды, и мне правда приятно, что одна из них возглавляет Запад.

Хон: У двух абсолютно непохожих феноменов «Нью-Йорка» и «Индианы» одинаковое количество побед и поражений, но пришли они к этому разными путями. У «Нью-Йорка» ужасно начал сезон Рэндл, окончательно закончился как баскетболист Фурнье, потом вылетел Робинсон, и мне казалось, что судно с рулевым Тибодо пойдет ко дну. Но тут руководство «Нью-Йорка» делает обмен Куикли и Барретта на Ануноби и элегантно собирает паззл из оловянных солдатиков. После обмена «Никс» выдают серию из пяти побед, при этом держат в рукаве комбинацию из шести пиков первого раунда, который можно использовать в еще одном трейде (один пик придется придержать по правилу Степина).

Мне хочется надеяться, что это выгнанный с (простите за каламбур) «волчьим билетом» Гершон Розас дает правильные советы руководству «Нью-Йорка». «Индиана» же просто удивила, я не ожидал от Карлайла такого задорного эксперимента! Я ведь помню Карлайла, когда он тренировал предтечу чемпионского «Детройта» 2004 года, а тут в него какой-то Майк Д’Антони вселился. Да и «Индиана» у меня всегда больше ассоциировалась с эдакими крепкими парнями из провинции, чем с модными хипстерами. Но эксперимент удачный, тем интереснее за ними наблюдать.

Очень понравились две молодые команды «Хьюстон» и «Орландо». «Хьюстон» с приходом Удоки, «чисткой конюшен» и подписанием ФВВ и Брукса стал похож на команду, играют в пусть и не замысловатый, но понятный и симпатичный баскетбол, молодцы! «Орландо» понравился сверхагрессивной защитой, в тех матчах, которые я смотрел они атаковали игрока с мячом с таким напором, что мне это сразу понравилось.

Ну и «Оклахома», Прести собрал очень интересную, боевую команду. На мой взгляд, они в одном обмене от большого успеха, но тяжело понять игрока типа им нужно добавить, настолько у них специфичный состав.

Абрамов: Джейлен Джонсон из «Атланты» – мечта тех, кто взял второгодку в фэнтези-лигах в поздних раундах. История золушки и лучший прогресс по очкам и подборам за последние 19 лет со времен Зака Рэндольфа. После того, как Зака Коллинза отправили на мороз в «Юту», место тяжелого форварда Куин Снайдер без промедлений отдал 22-летнему атлету из «Дьюка». Джонсон играет на обеих сторонах площадки, всегда серьезен, ему не нужен мяч (Трэй Янг аплодирует стоя), чтобы оставаться эффективным.

Джулиус Рэндл, Таунс и Зайон уходили с паркета покусанными после матчей с «Атлантой», потому что их персонально опекал Джонсон.

Все команды НБА перед делайном на обмены знают, что в «Хоукс» есть только два неприкосновенных игрока – Трэй и Джален и это говорит больше, чем что-либо еще о прогрессе игрока, взявшегося из ниоткуда.

Белоголовцев: Мы уже устали от вечных проблем «Клипперс». Согласились, что Харден – самая токсичная звезда, которая никогда не выигрывает. Привыкли, что суперкоманды (тем более престарелые) сильны только на бумаге. А они поперли как танк (в смысле, действительно поперли, а не как «Детройт»). Вроде бы и логично, но такого не было миллион лет.

Хрусталев: «Детройт». Видите ли, доктор, у нас случай массового какого-то гипноза. Не было никаких оснований полагать, что попадают они все в пропасть с таким грохотом. Баскетболисты хорошие, тренер пожил на свете и многое соображает, так что тогда происходит? Не то чтобы я смотрел больше полутора матчей и десяти смешных нарезок, на которых у игроков «Детройта» мелкие пришельцы отбирают таланты, но все равно интересно. Есть специалисты со странными вкусами?

Абаев: Выделю несколько игроков разных уровней.

Удивил со знаком плюс: Шэй Гилджес-Александер, сражающийся за MVP

Удивил со знаком минус: нестабильный Клэй Томпсон, проводящий худший сезон карьеры.

Удивил, появившись из ниоткуда: Джейлен Джонсон, внезапно претендующий на награду самого прогрессирующего игрока.

Гордиенко: Джарретт Аллен. После унизительного отлупа в серии с «Никс», где «Кливленд» перетерли в труху физически, почти все участники команды заявили, что запираются на каникулах в качалке. Аллен же сказал, что хочет «научиться пасовать не только на Мобли». Отчаянию фанатов «Кэвз» не было предела – второй сезон подряд после звездного 2021/22 года Джарретт продолжил скукоживаться в нерешительного тюфяка.

Долгий вылет Мобли и Гарлэнда мог отправить команду в борьбу за пики: но, оказавшись в дерьмовой ситуации, «Кавалеры» почувствовали себя как дома. Спящий гигант очнулся и стал крушить щиты на обеих половинах с такой безупречностью, что Бикерстафф решился выпустить к нему всех бросающих ребят. Покалеченный «Кливленд» сейчас выглядит лучше здорового сразу и в защите, и в нападении, а Аллен – фундамент этого внезапного преображения. И да, он еще и пасует.

Сошников: «Миннесота» как-то слишком внезапно взлетела. У них были поводы для оптимизма после прошлогоднего плей-офф, но я и близко не ждал их в качестве первой защиты НБА и первой команды запада. У «Оклахомы» больше молодежи, они получили Холмгрена, там как будто проще было ожидать прогресса, а вот «волки» прямо удивляют.

Коршунов: Я ожидал увидеть развитие «Миннесоты» в странного атакующего джаггернаута, но уж точно не ожидал, что вся эта конструкция будет защищаться на уровне лучших команд. Снимаю шляпу перед Гобером, восхищаюсь Макдэниэлсом и хвалю Эдвардса. В основном эволюция «Миннесоты» в обороне случилась из-за Гобера. Руди, казалось, уже идеально прокачал навыки выбора позиции, но стал еще лучше, дополнив прогресс небольшим скачком в части резкости и еще бОльшим игровым IQ, за счет которого снизил количество ошибок на фейках соперников.

Ожидание перед дедлайном

Коршунов: У нас к дедлайну набралось команд, которых многое что не устраивает. Здесь и «Голден Стэйт», вечно тянущийся к титулу Леброн, «Чикаго», да и «Кингс» хотели бы находиться выше. В общем, буду банален, но жду большой обмен, как и всегда.

Абрамов: В НБА все меняется как в калейдоскопе, и окно возможностей часто оказывается форточкой, куда надо пролезть, а уже потом окончательно развалиться на части. Зато будет что вспомнить – ухмыляются болельщики «Торонто»! Одна звезда и даже один сильный ролевик может стать той самой недостающей деталью в чемпионском пазле. Поэтому все будут пользоваться последней возможностью вдохнуть жизнь в стареющую и выходящую из моды франшизу, а таких сейчас в Лиге немало.

Пойдут ва-банк «Уорриорс», готовые обменять Криса Пола, любой ценой хотят усилить скамейку «Клипперс», активно пытается взбодриться «Атланта», которой, как оказалось, совсем был не нужен Деджонте Мюррей. «Лейкерс» ищет креативного защитника для того, чтобы разгрузить Леброна, а «Майами» и «Даллас» – оруженосцев для своих суперзвезд.

Остальные истории – помельче. «Детройт» мечтает расщепиться на молекулы после такого исторического сезона, «Шарлотт» все никак не могут найти баланс между талантом, больницей и игроками, дающими результат. Те, кому было больше всех надо – «Пэйсерс» – уже пошли ва-банк и отдали три пика первого раунда за возможность (!) уже сейчас претендовать на что-то.

Кажется, вот-вот будут еще блокбастеры, которые серьезно изменят расклад сил.

Хрусталев: Очень интересно, что будут делать в «Голден Стэйт». Есть ли какие-то шансы хотя бы ненадолго сбежать со страниц шекспировской трагедии и сменить жанр? Или все, теперь только на кладбище, доживать свой век под философствования могильщиков?

Сошников: Джерами Грант в «Голден Стэйт». На самом деле, просто хочется, чтобы «Уорриорс» сделали хоть что-то, потому что без какой-то встряски тут ничего не изменится. Оно может и после встряски лучше не станет, гарантий, естественно, нет. Но есть возможность. Надеюсь, Данливи окажется агрессивнее Майерса в этом плане.

Хон: Я всегда жду безумия во время дедлайна. В этот раз над многими командами висит дамоклов меч нового коллективного соглашения, второй налоговый порог и все такое. Я надеюсь, что это простимулирует команды к тому чтобы делать обмены с умом, находя новые лазейки, так чтобы Роман Сприкут потом писал статьи с объяснениями всей гениальности обменов, а мы восторгались в комментариях.

Бурчаков: Дедлайн – мое любимое время в НБА наряду с первым раундом плей-офф, финалом и началом межсезонья, оттого мои ожидания всегда непропорционально завышены. Хочется как минимум несколько обменов некогда звездных игроков вдобавок к новобранцу «Индианы» Паскалю Сиакаму, и моя чуечка подсказывает мне, что подобное мы увидим конкретно от «Голден Стэйт».

Не обещаю вам громких обменов Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона, но почему-то Майк Данливи-младший создал у меня летом впечатление человека, готового резать по живому и делать это довольно успешно (удачное скидывание длинного контракта MVP Шактина Джордана Пула, минималка Шарича, классные попадания в Подземски и Джексон-Дэвиса). Поэтому на месте Эндрю Уиггинса, Джонатана Куминги и остальных людей вне великого трио «воинов» я бы напрягся от маячащей перспективы оказаться где-нибудь в Мичигане, ведь магия Стефена Карри не вечна, а результаты как бы намекают на неизбежность изменений.

Панкрашев: Психанет олл-стар. Было бы интереснее – сдающие нервы у Трея Янга, окружение которого хотело бы его видеть в «Сперс» с Вембой. Хочется перчинки, а не обменов Богдановича на Богдановича (при всем уважении к обоим).

Белоголовцев: Большая сделка «Оклахомы», которой не будет. Сэм Прести — теневой властелин дедлайна. Он может не напрягаясь перебить любой пакет и забрать любого, кто будет доступен. Но, кажется, никакого алл-ина пока не будет. В остальном будет безызбежный обмен Сиакама и какое-то количество локальных сделок. Никаких недовольных звезд не видно даже в теории. Ну, разве что Дюрэнт решит, что в «Финиксе» все не так и скажет, что все эти годы мечтал вернуться в «Оклахому» и закрыть гештальт.

Троилов: Совершенно никаких. Дедлайн – это забавное цирковое представление, «слоны и предел человеческой ловкости» для фанатов и особенно для журналистов, которые рубят бабки на подкастах с пылу с жару. Если же отбросить хайп и тысячу комментариев обсуждения — ну вот обменяли Хардена в «Филадельфию», и что это дало в конкретном моменте «Филадельфии»?

Абаев: Ожидания достаточно сдержанные. Верю, что медиа гиганты вроде «Лейкерс» и «Уорриорс» будут совершать обмены, но чего-то грандиозного не жду. Зак Лавин не возбуждает, других доступных звезд не видно. Мне кажется, этот год может получиться одним из самых спокойных за последнее время.

Гордиенко: На один бокал пива во время чтения трансляции Ромы. После трейдов Аннуноби и Сиакама – уже ни во что не верю и ничего не жду.

Кто провалился, но еще себя покажет (игрок, клуб, ГМ, кто угодно)

Троилов: Кирилл Свиридов, до сих пор не написавший ни одного откровенно хейтерского текста в адрес Леброна. В порядке шутки, за которую всем слушателям неловко, – Бен Симмонс, в которого я продолжаю иррационально верить.

Хрусталев: Защита «Милуоки». Понятно, что Холидэя нет, а есть не-Холидэй, но быть одной из худших команд лиги по игре в защите как-то совсем неприлично. Думаю, ближе к плей-офф все как-то нормализуется, иначе «Милуоки» ведь не выйдут в финал, а тогда мой предсезонный прогноз не сбудется. То, что тренер совсем новичок, казалось бы, не очень этому всему способствует, но в этом пункте больше веры, чем аргументов.

Панкрашев: ЛАЛ. Вера у меня в деда, иначе зачем это все? Для 39 лет и 21-го сезона в НБА – это с запасом лучший сезон в истории, однако, для Джеймса мы все равно измеряем успех в плей-офф. Не могу назвать прошлый ПО провалом: 0-4 с клатчами, в финале Запада против будущего чемпиона – вполне себе. ЭйДи и Брон не пропускают много, гибкости под обмены достаточно и, несмотря на 10 место на Западе, хочу верить, что снова пошумят в пост-сизоне и выбьют парочку команд оттуда.

Гордиенко: Вембаньяму расхайпили как главного игрока поколения, но никто не предупредил, что поколение будет зумеров, себе на уме, ничего вам не должно, просто от нас отстаньте. Прямо сейчас против Вембаньямы примерно все – яркий оппонент, на фоне которого он смотрится печально (Чет Холмгрен), собственная универсальность и сырость, не позволяющие показать элитный стабильный уровень хоть в чем-то, и, особенно, родная команда. Мемуары Попа, как агента ЦРУ, скорее всего, будут засекречены, поэтому мы не скоро узнаем, насколько рукотворен был тот хаос, что устроил Грегг ротации «Шпор».

Но нужно быть идиотом, чтобы считать Виктора бастом. Попович, кажется, тоже уже наигрался и вернул в старт нормального разыгрывающего. 50 процентов, что Вемба даже не заметит «стену новичка». 50 – что переживания за здоровье заставят «Сперс» испортить ему дебютный сезон.

Бурчаков: Не уверен, насколько вообще слово «провал» применительно к Вембаньяме. Всему виной нарратив, созданный вокруг француза перед драфтом, который поставил его в уязвимое положение. Теперь второе место в промежуточной гонке за Новичка года и слабые результаты «Сперс» ставят ему в укор, обвиняя в том, что он не выводит «шпор» хотя бы в плей-ин на своих «могучих» плечах.

По правде говоря, докопаться есть до чего – и до слабой трешки (29,3% при 5 попытках за игру), и до нехватки агрессии в атаке на ранней стадии регулярки, и до ужасных заслонов, и до ограниченных минут на паркете (что как бы не является его решением, ну да ладно). Однако после перевода Зака Коллинза в запас и превращения в чистого центрового Виктор выдает 22 очка, 11 подборов, 4 ассиста и 3,5 блокшота в среднем за игру, начинает получать больше возможностей непосредственно из-под кольца, которые реализует с 77-процентной точностью (спасибо в том числе Тре Джонсу) и в целом чувствует себя гораздо увереннее, даже играя меньше 25 минут в январе.

На Матч всех звезд Вите, уже боюсь, не суждено попасть, но вот забрать лидерство в гонке за Новичка Года и попасть в условный топ-8 претендентов на Лучшего Защищающегося игрока по итогам регулярки? Думаю, такие ожидания вполне реалистичны.

Белоголовцев: Букер был плох, Била вообще не было. Но «Финикс» все равно в паре побед от прямого попадания в плей-офф. У них нет баланса и ресурсов для усиления. Но у них банально слишком много таланта. Хватит, чтобы затащить в семь матчей любую команду в лиге. А там... Очень неприятная команда, короче.

Абаев: Дрэймонд Грин. Главным образом Грин провалился, сыграв только 16 из 40 матчей, позволив «Голден Стэйт» опуститься на 12-ю строчку Запада. Отсюда только наверх.

В этом году Грин стал чаще смотреть на кольцо и снова начал попадать трехочковые (44%). Он по-прежнему не только индивидуально защищается на уровне оборонительной сборной, но и в целом организует игру команды на обеих половинах паркета, выполняя важнейшие функции координатора, о чем буквально недавно напоминал Стив Керр.

Дрэймонд должен спасти сезон и помочь «Уорриорс» хотя бы выйти в плей-офф. А может и выиграть серию против кого-то неопытных соперников.

Абрамов: Это будет «Финикс» – команда, которая создавалась под тернистый путь плей-офф. Где критически важно индивидуальное превосходство 1 в 1, и победа в отдельно взятых матчах – последним владением, броском под сирену, когда требуется маленькое чудо.

«Санз» – команда, в которой все зависит от здоровья и «огня» трех звезд, но они не могут терять этот год и прятаться за декаорациями. Дюрэнту 35, и он в поиске идеальных условий, Брэдли Бил и Девин Букер – два лучших скорера своего поколения, которые ничего не выигрывали. Недавний камбэк в матче с «Кингс», где «Финикс» закончили матч рывком 23:4, и всю ответственность взвалил на себя Дюрэнт – идеальный пример, как суперзвезды могут за короткий отрезок изменить все.

Сейчас «Санз» у черты плей-офф и даже с полноценным возращением большого трио вряд ли попадут в Топ-4 – тем опаснее они будут против команд лидеров конференции, которые в такой ситуации будут фаворитами лишь на бумаге.

Коршунов: Очевидно, что «Игнайт», как система развития игроков, абсолютна ничтожна и нелепа, но она не делает игроков, находящихся там, лишенными таланта. У Скута полнейший провал в первой части сезона, особенно на фоне гонки двух единорогов, но он не настолько глуп, не настолько плохо бросает (статистика по месяцам показывает очевидный прогресс) и не настолько плохо видит партнеров. Эдвардс и Грин проваливали первый сезон тоже, еще верю в Хендерсона, потому что и с ментальностью там все в порядке.

Хон: Очень расстраивает Скут Хендерсон, которого я ждал еще одной звездой. Надеюсь, что текущая слабая игра – это просто затянувшийся процесс акклиматизации. Очень расстроил «Мемфис», несмотря на то, что они прямые конкуренты моей «Миннесоты», жаль, что такая самобытная команда в этом сезоне не сыграет на полную силу.

Сошников: Как говорят греческие философы, в спорте нет провалов, только шаги к успеху. Так вот семимильными шагами к успеху сейчас идет «Голден Стэйт». Они явно не дотягивают до ожиданий. Но при этом можно себе представить нормально работающий концепт для этой команды. А с правильной трансферной политикой тут может и что-то сильное получиться.

Любимый герой, о котором никто не говорит

Коршунов: Тренер команды, которая никогда и никому не была нужна. «Юта» всегда находилась на задворках лиги, и причин тому полно. Непривлекательное место, агрессивные болельщики, странные обычаи внутри штата. Вот и сейчас «Юта» вроде находится где-то сбоку, но то, что делает Харди, заслуживает огромного уважения.

Страшно представить, кто еще может заиграть у Харди. Вроде отказались от Коллинза, но вот он уже стартовый центровой команды, создающий ей спейсинг, вроде бы в команде нет разыгрывающего, но уже месяц Секстон играет на уровне близким к олл-стару. Есть проблемы со второй пятеркой? Переведем туда Кесслера. Нет вингов? Фонтеккьо будет вторым игроком по минутам на лучше отрезке команды в чемпионате.

Пожалуй, не заиграли у Харди совсем безнадежные ребята вроде Хортон-Такера. В общем, это идеальный пример тренера, который может развивать игроков, а не которому нужны игроки под конкретную систему. Дайте Харди поработать, и у «Юты» будет все очень хорошо.

Сошников: Уэстбрук попросился на скамейку, и это было максимально логичное решение, которое идеально сработало для «Клипперс». Этот перевод в итоге случился бы так и так, но в таком формате он прошел максимально безболезненно для командной химии. И это заслуга Расса.

И Джонатан Айзек. Он, наверное, лучший защитник в НБА в пересчете на минуту игрового времени. После всех травм товарищ получает всего по 13 минут за матч, но среди тех, кто отбегал хотя бы 15 игр, Айзек 6-й в НБА по блокам за 100 владений (между Лопесом и Холмгреном) и 14-й по перехватам.

А еще Янг, который снова создает топ-10 атаку в «Атланте», но всем плевать. И Рид, который наконец дал Эмбииду бэк-апа, не улетающего в минус.

Бурчаков: Почему-то все стремительно забыли о Дэнни Эйндже – человеке, который в очередной раз умудряется построить очень симпатичную команду за счет правильных стратегических решений. Дать возможность сравнительному ноунейму дебютировать в роли главного тренера на уровне Ассоциации (и это в 39... то есть 35 лет)? Распишитесь и получите топ-3 кандидата на лучшего тренера года в лице Уилла Харди.

Поверить в белого высокорослого субтильного игрока, которому в прошлом клубе досталась неподходящая под него роль, что привело к одному из слабейших годов в его карьере? Ничего страшного, держи ключи от команды, Лаури Маркканен, они рядом с путевкой на твой первый Матч звезд. Применить выжидательную тактику и не устраивать повальную распродажу своих опытных игроков, чтобы получить еще больше пиков первого раунда, что пойдет наперекор общественным ожиданиям?

В «Бостоне» 10 лет назад получилось, авось и сейчас получится. И при всем при этом Эйнджа все реже вспоминают в разговорах о топовых менеджерах Ассоциации, этот сезон должен в очередной раз нам всем напомнить, почему эту ошибку больше не стоит повторять.

Абаев: Хайме Хакес. У парня невероятный вайб. Уверенный, дерзкий, но при этом рассудительный. У новичка нет ни одного по-настоящему сильного навыка, но также нет и заметных слабых сторон. Он может играть на нескольких позициях и давать «Майами» все, что нужно в конкретный момент игры. Поразительная универсальность для парня, который даже в NCAA звездой-то считался с натяжкой. В последний месяц он набирает 17 очков за игру с процентом выше 50. Конечно, это герой. И не только для «Майами».

Панкрашев: Джейлен Джонсон, «Атланта». Проще прогресснуть, когда у тебя уходит из команды игрок с твоей позиции, отдавая минуты-роль-броски (Макси-Харден в «Филе»). Также реален прогресс при смене главного тренера, где под тебя все переписывается в команде. (Шенгюн-Удока в Рокетс). Но прогресс, когда Снайдер был – Снайдер остался, и при этом ты двигаешь с минут Хантера (которому недавно выдали контракт) или Бэя (которого меняли в последний дедлайн) – это респект. Фантастическая работа над собой и необходимыми команде навыками сделали Джейлена чуть ли не вторым самым важным игроком «Хоукс», где, кстати, он реально лучший в обороне уже прямо сейчас.

Белоголовцев: Банкеро. Мы много (и заслуженно!) говорим про Вембаньяму и Холмгрена. А про прошлогоднего новичка почти забыли. Он тем временем тащит переломанный «Орландо» в плей-офф. Там нет каких-то ошеломительных цифр, но важно понимать контекст: Вагнер очень тяжело входил в сезон, а второй опции там физически нет. Не надежной и хорошей, а вообще никакой. Защита – это, конечно, хорошо. Но без набранных очков выиграть даже в теории невозможно.

Хон: Хайме Хакес, новичок «Майами» не поражает атлетизмом или бросками от лого, но я давно не видел молодого игрока с таким сочетанием понимания игры, зрелости и навыков. Хайме уже выиграл награду новичок месяца в октябре и ноябре, поэтому нельзя сказать, что о нем никто не говорит, но, мне кажется, этот игрок заслуживает гораздо больше внимания широкой публики.

Абрамов: Алперен Шенгюн. 21-летний мини-Йокич прямо сейчас меняет отношение к худшей НБА прошлого сезона. Разыгрывающий в теле центрового, который тяжело и бестолково смотрится на европейских площадках в играх за сборную Турции, но расцветает в американском парнике, где свободна «краска» и у тебя почти всегда в руках мяч. «Хьюстон» и Име Удока все еще борются со своими демонами и с демонами Диллона Брукса, «Ракеты» летают между зоной плей-офф и плей-ин, но, когда ваш центровой отдает в среднем 5,7 передачи и в каждый из своих трех сезонов показывает заметный прогресс, кажется, все это не напрасно. И Шенгюн делает это красиво.

Хрусталев: Да вроде бы о ком только не говорят. Допустим, Грейсон Аллен, за пределами аризоноцентричного коммьюнити вроде бы не слишком воспетый персонаж. Тем временем, он проводит с отрывом лучший сезон в карьере, бросает почти 50% из-за дуги, выигрывает матчи, даже мяч временами ухитряется таскать. От имиджа «грязного игрока», кажется, тоже избавился. Можно сказать, что какое Большое Трио – такой и Аллен-снайпер, но это будет не слишком справедливо, парень действительно молодец.

Троилов: В современной НБА невозможно найти человека, о котором никто не говорит. Есть целые каналы и чаты, посвященные Тре Джонсу, и аналитические статьи, препарирующие процент с игры Нассира Литтла после высоких заслонов Чимези Мету. О каких незаметных героях тут можно говорить?

Гордиенко: Брэндон Миллер.

Фото: Gettyimages.ru/Todd Kirkland, Andy Lyons, Justin Ford, Tim Nwachukwu, Maddie Meyer, Elsa, Justin Ford, Thearon W. Henderson, Ezra Shaw, Meg Oliphant