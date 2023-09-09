«Капранов выгнал со скамейки всех лишних». 20 лет назад сборная России взяла золото Евробаскета

28 сентября 2003 года в греческом городе Патры женская сборная России взяла золото чемпионата Европы. Завоеванный титул стал первым не только для этой замечательной команды (с Барановой, Архиповой, Корстин, Степановой, Щеголевой, Артешиной, Осиповой, Рахматулиной в составе!), но и вообще для российского баскетбола на международной арене.

Александр Федотов, в прошлом спортивный журналист, написал книгу «Такие девушки как звезды» – наглядное путешествие по волнам памяти баскетбольных болельщиков, заставших, в том числе, знаменитую женскую сборную 2000-х годов. Уникальную и неповторимую команду, на протяжении целого десятилетия входившую в число сильнейших на планете: три золота в Европе (в 2003, 2007 и 2011 годах), два серебра на мире (2002 и 2006) и две бронзы Олимпийских игр (2004 и 2008).

Sports.ru с разрешения издателей и автора публикует фрагменты книги об историческом, состоявшемся ровно 20 лет назад, триумфе. Главные действующие лица – не только девушки-звезды Илона Корстин, Мария Степанова, Ирина Осипова и Ко. Трудно переоценить вклад в эту победу легендарного тренера Вадима Капранова. Или как забыть экстравагантного, только пришедшего тогда в женский баскетбол Шабтая Калмановича…

Чемпионат Европы-2003

19-28 сентября, Пиргос, Амалиада, Патры (Греция).

Групповой раунд. Россия – Словакия – 72:80, Россия – Украина – 74:53, Россия – Бельгия – 76:56, Россия – Венгрия – 65:55, Россия – Испания – 61:64.

Плей-офф. 1/4 финала. Россия – Франция – 66:79.

1/2 финала. Россия – Испания – 78:71.

Финал. Россия – Чехия – 59:56.

Сборная России на турнире: Анна Архипова (8 матчей, в среднем за игру – 30,1 минуты, 11,0 очка), Елена Баранова (8 матчей, 29,0 минуты, 10,8 очка), Юлия Скопа (8 матчей, 30,8 минуты, 10,5 очка), Мария Степанова (6 матчей, 16,8 минуты, 10,3 очка), Ирина Осипова (8 матчей, 24,5 минуты, 9,3 очка), Илона Корстин (8 матчей, 22,1 минуты, 8,0 очка), Ольга Артешина (7 матчей, 23,6 минуты, 6,6 очка), Мария Калмыкова (7 матчей, 13,1 минуты, 4,0 очка), Оксана Рахматулина (8 матчей, 10,1 минуты, 2,1 очка), Татьяна Щеголева (4 матча, 6,5 минуты, 2,0 очка), Диана Густилина (5 матчей, 8,0 минуты, 1,4 очка), Ольга Наймушина (3 матча, 2,0 минуты, 0,0 очка).

Главный тренер – Вадим Капранов.

Степанова вернулась, от Абросимовой отказались, Архипову убедили

В 2003 году Вадим Капранов внес точечные изменения в состав команды. Вернувшаяся в баскетбол после родов Мария Степанова ожидаемо вытеснила из основы Оксану Закалюжную, а дебютантка сборной Ольга Наймушина заменила Веру Шнюкову.

Предполагалось, что в число 12 игроков, заявленных на чемпионат Европы в Греции, попадет Светлана Абросимова. Талантливая нападающая, не выступавшая за национальную команду два года, даже приехала на заключительный этап подготовки после окончания сезона в женской НБА. Но в итоге Капранов отказался от услуг Абросимовой. О том, что предшествовало такому решению главного тренера сама Светлана уже рассказала во второй главе. Капранов же, отвечая на вопрос об Абросимовой на пресс-конференции после объявления состава, заметил, что он предпочел оставить в команде игроков, которые прошли весь цикл подготовки.

Запас прочности у этой сборной, однако, позволял не считаться с отдельными, пусть и такими заметными, кадровыми потерями. В Грецию российские баскетболистки отправлялись только за чемпионским титулом. Вторая команда мира, год назад едва не низвергшая Америку, основательно к этому подготовилась. В частности, слетала в турне по Бразилии, проведя четыре матча со сборной этой страны, и приняла участие в представительном турнире во французском Гренобле, где обыграла сильных хозяек и австралиек. По мнению абсолютного большинства специалистов, Россия на этом чемпионате Европы являлась фаворитом №1.

Елена Баранова, игрок сборной СССР, СНГ и России в 1991-2004 годы: «В 2003-м у нас уже была обстрелянная сборная. Хорошо подготовленная, знавшая свою силу и слабости соперников. Ехали на Европу в Грецию в ранге главного фаворита – забирать чемпионский титул».

Анна Архипова, игрок сборной России в 1997-2004 годы: «В тот год я решила заканчивать с баскетболом и не планировала ехать на чемпионат Европы. Даже объявила о своем уходе. Но Вадим Павлович (Капранов) провел очень серьезную работу по моему возвращению. Он убеждал, взывал к моим человеческим качествам – чувству долга, ответственности. В конце концов я поняла, что поступаю неправильно. Прежде всего, по отношению к команде. Ушла из баскетбола на две недели, а потом собрала вещи и приехала на сборы. О чем, конечно, не пожалела. Ведь в эти два года, на которые я продлила карьеру, случилась победа на чемпионате Европы и олимпийская бронза».

Проигрыш на старте – хороший знак

Начали по традиции с поражения. Как и на двух предыдущих чемпионатах, команда Капранова неудачно провела первый матч. В 2001-м уступили Венгрии, в 2002-м – США, а на этот раз – Словакии. Причем, перед заключительной 10-минуткой ничто не предвещало такого результата. Россиянки оторвались на 10 очков, завладели преимуществом на щитах (по итогам трех периодов сделали 36 подборов против 16 у соперника!) и, казалось, контролировали ситуацию. Тем удивительнее метаморфоза, случившаяся с нашей сборной в четвертой четверти. Первые очки на этом отрезке игры она набрала... спустя 7 минут! Словацкие баскетболистки время зря не теряли: добыли 17 очков и завладели инициативой. Отчаянные попытки спасти игру успеха не возымели. 82:70 – в пользу Словакии.

«Что ж, первый блин получился комом, – констатировала после матча разыгрывающая Анна Архипова. Сказались свойственная стартовым матчам нервозность и, наверное, недооценка соперника. Надеюсь, «холодный душ» пойдет сборной на пользу. Ведь и год, и два года назад мы тоже начинали с поражений, а потом играли в финалах... Что нам сказал Капранов? Что нам нужно разобраться в себе. И что сборная России – не та команда, которая имеет право проигрывать Словакии».

Елена Баранова: «С нами такое случалось. На победной Олимпиаде в Барселоне, кстати, тоже уступили в первой игре в группе – Кубе. Для сборной это было даже хорошим знаком. Значит, все будет нормально. Команда придет в чувство и заиграет как надо. Несмотря на отдельные моменты (иногда на правах опытного игрока приходилось давить авторитетом и достаточно жестко высказывать некоторым девчонкам), чувствовалась сплочение, желание работать на результат. Все знали для чего мы здесь».

В трех следующих матчах – против Украины (74:53), Бельгии (76:56) и Венгрии (65:55) – российская команда не позволила усомниться в своем высоком классе. Особенно показательна была встреча с бельгийками, в которой удалось наглухо закрыть звездную центровую Энн Воутерс: лучшая баскетболистка Европы 2001 и 2002 годов набрала всего 4 очка, реализовав 1 бросок с игры из 10!

Групповую стадию все же завершили на минорной ноте. В последнем туре наша сборная проиграла три очка (61:64) испанкам. Однако, судя по всему, Капранов и не стремился победить во что бы то ни стало. Уже решив задачу выхода в плей-офф, главный тренер россиянок позволил себе поэкспериментировать с составом: впервые на турнире выпустил в стартовой пятерке Татьяну Щеголеву и Оксану Рахматулину, плюс ограничил в игровом времени сразу несколько лидеров. Тем не менее, команда до последнего боролась за победу. Расстраиваться же случившемуся поражению не было смысла. Впереди ждали игры на выбывание – плей-офф. Капранов и его подопечные понимали: если покажут свой баскетбол – как в матче с Бельгией, шансов у соперников, кто бы среди них не оказался, не будет.

Шабтай

Этот год сборной России ознаменовался появлением рядом с командой Шабтая Калмановича. Экстравагантный мужчина небольшого роста, гражданин Литвы (родился в Каунасе), Израиля и России, бывший шпион (в 1987-м приговорен на 9 лет израильским судом за шпионаж в пользу СССР) и в последствии успешный предприниматель, Калманович, как и любой нормальный литовец, любил баскетбол. В конце 90-х он был владельцем каунасского «Жальгириса», приведя знаменитый клуб к первой (и пока единственной) победе в главном еврокубковом соревновании – Евролиге. А в 2002-м Шабтай всерьез взялся и за женский баскетбол. В России. Талантливый и энергичный менеджер принял предложение президента и владельца екатеринбургского УГМК Андрея Казицина возглавить оперативное руководство клубом.

Калманович так втянулся в процесс, что не только добился успеха на баскетбольной арене (в первом же сезоне при нем УГМК выиграл чемпионат России и Евролигу), но и круто изменил личную жизнь. Влюбился в игрока екатеринбургской команды и национальной сборной Анну Архипову, начал за ней активно ухаживать и в конечном итоге (что не удивительно, зная его настойчивость и целеустремленность) добился своего! Свадьба Калмановича и Архиповой состоялась летом 2003 года – незадолго до чемпионата Европы.

В Грецию на чемпионат Европы Шабтай Калманович приехал на правах человека из тусовки. Руководитель сильнейшего клуба страны, меценат, муж основной разыгрывающей и одного из лидеров сборной. Причем, просто наблюдать за происходящим со стороны Шабтай с его неуемной энергией не мог. Он привык быть в центре внимания, влиять на ситуацию. Отсюда решение поселиться в одном отеле с командой или желание сидеть на ее скамейке во время матчей. Очевидно, что Вадиму Капранову это не нравилось. Личное наблюдение: на турнире в Греции строгий наставник казался суровее и мрачнее обычного.

Елена Баранова: «Калманович не соблюдал принятых правил, мог во время сбора или турнира закатить вечеринку, пригласив девчонок из команды. Конечно, Вадим Павлович нервничал. Он же отвечал за результат, а профессиональным спортсменам необходим режим. Капранов просил не нарушать общепринятые правила, но Шабтай – это Шабтай. Кто мог на него повлиять?!»

Илона Корстин, игрок сборной России в 2000-2013 годы: «На этом чемпионате Европы я Шабтая особо не запомнила. Вот через год на Олимпиаде его уже нельзя было не заметить. Хотя в 2003-м в Греции был момент, когда на каком-то матче к нам на скамейку присела группа людей из официальной делегации РФБ. Вероятно, там находился и Шабтай. Они что-то кричали, подсказывали. Пытались помочь, но на самом деле только мешали, отвлекали от игры и установок тренера. В результате Капранов всех выгнал со скамейки. В свойственной ему манере сказал, что думает об этом балагане».

Елена Баранова: «Мое мнение: Шабтай откровенно мешал Капранову. Он постоянно находился рядом с командой, хотел даже сидеть на скамейке во время матчей, но Палыч ему это запретил. Приехав в Грецию, Шабтай поселился с нами в том же отеле. Более того, на одном этаже. Мой номер находился рядом, я слышала все эти гулянки, которые он регулярно закатывал. На следующий утро на тренировке кое-кто из девчонок выглядели сонными и не могли поймать мяч, что, разумеется, не нравилось Капранову. Вадим Павлович даже останавливал занятия – высказывал им все что думает. Правда, матерные слова сдерживал. Говорил: «Я ничего не могу с этим сделать, человек не понимает». Так что этот чемпионат дался ему тяжело. Было видно, что не него оказывается прессинг со всех сторон. Советчиков и специалистов вокруг хватало. Но за результат отвечал он, Капранов».

Анна Архипова: «Да, у Шабтая частенько были разногласия с Вадимом Павловичем, но потом они все равно находили какие-то точки, хорошо общались. Поселился в одном отеле со сборной? Шабтай всегда поступал так как считал нужным. Однако не знаю, выиграли бы мы чемпионат Европы в Греции, не будь его рядом. Ведь он был таким, в хорошем смысле слова, раздражителем. Никому не давал успокоиться и являлся катализатором для любого процесса».

Алла Капранова, супруга Вадима Капранова: «У них были непростые отношения. Правда, Вадим никогда мне об этом ничего не рассказывал. Могу только догадываться и судить по каким-то разговорам со стороны. Но Шабтай, если и сделал что-то не то, всегда знал, кто такой Капранов, и уважал его. Он нам очень помогал, когда Вадим заболел. Всегда приглашал на работу, проявлял заботу. Мы потом ездили друг другу в гости, поздравляли его и Аньку (Анна Архипова – прим.) с рождением детей… О чем вы говорите! Знаете, после гибели Калмановича я подумала, что ушел из жизни человек, который, случись что, никогда бы меня не бросил. Вадим и Шабтай уважали друг друга. Даже если они когда-то и ссорились, это ничего не значило».

Кто прав в этом споре о влиянии Калмановича на микроклимат в команде Капранова и, соответственно, на результат, в ответе за который был тренер, уже не принципиально. С тех пор много воды утекло. Безусловно, Елена Баранова, одна из лидеров той сборной, имеет право на свою точку зрения. При этом необходимо упомянуть про ее личный конфликт с Калмановичем, который, как поговаривали в кулуарах, случился в ходе сезона в УГМК. Остальные же игроки не видели большой проблемы в присутствии Калмановича рядом с командой. Напротив, они отмечают, что тот заряжал их позитивом. И подтверждают слова супруги Капранова о том, что Шабтай, вызывая порой своими поступками недовольство тренера, очень его ценил и уважал.

Ирина Осипова, игрок сборной России в 2000-2017 годы: «Шабтай всегда старался помочь, делал все для команды, чтобы мы ни в чем не нуждались. Как к этому относился Капранов? Ну, Вадим Павлович был такой человек… Мне кажется, что он немного ревновал: мол, это мои девчонки и кто-то начинает на себя одеялко тянуть. Не думаю, что действия Шабтая прямо мешали баскетболу и сборной. Хотя, соглашусь, он нас баловал. Сюрпризов и подарков от него было много. Например, как-то на сборах в Латвии он неожиданно прилетел к Аньке (Анна Архипова – прим.), с которой мы жили в одном номере. А тогда как раз начался фестиваль «Новая волна» в Юрмале. И Шабтай забрал нас туда на два дня!»

Елена Карпова, игрок сборной России в 2000-2006 годы: «Нет, такого открытого конфликта у Капранова с Калмановичем не было. Во всяком случае, мы этого не замечали. Понятно, что Шабтай человек специфический и очень деятельный, но Вадим Павлович являлся для него большим авторитетом. Он ведь специально сделал для Капранова копию олимпийской медали – на Играх тренеров не награждают».

Илона Корстин: «Если бы Капранов был категорически против Калмановича, то он бы не подпустил его к сборной. Думаю, Вадим Павлович видел, что Шабтай старается для девчонок, хочет помочь. Хотя, конечно, за свою щедрость тот хотел повышенного внимания к себе, волей-неволей вмешивался в процесс подготовки к матчам. При этом Калманович уважал Капранова, понимал, что тот – великий тренер».

Татьяна Щеголева, игрок сборной России в 2002-2009 годы: «Я не видела, не чувствовала какого-то конфликта между Капрановым и Калмановичем. Может быть, не замечала тогда в силу своего юного возраста. Наверняка у них случались споры, но перебора, думаю, точно не было. Шабтай понимал, с кем можно, а с кем нельзя вести себя определенным образом».

Оксана Рахматулина, игрок сборной России в 2000-2008 годы: «Каждый видит свою картину. Я считаю, что появление Шабтая рядом со сборной пошло только на пользу. Он овеял команду такой заботой и вниманием, которых раньше не было. Нас никогда не приглашали в такие рестораны, не дарили такие подарки. Бывало Шабтай перебарщивал, что не нравилось Капранову. Но какого-то большого конфликта мы не видели. У них были нормальные отношения. Да, Вадим Павлович не хотел, чтобы игроков отвлекали от баскетбола. Но эти поездки всей командой на пляж или на ужин, которые любил устраивать Шабтай, проходили в выходной день. Не думаю, что от этого был вред. Напротив, мы заряжались позитивными эмоциями».

Заслуга тренера

20 лет назад – если быть точным, 28 сентября 2003 года – наш женский баскетбол вернулся на вершину. Официально. Спустя годы проб, ошибок (как здесь не вспомнить провалы в 1993-м и 1997-м, когда сборная России занимала соответственно 7-е и 6-е места) и остановок рядом с титулом («бронза» на первенствах континента в 1995-м и 1999-м, «серебро» в 2001-м).

Победа команды под руководством Вадима Капранова стала первым триумфом на уровне сборных в новейшей истории российского баскетбола. Триумфом ожидаемым, но отнюдь не легким. Добытым в тяжелой борьбе, на зубах и на характере.

Илона Корстин: «То, первое европейское золото далось нам очень тяжело. Команда еще находилась в процессе формирования, сыгрывалась от матча к матчу и, можно сказать, вымучила эту победу. Полуфинал с испанками и финал с чешками получились по-настоящему боевыми, все решалось в концовке. Считаю, победа в том чемпионате во многом заслуга тренера. Капранов умел раскрыть игроков, давая им возможность проявить свои лучшие качества. А какие-то их недостатки он скрывал за счет грамотной тактики и точечной ротации. В 2003-м в Греции этот его тренерский талант проявился во всей красе. У нас ведь не было какого-то одного человека, который тащил на себе команду на протяжении всего турнира. Все девчонки играли нестабильно и в каждом матче находились новые лидеры».

Елена Баранова: «В разных матчах у нас проявляли себя разные игроки. Так, против Франции очень помогла Маша Калмыкова. Когда никто не мог забить она вышла и своим средним броском выправила ситуацию, обескуражила соперника. А в полуфинале с Испанией мы отлично задействовали в нападении Скопу, которая очень хорошо играет спиной. Причем Юля не только забивала, продавливала оппонентов, но и вывела из себя лидера испанок Вальдеморо, заставив ту наполучать фолов и занервничать. В третьей четверти Вальдеморо посадили на скамейку, чем мы и воспользовались. Это были такие баскетбольные шахматы, в которые наша команда во главе с Капрановым сыграла как по учебнику. В финале с Чехией, помню, мы здорово начали – забросали соперниц в первой четверти, они просто не ожидали такого. Потом, правда, смогли вернуться. Но Палыч грамотно вел игру, делал правильные замены. В итоге мы дотянули, удержали победу».

Ольга Артешина, игрок сборной России в 2000-2015 годы: «Как ни странно, у меня нет каких-то ярких воспоминаний с этого победного для нас чемпионата. Помню только ту атмосферу единства, дружбы в команде и классный настрой на каждую игру. Еще запомнилась Юля Скопа, которая здорово сыграла в плей-офф. И, конечно, Маша Степанова на награждении со своим маленьким сынишкой».

Автор: Александр Федотов

Фото: Юрий Соколов и из архива автора