Хэмилтон в ночь после гонки «Ф-1» – на главный модный прием мира! Сэр-садовод в честь Африки в британском искусстве

Благотворительный бал Института костюма Мет Гала (Met Gala, иногда еще – Met Ball), – одно из самых ожидаемых и знаковых мероприятий в мире моды. Каждый год селебрити из разных разных сфер объединяются с самыми именитыми дизайнерами мира, чтобы посоревноваться в том, кто лучше всех интерпретировал тему мероприятия и создал самый бесподобный образ вечера, ради сбора средств в пользу подразделения музея, занимающегося историей моды.

Он приурочен к открытию очередной выставки Института и проводится больше 70 лет, но только в последние 10-15 под руководством куратора всех изданий журнала Vogue Анны Винтур стал событием важнее любого модного показа. Индивидуальный билет на бал стоит около $75 000, но большинство дизайнерских брендов выкупают столы (от $350 000 за 10-местный) и приглашают за них селебрити, которых на вечер одевают (все списки гостей финально утверждаются Винтур).

Дресс-код бала обычно совпадает с темой выставки: в разные годы с середины 2010-х лет это были мода в эпоху высоких технологий , стиль кэмп , американская мода и другие. В этот раз выставку назвали «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода» и посвятили темы хрупкости, сходной с красотой природы – однако темой бала был рассказ британского писателя Джеймса Балларда «Сад времени» об ускользающей идиллической жизни. В результате на балу были в основном наряды с садовыми мотивами.

Главный модник «Формулы-1» Льюис Хэмилтон два года не приезжал из-за загруженного расписания «Формулы-1». В последний раз Льюис появился на Met Gala в 2021 году на следующий день после того как на Гран-при Италии Макс Ферстаппен, тогда еще без титулов, буквально проехался по голове семикратного чемпиона мира . Повезло: бал одновременно перенесли из-за ковида, но при этом уже разрешили международные перелеты, а в расписании этапов как раз наметилось двухнедельное окно без гонок (как и в этот раз).

Два года назад Хэмилтон появился на ковровой дорожке в образе в сопровождении целой свиты темнокожих дизайнеров, в образе взбудоражившем соцсети. Таким образом гонщик и активист пытался привлечь внимание к проблеме расового разнообразия, которой так озабочен в последние годы. И реакция на его наряд оказалась КРАЙНЕ неоднозначной – «Женишься сам на себе? Левая нога вышла замуж за правую?»

В этот раз английский сэр тоже примчал на вечер сразу после гонки. Ведь она еще и проходила значительно ближе – в Майами, так что и транзитное плечо вышло менее напряженным.

Образ гонщика выглядел элегантным и понятным даже для широких масс – этакого готичного сэра-садовода, словно Льюис изображал лорда всего происходящего! Оправдывал статус рыцаря Британии?

Образ для Льюиса подобрал его стилист Эрик Макнил – обычный автор всех дефиле Льюиса по паддоку и в безумных, и в симпатичных нарядах.

Эрик создал интересный контраст: под грубым и фактурным пальто скрывается шелковый костюм – и оба от бренда Burberry.

На первый взгляд кажется, что тему вечера в наряде отразили достаточно банально: украсили пальто цветами и подобрали аксессуары, отражающие в себе природные формы. Но на самом деле все гораздо глубже: «Цветочные мотивы отражают африканскую культуру довоенных времен, это трибьют к устойчивости и наследию», – прокомментировал свою работу Эрик.

Льюис рассказал об образе подробнее: «Что мне нравится в Met [Gala] – возможность погрузиться в тему глубоко, и поэтому я провел много исследований. Во время поисков я наткнулся на этого садовника из 18-го века, которого, в рабские времена, отправили из Африки в Уэльс. И так он стал первым темнокожим садовником в Уэльсе. Так сквозь невзгоды и трудности он смог победить. Это меня и вдохновило.

А внутри... Мы нашли поэму английского писателя Алекса Уортона, который так же был темнокожим... Эти шипы отражают ту боль, времен работорговли».

Садовника звали Джон Истумлин. Он попал в рабство и был отправлен в Англию еще в восьмилетнем возрасте, об этом рассказано в его биографии, выпущенной в 1888-м году уже после его смерти. По рассказу Джона он «гулял на берегу ручья в лесу и пытался поймать камышницу, как вдруг прибыли белые люди, поймали его и увезли с собой на корабль».

Но несмотря на психологическую травму, он смог обосноваться в Уэльсе и сделать его своим домом. Он женился на местной девушке и у них родилось семь детей. Историки, изучающие биографию Джона говорят, что он не был рабом, жил довольно свободной жизнью и менял места работы.

А под конец жизни семья Уиннов, где Истумлин жил и прислуживал, когда только попал в Уэльс из Африки, даже подарила ему и его жене дом с садом.

В октябре 2021-го года в рамках «Месяца афроамериканской истории» в честь него назвали сорт роз: «Мы сделали это ради дружбы, поэтому выбрали желтый цветок. Этот цвет означает любовь и общность. Каждый, кто знаком с историей Джона, знает что это те ценности, которыми он дорожил», – рассказала Зэхра Заиди – основательница группы «Мы тоже построили Великобританию», которая занималась увековечиванием личности Истумлина в истории Соединенного Королевства.

«Я надеюсь, что солнце озарит светом нашу кожу. И мы сольемся в одно, растворимся в бесконечности. Быть может деревья заговорят, подобно тому, как они делают это порой. И из тени послышится шепот: «Убегай, убегай прочь!» Алекс Уортон «Садовник».

Но нужно вглядеться в украшения, чтобы понять все отсылки: на серьги с бриллиантами в форме цветов от ювелира из Нью-Йорка Бриони Рэймонд и колье с шипами от Burberry.

И браслеты того же бренда. Винтажное кольцо из 60-х с желтым сапфиром и бриллиантами.

И кастомное кольцо-астероид – совместное творение Нью-Йоркского ювелира Алекса Мосса и дизайнера Камиля Аббаса.

На афтер-пати Льюис развлекался в компании сестер Серены и Винус Уильямс, модельера Стеллы Маккартни и модели Карли Клосс.

На пилоте «Мерседеса» серьги от все той же Бриони Рэймонд, кастомные цепочки с сапфирами и костюм с открытым торсом от Dior.

Льюис Хэмилтон уже не раз отмечал, что одна из сфер деятельности, которой он хочет посвятить себя после ухода из автоспорта – именно мода. Ждем теперь личного дизайна для Met Gala? Как вам уровень проработки деталей?

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Фото: Instagram/lewishamilton ; GQ