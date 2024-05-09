Хэмилтон в ночь после гонки «Ф-1» – на главный модный прием мира! Сэр-садовод в честь Африки в британском искусстве
Благотворительный бал Института костюма Мет Гала (Met Gala, иногда еще – Met Ball), – одно из самых ожидаемых и знаковых мероприятий в мире моды. Каждый год селебрити из разных разных сфер объединяются с самыми именитыми дизайнерами мира, чтобы посоревноваться в том, кто лучше всех интерпретировал тему мероприятия и создал самый бесподобный образ вечера, ради сбора средств в пользу подразделения музея, занимающегося историей моды.
Он приурочен к открытию очередной выставки Института и проводится больше 70 лет, но только в последние 10-15 под руководством куратора всех изданий журнала Vogue Анны Винтур стал событием важнее любого модного показа. Индивидуальный билет на бал стоит около $75 000, но большинство дизайнерских брендов выкупают столы (от $350 000 за 10-местный) и приглашают за них селебрити, которых на вечер одевают (все списки гостей финально утверждаются Винтур).
Дресс-код бала обычно совпадает с темой выставки: в разные годы с середины 2010-х лет это были мода в эпоху высоких технологий, стиль кэмп, американская мода и другие. В этот раз выставку назвали «Спящие красавицы: пробуждающаяся мода» и посвятили темы хрупкости, сходной с красотой природы – однако темой бала был рассказ британского писателя Джеймса Балларда «Сад времени» об ускользающей идиллической жизни. В результате на балу были в основном наряды с садовыми мотивами.
Главный модник «Формулы-1» Льюис Хэмилтон два года не приезжал из-за загруженного расписания «Формулы-1». В последний раз Льюис появился на Met Gala в 2021 году на следующий день после того как на Гран-при Италии Макс Ферстаппен, тогда еще без титулов, буквально проехался по голове семикратного чемпиона мира. Повезло: бал одновременно перенесли из-за ковида, но при этом уже разрешили международные перелеты, а в расписании этапов как раз наметилось двухнедельное окно без гонок (как и в этот раз).
Два года назад Хэмилтон появился на ковровой дорожке в образе в сопровождении целой свиты темнокожих дизайнеров, в образе взбудоражившем соцсети. Таким образом гонщик и активист пытался привлечь внимание к проблеме расового разнообразия, которой так озабочен в последние годы. И реакция на его наряд оказалась КРАЙНЕ неоднозначной – «Женишься сам на себе? Левая нога вышла замуж за правую?»
В этот раз английский сэр тоже примчал на вечер сразу после гонки. Ведь она еще и проходила значительно ближе – в Майами, так что и транзитное плечо вышло менее напряженным.
Образ гонщика выглядел элегантным и понятным даже для широких масс – этакого готичного сэра-садовода, словно Льюис изображал лорда всего происходящего! Оправдывал статус рыцаря Британии?
Образ для Льюиса подобрал его стилист Эрик Макнил – обычный автор всех дефиле Льюиса по паддоку и в безумных, и в симпатичных нарядах.
Эрик создал интересный контраст: под грубым и фактурным пальто скрывается шелковый костюм – и оба от бренда Burberry.
На первый взгляд кажется, что тему вечера в наряде отразили достаточно банально: украсили пальто цветами и подобрали аксессуары, отражающие в себе природные формы. Но на самом деле все гораздо глубже: «Цветочные мотивы отражают африканскую культуру довоенных времен, это трибьют к устойчивости и наследию», – прокомментировал свою работу Эрик.
Льюис рассказал об образе подробнее: «Что мне нравится в Met [Gala] – возможность погрузиться в тему глубоко, и поэтому я провел много исследований. Во время поисков я наткнулся на этого садовника из 18-го века, которого, в рабские времена, отправили из Африки в Уэльс. И так он стал первым темнокожим садовником в Уэльсе. Так сквозь невзгоды и трудности он смог победить. Это меня и вдохновило.
А внутри... Мы нашли поэму английского писателя Алекса Уортона, который так же был темнокожим... Эти шипы отражают ту боль, времен работорговли».
Садовника звали Джон Истумлин. Он попал в рабство и был отправлен в Англию еще в восьмилетнем возрасте, об этом рассказано в его биографии, выпущенной в 1888-м году уже после его смерти. По рассказу Джона он «гулял на берегу ручья в лесу и пытался поймать камышницу, как вдруг прибыли белые люди, поймали его и увезли с собой на корабль».
Но несмотря на психологическую травму, он смог обосноваться в Уэльсе и сделать его своим домом. Он женился на местной девушке и у них родилось семь детей. Историки, изучающие биографию Джона говорят, что он не был рабом, жил довольно свободной жизнью и менял места работы.
А под конец жизни семья Уиннов, где Истумлин жил и прислуживал, когда только попал в Уэльс из Африки, даже подарила ему и его жене дом с садом.
В октябре 2021-го года в рамках «Месяца афроамериканской истории» в честь него назвали сорт роз: «Мы сделали это ради дружбы, поэтому выбрали желтый цветок. Этот цвет означает любовь и общность. Каждый, кто знаком с историей Джона, знает что это те ценности, которыми он дорожил», – рассказала Зэхра Заиди – основательница группы «Мы тоже построили Великобританию», которая занималась увековечиванием личности Истумлина в истории Соединенного Королевства.
«Я надеюсь, что солнце озарит светом нашу кожу. И мы сольемся в одно, растворимся в бесконечности. Быть может деревья заговорят, подобно тому, как они делают это порой. И из тени послышится шепот: «Убегай, убегай прочь!» Алекс Уортон «Садовник».
Но нужно вглядеться в украшения, чтобы понять все отсылки: на серьги с бриллиантами в форме цветов от ювелира из Нью-Йорка Бриони Рэймонд и колье с шипами от Burberry.
И браслеты того же бренда. Винтажное кольцо из 60-х с желтым сапфиром и бриллиантами.
И кастомное кольцо-астероид – совместное творение Нью-Йоркского ювелира Алекса Мосса и дизайнера Камиля Аббаса.
На афтер-пати Льюис развлекался в компании сестер Серены и Винус Уильямс, модельера Стеллы Маккартни и модели Карли Клосс.
На пилоте «Мерседеса» серьги от все той же Бриони Рэймонд, кастомные цепочки с сапфирами и костюм с открытым торсом от Dior.
Льюис Хэмилтон уже не раз отмечал, что одна из сфер деятельности, которой он хочет посвятить себя после ухода из автоспорта – именно мода. Ждем теперь личного дизайна для Met Gala? Как вам уровень проработки деталей?
Что еще почитать о модных инициативах Хэмилтона?
Хэмилтон вернулся из Африки «другим человеком». Назвал ее «родиной-матерью», танцевал с племенами в форме плантатора и возился с животными
У Хэмилтона новая традиция: дрифт по Токио в обычных арендных машинах! Как в Need For Speed – и под дождем
«Феррари» из «Ф-1» + Ирина Шейк = обложка Vogue? Да – «гонки все гламурнее, там все больше моды с женщинами»!
Льюис Хэмилтон забрал приз GQ за креативность! Блеснул с речью, зачем ему мода, музыка и кино
Хэмилтон правда пришел на Гран-при Аравии в наборе золотых кастетов за 900 баксов? Что это было?
Хэмилтон наконец объяснил, зачем пошел в «Феррари»: новый босс, образ Шумахера, мечта и равноправие
Слышали о $250 млн на проекты Хэмилтона от «Феррари» ради трансфера? А что там у Льюиса за империя?
Уход Хэмилтона взорвет «Мерседес» как бренд в «Ф-1». Льюиса можно заменить на трассе, но не в бизнес-модели
Наследие Хэмилтона в «Ф-1»: вскрыл расизм в автоспорте, запустил стажировки и стипендию для меньшинств, пожертвовал $27 млн в спецфонд
Льюис Хэмилтон – в топ-5 главных филантропов Британии: пожертвовал $25 млн на образование для молодежи
Афро, «британка» и брейды – эволюция причесок Льюиса Хэмилтона. Как менялся семикратный чемпион «Ф-1» и что значат все эти слова?
Льюису Хэмилтону 39, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?
Самые эпатажные наряды Хэмилтона для «Ф-1» за год. Маркетинговая стоимость одного прикида – $800 тыс!
Фото: Instagram/lewishamilton; GQ