Гран-при Вегаса идет на титул «самого дорогого в истории «Ф-1». Сравнили цены на билеты с другими этапами

Что же можно получить на гонках за $1000?

Наверное, в истории «Формулы-1» еще не было настолько же громкой рекламной кампании, как для Гран-при Вегаса: $80 млн только для церемонии открытия, суперзвезды на шоу, лазерное шоу, фейерверк, представление дронов и Цирка Дю Солей, собственное соревнование виртуальной «Ф-1» рядом с треком…

Посты про Гран-при Вегаса выходили в соцсетях серии еще с начала сезона, а американские медиа каждый месяц выпускали по большому тексту о состоянии строительства трека и планах «Ф-1» на его финансовый успех.

А одно из важнейших составляющих такого триумфа – билетная выручка. Тут Гран-при Вегаса тоже поразил: акционные билеты раннего доступа на хорошие трибуны раскупили за пару минут, несмотря на ценник аж в $2500, а за неделю до этапа за самый дешевый билет на трибуну требовали $1000 – сильно больше предыдущего «самого дорого этапа «Ф-1» в Майами.

Стоимость ВИП-мест в паддок-клабе тоже оказалась в разы выше, чем в Европе и на Ближнем Востоке – и это еще без учета безумных партнерских предложений вплоть до $1 млн за пакет! Вегас всерьез идет на титул самого дорогого этапа в истории.

Сравнили самые дорогие и самые дешевые билеты на Гран-при в Неваде с самыми дорогими, важными, показательными и дешевыми ивентами в календаре – есть сюрпризы!

Самые дорогие билеты на Гран-при «Ф-1»

В Европе – Гран-при Великобритании

$5660 – за трехдневный ВИП-доступ в особую ложу Fusion: ее специально создавали на открытой террасе для атмосферы гоночной вечеринки. Но среди опций есть возможность выбрать абсолютно любую доступную локацию для просмотра Гран-при – трек берет на себя вопрос перемещения. Также обещают и безлимитный доступ к стендам симуляторов. В комплект входит и полный набор из еды и напитков от шефов со звездой «Мишлен», трансфер из города, послефинишная вечеринка (традиционная для этапа) и особый мерч для посетителей ложи.

Ближний Восток – Гран-при Абу-Даби

$11 тысяч – классический трехдневый ВИП-доступ в паддок-клаб и просмотр гонки с красивых террас над гаражами.

Полный набор еды и напитков (включая шампанское как на подиуме), партнерство с гостеприимством и активностями одной из команд (например, знакомство с гонщиками, ознакомления с рулем и гаражами, примерка собственного костюма и даже подгонка личного гоночного сиденья – за дополнительную плату!). Все концерты и пост-сезонные вечеринки тоже входят в стоимость, конечно.

Гран-при США

$12 тысяч – трехдневный ВИП-доступ всюду, тур по гаражу, 4 ночи в отеле, трансфер, размещение в Клубе Чемпионов с едой и напитками, безлимитный доступ к стендам симуляторов, обязательная встреча или ужин с «инсайдером из мира «Ф-1».

Гран-при Майами

$35 тысяч – ВИП-доступ в паддок-клуб на три дня. Включены только еда и напитки по установленному меню.

(Ложа слева, напротив трибуны, с видом еще на стадион с паддоком)

Гран-при Монако

$5500 – ВИП-доступ в паддок клуб на 3 дня, просмотр гонки с главной террассы на стартовой прямой вместе со «звездами автоспорта», особая развлекательная программа, завтрак и ланч, напитки и коктейли, специальная послефинишная вечеринка, набор сувениров.

Гран-при Сингапура

$11000 – за ВИП-доступ всюду на 3 дня, питание от шефа со звездой «Мишлен», безлимит напитков (включая шампанское), право на приоритетное обслуживание в авиакомпании Singapore Airlines, просмотр гонки с крыши отеля, бесплатные трансферы.

(Речь о ложе под надписью «Гран-при Сингапура»)

Гран-при Вегаса

$30 тысяч за ВИП-доступ всюду на 5 дней, питание от шефа со звездой «Мишлен», встреча с амбассадорами «Ф-1», трансферы, активности вроде катания в суперкаре по программе быстрых кругов, персональный менеджер и консьерж, восстановительная воскресная программа.

Однако этот билет – самый дорогой именно среди ростера организаторов Гран-при. В реальности же у этапа есть десяток партнеров среди клубов, казино и отелей, которые предлагают собственные опции с выкупленным доступом к гонке – и цены на них могут достигать 1-5 млн за пакет предложений или по 167-461 тысячи с человека. Уже они предлагают феноменальный набор от жизни в пентхаусе, личных ассистентов и перемещении на личном «Роллс-Ройсе» до эксклюзивных доступов на дополнительные шоу вроде концерта Адель, люксового спа, полей для гольфа и даже персональной программы активностей на треке «Ф-1» (да, обещают исполнить все ваши «выполнимые» пожелания).

Такой билет нельзя назвать именно билетом от «Ф-1» или на «Ф-1», поскольку невозможно оценить долю участия серии в организации, а большинство таких сервисов люковые заведения Вегаса предлагают и без гонки.

«Это не вполне связано с нами, – пояснил глава компании-владельца «Ф-1» «Либерти Медиа». – Не буду завидовать нашим партнерам, но деньги, которые берут отели за пять ночей и так далее – все это поднимает цены. Дело не только в билетах. А еще большой спрос».

Самые дешевые билеты на Гран-при «Ф-1»

Самый дешевый

$72 на Гран-при Японии – однодневный доступ на трек в зону свободного размещения для просмотра гонки. Существует и опция однодневного доступа только на медиадень и практики отдельно – за $40.

В Европе – Гран-при Эмилии-Романьи

$98 – однодневный доступ на трек в зону свободного размещения для просмотра гонки.

На Ближнем Востоке – Гран-при Бахрейна

Трехдневный доступ на трибуну с видом на выход из первого поворота – $164. По отдельным дням обычно этап билеты не продает.

Ходят слухи, что вообще можно посмотреть «Ф-1» в регионе даже дешевле – за $88: столько просят за билет в зону свободного размещения на Гран-при Саудовской Аравии пакетом на практики и гонку. Только где на городском автодроме может быть «зона свободного размещения»? Нет карт допустимых локаций или фоток примеров с предыдущих этапов – только обещания еще пустить на концерты и в фан-зону.

Гран-при США

$299 за допуск на трек в зону свободного размещения на три дня. По акции с Costco они продавались за $275. Доступ на трибуну стартует с 350 долларов.

Гран-при Майами

$880 – доступ на половину трибун на гонку без дополнительных опций. Самый дешевый билет на ивент в принципе – $458.

Гран-при Монако

$1092 – за вход на трибуну напротив пристани яхт. Самый дешевый билет на этап в принципе – $450 за вход туда де на квалификацию.

Однако Монако здесь идет вне конкурса, поскольку у них в принципе официально только две трибуны и вип-зона – основная часть людей смотрит гонки из окон и балконов квартир и отелей, с улиц (где позволяет перепад высот) и собственных яхт.

Также в Монако не продаются билеты на практики.

Гран-при Сингапура

$358 – за доступ на самую дальнюю трибуну перед седьмым поворотом. Самый дешевый билет на этап в принципе – $128 за доступ на ту же трибуну в пятницу (только практики).

Гран-при Вегаса

$148 – Шоу-открытие в паддоке только на четверг без гонки. Зато – с шоу: все 20 пилотов, Цирк дю Солей, шоу Blue Man Group, лазерное шоу, фейеверк, шоу дронов и кучу поп-музыканов: Андра Дей, Bishop Briggs, Джей Балвин, Journey, Кит Урбан, Стив Аоки, Swedish House Mafia, Thirty Seconds to Mars, Уильям Адамс (will.i.am), Джон Ледженд и Тиесто (ростер постоянно пополняется).

Гран-при Вегаса (с гонками)

$1060 – Трибуна напротив «Сферы»: Напитки, зона поворотов, много огней от иллюминации. Прямо перед Гран-при запустили вариант за $500 только на квалификацию – примерно в ту же зону (блок SG1, который смотрит не прямо на «Сферу», на зону разгона в поворот-двойник третьего виража «Сочи-Автодрома).

Раз самый дорогой «дешевый» билет – у Монако, а самый дорогой – у Майами, почему Вегас идет на рекорд «Ф-1»?

Казалось бы, справедливый вопрос, однако нужно учитывать обстоятельства. Все-таки в Монако всего две небольшие трибуны с фиксированной ценой на каждую – на самом маленьком треке в горном городе негде разместить больше. На любом другом этапе две трибуны Монте-Карло считались бы «люксовыми», а не обычными – на некоторых заездах цена на такие даже повыше, а в Вегасе вообще доходит до $5000. Однако и трибун в нем намного больше – потому некоторые можно сделать чуть дешевле.

Вообще точные пиковые цены в свободный доступ никогда не публикуют – на каждом этапе есть возможность персонального обслуживания и опция попадания в зону гостеприимства команды как вип-посетитель. И в одном только Вегасе один «Мерседес» снял под такое трехэтажный клуб:

«В Вегасе у нас будет самая большая маркетинговая программа в нашей истории, – описала размер шоу-истории директор соответствующего отдела «Мерседеса» Виктория Джонсон. – Только у нас будет 3500 гостей, а для нашей зоны гостеприимства мы арендовали трехэтажный Vegas Club».

Стоимость такого «билета» узнается только прямым запросом в соответствующий отдел команды или промоутера и различается не только по этапам, но даже в зависимости от персоналии или компании: для одних – дороже, для других – дешевле. Примерно такая же история – с доступом во все вип-клубы и вип-ложи на всех Гран-при: если такие существуют или проданы специальным операторам, к ним нужно обращаться напрямую и нельзя сперва просто посмотреть цену.

Также на европейских этапах доступны и сторонние «люксовые» предложения вроде просмотра гонки в небесном ресторане:

Большую часть гонки проведешь на трибуне рядом, но на 30 минут каждой сессии тебя поднимут в небо. И бронировать действо лучше сразу после покупки билета, потому что предложение ограничено – но конечной стоимости можно и не знать заранее с учетом разных опций (конкретно такая стоит $1450 за три дня с билетом на трибуну).

Здесь как раз и выделяются американские Гран-при: все так удивляются высочайшим ценам на роскошные гоночные программы, потому что большинство предложений для Остина, Майами и Вегаса в свободном доступе с подробным описанием наполнения и тоннами самовосхищений. И официальные предложения Майами действительно дороже схожих в Вегасе – однако наибольшее количество всевозможных роскошных программ по ошеломляющим ценам наблюдается именно в Вегасе. И средняя стоимость, и масса роскошных опций от партнеров, и общий импульс к гонке стоимостьей – здесь есть все.

Вегас в 10 раз дороже всех в «Ф-1» – влияет и городское расположение, и ограниченные трибуны

Разница между самыми дорогими и самыми дешевыми билетами на гонку «Ф-1» очевидна: в Японии или Италии просто получишь шанс сесть на травку в любом месте, а в Вегасе – еще и насладиться представлением и перекусить. Оттуда и десятикратная разница в стоимости.

Если же изучить сравнимые трибуны на остальных треках, то доступ на них начинается примерно со 180 долларов – и разница уже пятикратная.

И разрбос по цене хорошо подчеркивает отличия стационарного автодрома от городского: на постоянном нет «предела вместимости», и при продаже трехдневных пакетов свободного размещения предполагается, что люди приедут на своих машинах или трейлерах и не захотят пропускать все уже оплаченные дни. Так «Трасса Америк» или «Сильверстоун» достигают безумных показателей в 440 или 480 тысяч посетителей за 4 дня – обладатели самых дешевых билетов учитываются несколько раз.

В городе же такое невозможно – места на трибунах ограничены (105 000 – все учтенные места в Вегасе), альтернативные опции еще дороже, потому можно двигать запросы вверх. Гран-при Вегаса же организует сама «Формула-1» – и в первый год она решила устроить полевое маркетинговое исследование на тему «можно ли собрать ту же толпу по пятикратной цене».

Фото: formula1.com; x.com/F1LasVegas