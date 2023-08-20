🤯

Лиам Лоусон – 21-летний резервист «Ред Булл» и один из главных претендентов на место в «Ф-1» (в «Альфа Таури») из молодежной программы компании. На его счету – победы в новозеландской «Ф-3», вторые места в итальянской «Ф-4» и «Открытой Евроформуле», третье – в «Ф-2», 3 победы в гонках «мировой» «Ф-3» и 5 побед в гонках «Ф-2», а также вице-чемпионский титул немецких кузовов ДТМ.

Сейчас Лоусон гоняет во второй по скорости серии мира – японской «Супер-Формуле». У него пока 3 победы в семи гонках и второе место общего зачета – шансы на титул еще сохраняются. Лиам рассматривает возможность остаться в Японии и на следующий год, но вообще его главная цель – место в «Формуле-1» в 2024-м.

Но, кажется, несмотря на победы и отличные результаты, некоторые грубейшие ошибки могут помешать новозеландцу впечатлить строгого советника «Ред Булл» Гельмута Марко. Например, на старте гонки на трассе «Мотеги» Лоусон перестарался с попыткой битвы за лидерство в повороте – выехал из него слишком быстро, глубоко заехал на поребрик, подскользнулся, развернулся и отправил в воздух двух соперников:

В итоге с разбитыми машинами оказался он сам, Тадасуке Макино, Нобухару Мацусита и Юки Секигучи. Гонку остановили красными флагами – для сбора обломков и ремонта барьеров. Лиама наградили штрафом в виде проезда на пит-лейн – и с третьего стартового места он отправился на последнее.

Да, отправился: ведь его команда починила болид во время красных флагов! Новозелалндец успел вернуться на трек:

С гонщиками все в порядке, а Лоусон в итоге финишировал 13-м из 15-ти классифицированных (всего в пелотоне 22 машины) и сохранил шансы на титул.

Но как считаете, с такими ошибками – есть ли у него шанс подвинуть Дэна Риккардо или Юки Цуноду в «Альфа Таури»?