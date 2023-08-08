Шлемы пилотов «Формулы-1» – вершина инженерной мысли. Для их производства используют технологии и материалы из аэрокосмической индустрии, они прочнее болидов, не горят и выдерживают выстрел.

Но первые шлемы вообще выглядели тканевыми шапочками!

Как же они превратились в высокотехнологичную карбоновую защиту массой всего около 1200 граммов с радио и системой подачи воды? Погружаемся в историю!

Первым всерьез задумался о безопасности гонщиков доктор Эрик Гарднер. Он работал медиком на первой в мире гоночной трассе «Бруклендс» (заложена в 1906-м в британском Саррее, открыта в 1907-м). За время работы Гарднер превратился в эксперта по гоночным травмам. Насмотревшись на бесчисленные инциденты, доктор решил: гораздо разумнее – предотвращать появление увечий. И в 1914-м году миру был представлен первый гоночный шлем – из армированного полотна и с укреплениями из шеллака (природная смола).

Но обязательной частью защитной экипировки шлемы стали только в 1952-м.

Английская Everoak стала первой компанией, запустившей массвое производство специально смоделированных гоночных шлемов. За основу взяли защиту игроков в поло, немного увеличили в размерах и добавили пробковую подкладку для поглощения ударов.

В 1954 запущено производство в компании, теперь ставшей самой крупной и, пожалуй, самой известной – Bell. Причем первый шлем сделали прямо в гараже рядом с калифорнийской мастерской для изготовления деталей машин!

На сегодняшний день бренду принадлежит около 70% всего рынка, а 13 из 20 пилотов «Ф-1» используют их продукцию.

А сперва в Bell вдохновлялись шлемами военных летчиков.

Следующим этапом эволюции стало создание в 1957-м году фонда имени Уильяма «Пита» Снелла – американского гонщика, погибшего в результате многочисленных травм головы. Защита тех времен не смогла сберечь жизнь спортсмена.

Именно поэтому «Мемориальный фонд Снелла» занялся созданием стандартов безопасности защитной экипировки, тестированием и исследованием шлемов, а так же обучением в этой области.

Первый шлем, получивший омологацию от фонда Снелла, стал продукт той самой Bell.

Модель с индексом 500 TX вышла в 19597-м (и получила одобрение от фонда только через два года) и стала первым, где для погашения энергии ударов использовали вспененный полистирол. Его применяют по сей день.

Теперь внутренности шлема спасали головы гонщиков не только он проникающих ударов.

Но оставался важный вопрос: лица от грязи, копоти и травм до сих пор укрывали лишь очки и балаклавы. Только в 1966-м Bell представил первый шлем закрытого типа с визором – причем сперва его разработали для мотогонок.

В гонки на четырех колесах он попал двумя годами позднее. Первым перешел на новый тип шлемов американский гонщик Дэн Герни.

Дэн вообще новатор: традицию разбрызгивать шампанское на подиуме «Ф-1» тоже принес он, а затем превратился в конструктора и придумал маленькую торцевую пластина на заднем крыле болидов, помогающая генерировать прижимную силу. Ее и сейчас называют «закрылок Герни».

В 1975-м Bell представила сразу две инновации – первый шлем с откидным визором и первый в истории с огнеупорными свойствами.

Внутренности шлемов стали оборачивать огнестойкой тканью «Номекс», изобретенной НАСА во время разработок одежды для космонавтов. Материал не горит и плохо проводит тепло, а значит, жару от возгорания будет нелегко проникнуть внутрь шлема.

Но даже самая продвинутая по тем временам экипировка не спасла Ники Лауду от страшных ожогов, полученных в злополучной аварии на «Нюрбургринге». Австрийцу не повезло: шлем от французской компании AGV просто слетел с головы, оставив только наполовину сползшую с головы балаклаву из «номекса». Но даже она смогла спасти от терминального обгорания: если вы смотрели «Гонку», то наверняка помните жуткие кадры с очищением легких Лауды.

Именно последствия вдыхания продуктов горения высокооктанового бензина оказались более губительными для здоровья, чем ожоги кожи. Раскаленные топливные пары и выхлопы не просто повредили легкие своей высокой температурой: токсины проникли в альвеолы и кровь, отравив гонщика.

После серии похожих инцидентов ФИА выкатила требование – оснастить шлемы специальными трубками, подающими воздух, чтобы заработать дополнительное время для спасения пилота.

В 1979-м инженеры Bell (да-да, снова они) сконструировали первый облегченный шлем с «ракушкой» (название крепкой оболочки) из композитных материалов. Изменение материала требовало время: в конце 70-х и начале 80-х в «Формуле-1» расцвел граунд-эффект. Возросшая прижимная сила увеличила перегрузки в поворотах, и еще больше затрудняли жизнь и пилотаж гонщикам шлемы, которые в то время весили около двух килограмм. Ради спасения шей и пришлось изобретать более легкую защиту.

Следующий рывок готовился 10 лет – в 1989-м свет увидела модель AFX-1: первый шлем с системой вентиляции. Материал вновь сменился на кевлар – по сути, просто очень прочный пластик, разработанный (уже не для НАСА, а для бронежилетов) компанией DuPont (они же – авторы «номекса», а еще они подарили нам нейлон).

Так гоночные шлемы приобрели знакомые нам очертания.

Следующие крупные изменения настигли мир шлемов в 2001-м. ФИА представила новый технический регламент, призванный обеспечить безопасность пилотов. Вес шлемов потребовали снизить еще сильнее, чтобы вновь уменьшить нагрузки на шеи пилотов – планку установили для всех производителей в 1,25 кг. В игру вступил карбон (да, на 2 десятилетия позже, чем в конструкцию болидов!).

А в 2003-м шлем дополнила система поддержки головы и шеи «ХАНС».

Но вес – не единственная проблема, которую предстояло решить. В 2009-м на Гран-при Венгрии осколок с болида Рубенса Барикелло прилетел прямо в визор Фелипе Массы.

Итог – разбитый глаз, операция, титановая пластина в голове и новый раунд в борьбе за здоровье гонщиков.

Верх визора дополнительно усилили полосой из зайлона – материала-конкурента кевлара и претендент на звание самого прочного синтетического волокна в мире .Его тоже используют для производства бронежилетов.

Но мера оказалась временной. Позднее ФИА совместно с производителями Bell, Schubert, Arai и Stilo создали новый шлем с усиленной лобовой частью уменьшенной прорезью, отчасти вернувшись к разработкам 80-х годов.

Пока мир сейчас именно на этой ступени: огнеупорность (противостояние открытому пламени температурой 790 градусов по Цельсию!), поглощение ударов, легкий вес, пуленепробиваемость (конструкция должна выдерживать попадание 225-граммового предмета на скорости в 250 км/ч, падение 10-килограммового предмета с высоты 5,1 м, а стекло визора – отражать выстрел дробью массой 1,2 грамма из пневматического ружья), вентиляционные отверстия, радио и система подачи воды.

Какой же шаг будет следующим?

Фото: bellracing.eu; youtube.com/Driver61