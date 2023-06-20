Квят – меломан: влет угадывает и классику, и новинки Майли Сайрус. Выиграл викторину у трех юных сокомандниц!
Человек культуры.
Самый успешный российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят – очень удивительный: любит русскую классическую литературу, играет на гитаре, говорит на четырех языках.
И, оказывается, еще и меломан – его нынешняя команда «Према» посадила его против юных гонщиц женской моносерии F1 Academy Бьянки Бустаманте (18 лет, 1 победа в гонке) и Хлои Чонг (16 лет, 2 шестых места). С Квятом вместе еще должна была играть его напарница по экипажу на чемпионате мира по гонкам на выносливость и «Ле-Ману» 19-летняя Дориан Пен, но она почти все время молчала – Даниил разделал бы и всех троих в одиночку!
Серьезно, он почти моментально угадывал все подряд – от классики вроде The Eagles или Metallica до новинок от Майли Сайрус:
Песни, которые Квят угадал моментально
– The Eagles – Hotel California (Бьянка: да включите что-то поновее!)
– R.E.M. – Losing My Religion
– Бритни Спирс – Oops… I Did It Again! (Не угадал точное название)
– The Beatles – Let It Be (Бьянка: Это немного нечестно: мы же все родились после 2000-го! Даниил: Может, это вам знак, чтобы познакомиться с классикой? Побудка для молодых леди?)
– The Queen – Bohemian Rhapsody (Бьянка: Да он хорош! Включите Джастина Бибера. Или One Direction! Даниил: Да я и их знаю)
– Metallica – Nothing Else Matters
– Lady GaGa – Poker Face
– Майли Сайрус – Flowers (Даниил: Да откуда я ее знаю вообще?! Да ее повсюду крутят! Новее некуда!)
– The Weekend – Creeping (Бьянка: Впечатляет! Да он еще и станцевать ее может!)
– Bon Jovi – It’s My Life
– Coldplay – Sky Full Of Stars
– Albano E Romina Power – Felicita
– 50 Cent – In Da Club
Песни, которые Квят угадал, но не совсем
– Eiffel 65 – Blue (Оказался более поздний ремикс Дэвида Гетты)
– Black Eyed Peas – I’ve Got A Feeling (Одновременно с Хлоей)
– Канье Уэст – Stronger (сперва принял за Beck)
– AC/DC – Highway To Hell (Первой была Хлоя, но она приписала ее Led Zeppelin)
Песни, которые Квят не угадал
– Toto – Africa (Угадала Хлоя, но Даниил не успел на мгновение)
– Майкл Джексон – Billie Jean
– Рианна – Umbrella
– Rosa Linn – Snap (Ее никто не угадал)
– Nicky Youre, Daze – Sunroof
– Sia – Unstoppable (единственное угаданное Дориан)
– Psy – Gangnam Style
– Harry Styles – Watermelon Sugar (Даниил: Наконец песня из тиктока?)
А вы бы сколько угадали?
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