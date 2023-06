Человек культуры.

Самый успешный российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят – очень удивительный: любит русскую классическую литературу, играет на гитаре, говорит на четырех языках.

И, оказывается, еще и меломан – его нынешняя команда «Према» посадила его против юных гонщиц женской моносерии F1 Academy Бьянки Бустаманте (18 лет, 1 победа в гонке) и Хлои Чонг (16 лет, 2 шестых места). С Квятом вместе еще должна была играть его напарница по экипажу на чемпионате мира по гонкам на выносливость и «Ле-Ману» 19-летняя Дориан Пен, но она почти все время молчала – Даниил разделал бы и всех троих в одиночку!

Серьезно, он почти моментально угадывал все подряд – от классики вроде The Eagles или Metallica до новинок от Майли Сайрус:

Песни, которые Квят угадал моментально

– The Eagles – Hotel California (Бьянка: да включите что-то поновее!)

– R.E.M. – Losing My Religion

– Бритни Спирс – Oops… I Did It Again! (Не угадал точное название)

– The Beatles – Let It Be (Бьянка: Это немного нечестно: мы же все родились после 2000-го! Даниил: Может, это вам знак, чтобы познакомиться с классикой? Побудка для молодых леди?)

– The Queen – Bohemian Rhapsody (Бьянка: Да он хорош! Включите Джастина Бибера. Или One Direction! Даниил: Да я и их знаю)

– Metallica – Nothing Else Matters

– Lady GaGa – Poker Face

– Майли Сайрус – Flowers (Даниил: Да откуда я ее знаю вообще?! Да ее повсюду крутят! Новее некуда!)

– The Weekend – Creeping (Бьянка: Впечатляет! Да он еще и станцевать ее может!)

– Bon Jovi – It’s My Life

– Coldplay – Sky Full Of Stars

– Albano E Romina Power – Felicita

– 50 Cent – In Da Club

Песни, которые Квят угадал, но не совсем

– Eiffel 65 – Blue (Оказался более поздний ремикс Дэвида Гетты)

– Black Eyed Peas – I’ve Got A Feeling (Одновременно с Хлоей)

– Канье Уэст – Stronger (сперва принял за Beck)

– AC/DC – Highway To Hell (Первой была Хлоя, но она приписала ее Led Zeppelin)

Песни, которые Квят не угадал

– Toto – Africa (Угадала Хлоя, но Даниил не успел на мгновение)

– Майкл Джексон – Billie Jean

– Рианна – Umbrella

– Rosa Linn – Snap (Ее никто не угадал)

– Nicky Youre, Daze – Sunroof

– Sia – Unstoppable (единственное угаданное Дориан)

– Psy – Gangnam Style

– Harry Styles – Watermelon Sugar (Даниил: Наконец песня из тиктока?)

А вы бы сколько угадали?