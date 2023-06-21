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«Ф-1» урежет пропуски ВИП-гостям из-за Неймара! А что же он такого сделал?

Формула-1 Формула-1
Гран-при Испании
Неймар Неймар
Авто Авто

Невовремя постоял на травке.

В последние два года рост популярности «Формулы-1» по всему миру привел к массовому наплыву ВИП-гостей на большинство Гран-при – теперь поход на гонку больше похож на выход на ковровую дорожку.

И особенно посещаемостью среди знаменитостей отметился Гран-при Испании – в Барселону заявилась команда футболистов словно для хорошего матча ЛЧ, Шакира и еще десяток селеб.

Международная автомобильная федерация и «Ф-1» это заметили – и на недавнем заседании Совета по автоспорту обсудили сокращение числа ВИП-пропусков на Гран-при вместе с ужесточением правил пребывания на стартовой решетке.

«Нужно извлечь уроки из инцидента [с Неймаром] на Гран-при Испании, – заявил президент ФИА Мохаммед бен Сулайем. – [Шеф «Ф-1»] Стефано Доменикали заверил: меры уже принимаются, чтобы ситуация не повторилась.

Проблема касается не только «Формулы-1», но и «Формулы E», чемпионата мира по гонкам на выносливость и других серий. Судя по моему опыту, на решетке стало слишком много людей. Обязанность ФИА – безопасность для всех».

Что же Неймар такого сделал? Не ушел с трассы от машин после сигнала к прогревочному кругу и остался стоять на травке прямо рядом с персоналом команд:

Правда, с ним остались и его спутники вроде охранника и испанской художницы и певицы Росалии, но ярче всего запомнился именно Неймар – ведь футболиста снимали крупным планом.

Хотя посторонних и в прошлому году не всегда успевали выгнать со стартовой решетки:

Начало прогревочного круга – это когда машины вот так отправляются на предбоевую дистанцию. Первые машины – медленно и постепенно, но самые последние-то обычно успевают разогнаться! Неймар с командой где-то слева в толпе:

Кажется, что ничего страшного, но вообще-то персонал команд давно знает, что можно делать рядом с болидом «Ф-1», а чего лучше не делать. Они достаточно подготовлены. А если какой-нибудь гений с телефоном провалит миссию «снять селфи» и уронит его под колеса?

Или если одна из машин вдруг загорится рядом с Неймаром – куда его девать, чтобы быстро и безопасно потушить?

Интересно, уменьшится ли вал знаменитостей на Гран-при после пересмотра правил (и количества) ВИП-пропусков на продажу?

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1 комментарий

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Орбит Орбит
они вообще ралли смотрели? ФИА там не регулирует ничего? вот где надо бы порядок навести.
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