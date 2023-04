Грустим вместе с пилотом «Феррари».

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер теперь еще и полновесный композитор: он опубликовал на крупнейшем стриминге Spotify первый трек AUS23.

Вышла трепетная клавишная мелодия с оркестровыми прибавками – причем она появилась в сети всего через пару лет после того, как пилот «Феррари» публично обозначил интерес к записи и сочинительству.

«Я занимаюсь записью музыки прямо сейчас, – признался Шарль в недавнем ролике Never Have I Ever на официальном ютуб-канале «Ф-1». – Это выйдет на публику. Просто делаю это для себя, пытаюсь сочинять песни, продюссировать. Но это только ранние дни».

Видимо, после такого отвертеться от кого-то из близкого круга уже не вышло – и одно из творений Леклера все-таки попало в официальный стриминг.

«Я определенно не музыкант и все еще гонщик, но у меня теперь есть все необходимое для записи, а еще мне нравится, что я делаю», – прокомментировал релиз в запретограмме Леклер.

А еще у него появился музыкальный менеджер – Verdigris Management:

«Теперь мы работаем с нереально талантливым Шарлем Леклером в его музыкальных усилиях».

Хотя вообще Шарль и раньше публиковал свою музыку – начал еще в 2020-м во время пандемии.

Шарль давно играет: «Занимаюсь с шести лет. Во время локдауна снова начал музицировать и стал одержим, купил себе Steinway&Sons покруче. Мне нравится играть, меня это расслабляет, отвлекает от гонок. Начал учиться игре на гитаре, когда мне было 15 или 16 лет. Я схватываю довольно быстро и хочу выучить еще много инструментов: как минимум, саксофон и барабаны».

Название трека AUS23 определенно намекает на Гран-при Австралии 2023-го (Шарль квалифицировался 7-м и сошел на первом круге) – либо №16 придумал его именно тогда, либо под впечатлением от тех эмоций.

И это очень похоже на восприятие музыки, которую Леклер обычно проговаривает:

«Я люблю играть на пианино, потому что это помогает мне не думать больше ни о чем другом, – рассказывал он в последнем выпуске официального подкаста «Ф-1» Beyond The Grid перед стартом сезона. – В такие моменты я думаю только о том, что делаю: играю на пианино, о музыке. Это помогает мне отключиться от всего остального.

Особенно в сезоне, когда вещи иногда идут очень сурово, и даже если они не идут так уж сурово, если они очень радостные и на треке все очень хорошо. Думаю, это отличный способ разгрузки от гонок: пианино – лучший способ, который я нашел для себя, чтобы подумать о чем-то другом и немного снять напряжение. Да, это эскапизм для меня.

В дорогу с собой я не беру пианино, потому что его трудно перевозить. Потому я начал играть на гитаре – с ней проще. Нужно не так много, чтобы просто наслаждаться игрой на музыкальном инструменте, и я достаточно хорошо играю, чтобы просто наслаждаться.

У меня Lava Me 3 – акустическая гитара, но с огромной странной системой эхо и аудиоэффектов, чтобы все звучало круче – лучше, чем я сам. Но я предпочитаю пианино, по крайней мере сейчас. Но, возможно, это потому, что на пианино мой уровень повыше, и время покажет».