Знакомимся с Максом Ферстаппеном: прочел всего 3 книги, благодарен отцу за суровое детство, встречается с бывшей Квята

Любит критику, благодарен отцу за издевательства и живет по девизу «увидим».

Макс Ферстаппен – теперь двукратный чемпион «Формулы-1». Он сравнялся по титулам с Хаккиненом, Алонсо, Фиттипальди, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком и Альберто Аскари.

И кто же он такой? Что мы знаем о нем как о человеке? Макс почти не ведет соцсети и редко раскрывает личное: мы собрали все о его характере, вкусах и жизни за пределами трека из ответов в медиа, инсайдов команды и рассказов в честь домашних Гран-при.

Почти все свободное время Макс торчит в домашнем симуляторе: ездит в виртуальных сериях и рубится в FIFA

Двукратный чемпион «Ф-1» никогда не скрывал, куда уходит большая часть свободного времени: «симуляторы – огромная часть моей жизни. Когда я дома, провожу в них почти каждый день».

Причем традиция сохраняется с самого первого года в «Ф-1»!

«После возвращения с гонки первым делом я вновь проезжаю трассу на мини-симуляторе, – рассказывал еще 17-летний Макс в первый сезон «Ф-1». – Делаю это для удовольствия и немного для практики. Я занимаюсь симулятором 3-4 часа в день, без остановок. Останавливаюсь лишь для изменения настроек».

Удивительно, но реалии «Формулы-1» не изменили подход Ферстаппена. Он все так же беспрерывно проходит на симуляторе круг за кругом. Даже после тяжелейших этапов! Это ярко описал гоночный инженер Макса для виртуальных заездов Дидрик Киндс в интервью для Sports.ru:

«Когда он не на Гран-при, то дома сразу включает симулятор и начинает тренироваться. И тут же создает такой поток информации и вопросов – «эй, можешь взглянуть на вон то, можешь взглянуть вот сюда» – нет, объем его работы просто великолепен.

Его единственная цель – побеждать, что бы он ни делал. «24 часа Спа», iRacing – он будет практиковаться, пока не окажется быстрейшим. А потом еще продолжит тренироваться, пока не привезет всем полсекунды».

Идеальный пример – Макс на следующий день после Гран-при Катара 2021-го: гонял, стримил и отвечал на вопросы зрителей серии ProSim полночи.

Причем в виртуале Ферстаппен не только вкалывает над улучшением мастерства, но и расслабляется. Red Bulletin подтвердил: в январский перерыв 2019-го Макс дошел до №21 в мировом онлайн-рейтинге FIFA!

Тренируется по 6 раз в неделю, проезжает на велоэргометре для тестов 800 км за год

Еще одна важная часть его жизни за пределами трека – физподготовка.

«Макс много тренируется – шесть раз в неделю, две сессии в день, мешаем кардио на выносливость с силовыми и высокоинтенсивными занятиями», – рассказал его тренер Брэдли Скейнс.

«Раньше я много ездил на веле по дорогам Монако, но теперь нет, – признался Макс в интервью Red Bulletin. – Зато только на велоэргометре для физических тестов я проехал 800 км за 2021-й».

Максу нравится, когда его критикуют, не считает себя высокомерными и не будет меняться

«Иногда итальянская сторона моего гоночного инженера (Джанпьеро Ламбьязе) дает о себе знать – и мне это нравится, – рассказывал Ферстаппен в интервью британскому Channel. – Он немного раздражается, приходит в ярость – я люблю это. Он должен отчитывать меня, а я – его. Немногие это ценят, но я с самого начала говорил, что именно так мне и нравится работать. Потом мы можем посмеяться. Если он вдруг перестанет критиковать меня, я упущу незаметные детали, которые могли бы привести меня к успеху. Я требую, чтобы он мне все говорил.

Люди иногда думают, что я высокомерный. Но я просто очень прямолинеен, откровенен. Я знаю, чего хочу. И я сделаю все, чтобы достичь цели. Не думаю, что это высокомерие. Когда ты полностью отдаешь себя чему-то, это большая честь. Ты следуешь за целью. Я знаю, что я неидеален. Никто не идеален. Я всегда хочу становиться лучше. Примите это.

Я не должен подстраиваться под вкусы фанатов. Потому что я это я. И я не собираюсь меняться – иначе я фальшивка. Если я кому-то не нравлюсь – это нормально.

У всех разная индивидуальность, все по-разному относятся к людям. Кто-то мне нравится, кто-то – нет. Но это жизнь. Тебе не нужно жить со всеми вокруг: у каждого своя жизнь, свои проблемы».

«Он ведет себя просто как один из членов команды, – рассказывал нам гоночный инженер Макса в виртуальной команде Team Redline Дидрик Киндс. – Единственное отличие Макса – он, на мой взгляд, самый вовлеченный и мотивирующий среди всех наших гонщиков. Если кому-то не хватает скорости – он всегда готов помочь разобраться и ускориться. Когда кто-то так вкалывает – ты автоматически хочешь вкалывать так же.

Когда он находит нужные настройки для своей машины, то присоединяется к обсуждениям других пилотов и предлагает улучшения – «мне помогло то-то и то-то». За пределами симрейсинга они тоже общаются – когда отдыхают от гонок. Играют в видеоигры вместе – Call of Duty, например.

А во время Гран-при Франции у нас параллельно проходил 6-часовой заезд на симуляторах по «Уоткинс-Глен». Так вот, Макс закончил квалификацию, сходил на пресс-конференции с брифингами – и тут же подключился к нашему чату в Discord, чтобы узнать, как дела с нашей гонкой и может ли он чем-то помочь. Хотел мотивировать ребят. Было очень мило».

Почти не имеет бизнес-активности или дополнительных коммерческих контрактов

После первого чемпионского титула Forbes подсчитал заработки Макса за год – вышла огромная зарплата за гонки и всего $2 млн за активности вне трека (коммерция, спонсорские и рекламные контракты и бизнес).

Сторонние заработки Ферстаппена невелики, потому что он в целом не особенно увлекается чем-то кроме гонок – кажется, без потребности в привлечении спонсорской поддержки он бы и вовсе не занимался бизнес-проектами.

Хотя лично Макс и не ведет дела – ими рулит его отец Йос и суровый менеджер Раймонд Вермюлен. На их счету пока две крупные сделки: рекламная – с сетью гипермаркетов Jumbo и модельно-модная – с брендом G-STAR.

Коллекция G-STAR позиционируется как «совместная», но Макс фактически лишь выполнял роль модели и рекламного лица – весь дизайн и менеджмент забрала его сестра. На официальном сайте написано о «курировании» чемпионом, но инсайдеры из паддока его сдали.

Макс – домосед с двумя кошками. Ему нравится, когда они рядом во время тренировок

«Мое самое счастливое место за пределами трека – дом, просто пребывание дома, – рассказывал Ферстаппен в интервью Sports Illustrated. – Здесь я счастливее всего, особенно когда нужно столько путешествовать. Приятно просто находится дома. Быть там, играть с кошками – такие вещи.

У меня два бенгальца. Они красавицы, и у них сильные характеры, что мне нравится. Их зовут Джимми и Сесси. Они любят зависать рядом, пока я тренируюсь. Приятно вкалывать на балконе, когда кошки буквально бегают вокруг, сидят рядом или даже мешают тебе заниматься».

Не любит книги – прочитал лишь три. Зато любит «Игру Престолов» и «Мальчишник в Вегасе»

«Я не особенно много читаю книги, – признавался Макс в интервью Sports Illustrated. – Мне не хватает терпения. За жизнь прочел две или три книги.

Определенно предпочитаю фильмы. Что должен увидеть каждый? Из сериалов – «Игра Престолов» была очень хороша. Из полнометражных – я бы посоветовал серию «Мальчишник в Вегасе» или «Волка с Уолл-Стрит». Должно быть весело, понимаете?»

Удивительно, как пилот с такой нереальной тягой к постоянному пилотажу за симуляторами целыми днями не может осилить пару книг!

Девиз жизни – «увидим»

«Мой отец никогда не любил, когда я это повторял, но я делал так еще с детства – постоянно говорил «Посмотрим», «Увидим» (We will see), – рассказывал Макс Sports Illustrated. – Это всегда был мой подход, он снимает много давления.

Мой отец всегда думал, что это лень. Но для меня он работает. Я готовился, и, конечно, с годами узнал о себе намного больше в смысле профессионализма. Но я использовал его уже с детских лет – «увидим».

Для меня он работает потому, что я на самом деле не устанавливаю много целей в жизни. Конечно, я знаю, чего хочу. Но, например, раньше мечтал о чемпионском титуле, но никогда не говорил, что мне нужно выиграть его тогда-то, затем в следующем году, или в другом, и так далее. Просто говорил себе: «посмотрим». Я всегда знаю, что делаю максимум того, что могу, и если этого достаточно – надеюсь, возможность скоро появится. Определенно «увидим».

Офицер рыцарского ордена Нидерландов – Ордена Оранских-Нассау

До 1 сентября Льюис Хэмилтон удерживал звание самого статусного на родине пилота «Формулы-1»: Королевство выдало членство в Ордене Британской Империи в 2008-м, а затем посвятило его в рыцари в 2021-м. Потому он «сэр».

Однако нынешний чемпион мира Макс Ферстаппен у себя на родине теперь формально статуснее – его посвятили в офицеры Ордена Оранских-Нассау (в честь правящей фамилии): титул вручает монарх Нидерландов за особые заслуги перед государством. У Ордена шесть классов, и «офицер» – четвертая степень – формально выше «рыцарской». Формально Ферстаппена теперь стоило бы называть «офицер Макс» – но в Нидерландах такие формальности обычно не в ходу.

Ездит на «Феррари», дорогущем «Астон Мартин», летает на личном самолете и ходит в море на собственной яхте

Пока Макс не тратит огромный гонорар на скупку роскошного жилья (в его портфолио – одна квартира в Монако, купленная после перехода в «Ф-1»: в княжестве живет половина пилотов) или люксовой одежды. Главные его приобретения – средства передвижения: например, 37-метровая суперяхта «Багира» за €5 млн:

И бизнес-джет Falcon-900EX – его Макс купил за сумму не менее €10 млн у миллиардера Ричарда Брэнсона. Это тот самый самолет, на котором владелец Virgin Group возил семью Барака Обамы в отпуск сразу после его ухода с поста президента США:

В 2020-м будущий двукратный чемпион приобрел шикарную «Феррари» Monza SP2 за €1,6 млн – крутейший спидстер с обтекаемыми формами, активной аэродинамикой и 6,5-литровым мотором V12 с мощностью 810 л.с. (лучшим подобным в истории марки).

До «Феррари» автопарк Макса составляли три шикарных спонсорских «Астон Мартин» – еще со времен, когда английский бренд сотрудничал с «Ред Булл». Тогда Ферстаппен и получил Vantage за 230 тысяч евро – его мощность «всего» 503 л.с.

Также в 2019-м английская компания подарила пилоту суперкар DBS SUPERLEGGERA за 380 тысяч евро и с 5,2-литровым турбированным мотором V12 c мощностью в целых 725 л.с.

«Она шикарно звучит и управляется – даже через кочки, – описывал ощущения от нее Ферстаппен для нидерландского Top Gear. – А еще заворачивает в поворот очень хорошо, без перетормаживаний. Ты ощущаешь всю машину от руля до дороги. Также я могу лучше настроить ее под свои предпочтения, что тоже важно».

Третий презент от «Астон Мартин» и «Ред Булл» – дорожная версия гиперкара Valkyrie, которую создавали под новый гоночный класс «24 часов Ле-Мана». Она стоит минимум 2,8 миллиона евро, а мощность достигает сверхчеловеческих 1130 л.с. благодаря 6,5-литровому гибридному мотору от «Косуорт» (удельно вырабатывает под 1000 л.с.) и дополнительному электродвигателю от «Римак».

«Первое впечатление – почти как сидишь в машине «Формулы-1», – удивлялся Ферстаппен. – Это реально как болид «Ф-1» на дороге – то самое, о чем многие мечтали. Погонять на болиде «Ф-1» по дороге. В конце концов, эта машина – ближе некуда к этой мечте. Прижимной силы очень много. Было весело. На обычной дороге – будет просто безумие. Невероятно, что такой агрегат разрешили выпустить на обычные дороги. Она больше похожа на космический шаттл — но с колесами».

Не совсем нидерландец – родился в Бельгии, мать – бельгийка

Родители пилота «Ред Булл» – голландец Йос Ферстаппен и бельгийка Софи Кюмпен, тоже бывшая гонщица. Сам Макс родился в Бельгии, но гоночную лицензию получал в Нидерландах. Скорее всего потому, что большую часть жизни прожил с отцом – из-за тяжелого развода родителей: Кумпен даже подавала на Йоса в суд с обвинениями в угрозах и преследовании. Голландца приговорили к трем условным годам, однако позже оправдали. Отношения бывших супругов полностью испортились, и вопрос национальности сына стал больной темой для Софи.

«Макса можно определять только как бельгийца, – говорила Кумпен в 2015-м. – Когда ему исполнится 18, не раньше, он сможет выбрать гражданство Нидерландов. А пока что он бельгиец и точка!»

Ферстаппен все-таки остался под флагом Нидерландов. Но и к Бельгии Макс проявил должное уважение: всю карьеру он называет местный этап «еще одним домашним» и относится к нему по-особенному – трасса «Спа-Франкоршам» у него любимая.

Теперь благодарен отцу за суровое обращение в детстве – так научился фильтровать негатив

Важнейшая составляющая личности Макса – нынешнее отношение к жесточайшему воспитанию: в детстве отец доводил юного картингиста до слез после любой неудачной гонки и даже пару раз высаживал из трейлера на пути домой, но теперь двукратный чемпион ему реально благодарен.

«Отцу не особо нравилось, какой я расслабленный – говорил Макс в документальном фильме нидерландского канала Ziggo Sport. – Сколько раз я слышал, что стану водителем грузовика! Все из-за того, что я был расслабленным и порой ленивым – так он считал. «Черт побери, да ты умственно отсталый», «тупая свинья», «у тебя ничего не выйдет» и все в таком духе. Он никогда не говорил, что я стану чемпионом. Всегда было наоборот. Эти фразы хорошо отражают то время.

Отец всегда говорил прямо, если дела шли не очень здорово или я плохо старался. Он не то чтобы оказывал на меня давление, скорее давал понять, что я делал недостаточно. Я выигрывал гонки, но он говорил, что этого мало для успеха в «Формуле-1», потому что ты не можешь полагаться только на талант. Это мотивировало меня: я хотел доказать ему, что у меня получится, что я быстрый.

Я более спокойный человек в сравнении с ним – в плане подхода к уик-энду или борьбы с неудачами. Но, думаю, они [грубости Йоса] хорошо подготовили меня к критике и позитивным отзывам. Меня действительно ничто не заботит – мне все равно, идет ли там негатив или позитив в мой адрес. Мне это ничего не дает. Если я буду думать, что хожу по воде, творю чудеса, то стану высокомерным. Когда же на тебя льется негатив, ты расстраиваешься и злишься на всех. Так что лучше всего сохранять середину и забыть об обеих сторонах. Сосредоточиться на том, что ты должен делать и что можешь контролировать».

Встречается с бывшей Квята

С 2017 года Квят встречался с Келли Пике – дочерью трехкратного чемпиона «Ф-1» Нельсона и голландской модели Сильвии Тамсма. Через два года у них родилась дочь Пенелопа. Правда, очень скоро Квят и Келли разошлись. Пике стала встречаться с Максом – об их отношениях стало известно в начале 2021-го.

И победы Ферстаппена в 2021-м они праздновали вместе:

Она даже растрогалась до слез, когда парень выиграл первый титул:

Что еще мы знаем о Максе-человеке?

его любимое блюдо – гаспачо.

болеет за «ПСВ» из Эйндховена – хотя бы в этом он точно нидерландец.

а вот так, по инсайду Red Bulletin, выглядело первое устройство, которое Макс водил (в два с половиной года!).

