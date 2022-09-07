«Феррари» раскрутит на полную новый облегченный мотор и ставит экстремальное крыло. Это жажда реванша и победы на Гран-при Италии

Цель – не опозориться и перед домашними трибунами.

«Феррари» сделает что угодно ради успеха на Гран-при Италии – если имеется хотя бы теоретический шаг выиграть именно здесь, итальянская команда будет палить из всех орудий. В предыдущие сезоны Скудерия даже строила машины-ракеты с полной завязкой на скорость на прямых – словно затачивала их под победу на одном конкретном автодроме.

Но даже с ней в 2017-м помешал дождь в квалификации, в 2018-м после завоевания первого ряда сперва развернулся Феттель, а затем Хэмилтон обогнал Райкконена за 9 кругов до финиша… Сработало только в 2019-м – и то Шарлю Леклеру пришлось несколько раз чуть ли не выдавливать Льюиса с траектории при обороне.

Затем моторный скандал отбросил «Феррари» в глубину пелотона, и только в 2022-м Скудерия вновь построила топовую машину с самым мощным мотором.

Правда, за полгода сезона и планомерного «развития» F1-75 потеряла преимущество – теперь лучшим стал «Ред Булл». Алый болид уже зарубился с кризисным «Мерседесом» в сражении за второе место Кубка конструкторов – хотя еще в начале сезона серебряный W13 иногда не выходил даже в топ-10 квалификации.

После титульных притязаний на старте падение в последних трех Гран-при выглядело оглушительным – потому шеф «Феррари» Маттиа Бинотто заявил о плане «реванш» при помощи домашних трибун.

«У нас три гонки подряд нет темпа по воскресеньям. Мы провели хорошую квалификацию, были конкурентоспособными, но в гонке скорости не хватало. И это осложняет жизнь – мы не только не могли сражаться за победу с Максом [Ферстаппеном], но и показывали недостаточный темп, чтобы сдерживать «Мерседес».

Уже три гонки мы не демонстрируем то, что должно быть нашим потенциалом, что является потенциалом болида – как мы показали на старте сезона. Надо разобраться как можно скорее, потому что гонок осталось мало.

Связан ли недостаток скорости с возможностями машины или ее развитием? Не знаю, если честно. Нужно изучить. Осложняется ли пилотаж из-за баланса? Может быть, на одном круге получается показывать скорость, а в гонке уверенности не хватает, нет нужных ощущений от машины? Ответа у меня нет. Получим больше данных и проанализируем, потому что надо реагировать.

Мы по-прежнему стремимся к победам, и наше намерение – попытаться выиграть все гонки, в том числе Монцу. Мы должны отреагировать, и Монца с нашими тифози после ковида – важная гонка. Безусловно, они будут поддерживать и подгонять команду, и прямо сейчас нам это необходимо», – заявил Бинотто.

Потому перед Гран-при Италии Скудерия выбрала старый известный путь к потенциальной победе в Монце – превращение машины в ракету. Для этого нужно всего-то облегчить F1-75 до предела, нарастить мощность, уменьшить лобовое сопротивление через экстремальную срезку антикрыльев (а еще перекреститься и три раза торжественно произнести «Форца Феррари»).

К примеру, один из главных инсайдеров о происходящем в Маранелло Джулиано Дукесса сообщил: команда установит самое маленькое антикрыло из доступных – с наименьшей площадью пластин.

«Сама скорость на прямых не будет проблемой, мы используем крылья с меньшим лобовым сопротивлением», – подтверждал для Racefans и Бинотто.

Но главной новеллой станет внедрение новой гибридной части двигателя – детали получит Карлос Сайнс (скорее всего, вместе с мотором испанца ждет и штраф). Главной фишкой обновлений будет снижение массы на 2 кг – вместе с другими минорными обновлениями «Феррари» достигнет «дна» разрешенного веса в 798 кг. По инсайду Дукессы, выигрыш на треке вроде Может составить до 0,2 секунды с круга.

Не менее важным станет и возвращение мотора в максимально агрессивные настройки – их использовали до Гран-при Испании и Азербайджана, пока алые силовые установки не начали взрываться одна за другой. После мощность немного снизили, но специально для домашнего этапа, по инсайду итальянского подразделения Motorsport, Скудерия пересмотрела риск.

«Перед болельщиками в красном лучше рискнуть поломкой, чем провести блеклую гонку, особенно с учетом того, что оба чемпионата у «Ред Булл» в кармане», – рассуждает редактор It.motorsport.com Франко Нуньес.

Интересно сработает ли – может, хоть в Монце «Феррари» вернется в настоящую схватку за победы.

Фото: Twitter/GiulyDuchessa; REUTERS/Piroschka Van De Wouw