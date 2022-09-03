Одно заседание-фиаско в специальном суде по контрактам для «Ф-1» стоит почти $900 тысяч. Арбитры берут по $1150 в час

Очень дорогой провал «Альпин».

Комиссия по контрактам ФИА наконец вынесла вердикт по делу скандального ухода чемпиона «Формулы-2» и несостоявшегося сменщика Фернандо Алонсо Оскара Пиастри из «Альпин» в «Макларен»: юный суперталант достался англичанам на ближайшие два сезона, а у французов не оказалось валидных подписанных бумаг.

Тем интереснее выглядит невероятно высокая стоимость провала «Альпин»: слушания и работа Комиссии обойдется им в 600 тысяч долларов одних только компенсаций!

Спасибо инсайдеру Дитеру Ренкену, работающему в паддоке четыре десятилетия: он напряг обширные связи, изучил полный текст вердикта и даже по-шпионски сфотографировал пункт с «расходами сторон»:

Итак, сколько возместит «Альпин» за юридический провал? (Перевели сразу в доллары по курсу на момент написания, поскольку использованы разные валюты из-за разных юрисдикций сторон и четверых юристов-членов Комиссии, и учли затраты и французской команды – вряд ли они были меньше, чем у оппонентов. Скорее даже больше – как минимум за счет «стартового» взноса).

При этом члены Комиссии независимо выставили прайс в 1150 долларов в час – можно прикинуть, сколько каждый из них потратил времени на слушания и разбор дела (по регламенту решения выносятся в течение 3 рабочих дней, а глава получает двойную оплату).

Теперь понятно, почему «Формула-1» считается самым дорогим видом спорта на планете: здесь даже один раз сходить в суд по контрактам стоит под миллион!

Топовое фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI