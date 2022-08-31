Трансферный ураган в «Ф-1»: гонщиков меняет половина команд, под вопросом и Шумахер с Риккардо. И все – в шаге от абсурдных сделок

Слухи, инсайды и расклады.

Уход Себастьяна Феттеля из «Формулы-1» запустил настоящую резню на трансферном рынке – такого хаоса главная гоночная серия мира не видела очень давно, ведь в последние годы все чаще команды переходили на многолетние контракты с пилотами и собственные системы поддержки юных талантов.

Однако прощание четырехкратного чемпиона вызвало оглушительный хлопок дверью: «Астон Мартин» тут же выцепил из «Альпин» зашедшего в тупик в переговорах Фернандо Алонсо, и понеслась.

Теперь лишь у четырех команд заняты все места («Мерседес» с Расселлом и Хэмилтоном, «Ред Булл» с Ферстаппеном и Пересом, «Феррари» с Леклером и Сайнсом и как раз «Астон Мартин»), у «Альфа Ромео» есть еще два года с Боттасом и мало сомнений в продлении Чжоу, а вот у остальных…

Ситуации команд

«Альпин» – Эстебан Окон + неизвестность

Бывшего гонщика «Мерседеса» связывает с французской командой многолетний контракт и его уже называют будущим лидером. Но «Альпин» в любом случае нужен второй пилот – и, кажется, даже с мощной Академией прямо сейчас его придется искать на стороне.

В последние годы французская программа доводила до стадии «готов к «Ф-1» как раз Чжоу (покинул Академию ради контракта с «Альфа Ромео»), Антуана Юбера (считался огромным талантом, но погиб в гонке «Ф-2» на «Спа-Франкоршаме» 3 года назад), Кристиана Лундгора (не нашел места в Европе и укатил в американский «Индикар») и Джека Эйткена (перешел в «Уильямс» резервистом и провел 1 Гран-при). Сейчас у нее новый выпуск: чемпион «Ф-2» Оскар Пиастри уже год работает на симуляторе и тестером настроек для Окона и Алонсо, а в «Ф-2» три заезда выиграл 19-летний сын чемпиона MotoGP Мика Дуэна Джек.

С Оскаром связан главный трансферный скандал года: его и хотели сперва повысить до напарника Окона, но Пиастри демонстративно отказался через соцсети и подписал контракт с «Маклареном». Его случай передан в Комиссию по контрактам, по, инсайду Sky Sports F1 уже на момент слушаний он потерял лидерство в шорт-листе.

Потому из юношей остался только Дуэн – прошлогодний вице-чемпион «Ф-3» и четвертый в данный момент в «Ф-2» (с двумя поулами). Формально у него хватает очков для суперлицензии «Формулы-1», но ранее его не рассматривали как будущего топа. Нет, «Альпин» устраивала ему частные тесты на катарском «Лосаиле» и в Монце на болидах «Ф-1», но пока его перспективы слишком туманны: хоть он и входит в пятерку лучших нынешнего сезона «Ф-2», но до битвы за титул и общепризнанного суперталанта Тео Пуршера ему далеко. Для заводской команды делать ставку на Дуэна – слишком большой риск.

Потому инсайдеры в основном перебирают варианты среди действующих пилотов – и в шорт-листе Даниэль Риккардо, Мик Шумахер, Пьер Гасли.

Риккардо – отличный медийный вариант с яркой мотивацией и огромным опытом (8 побед в Гран-при, 32 подиума), однако есть сомнения в его форме и адаптивности. Вряд ли ему предложат длительный и дорогой контракт, а в согласии на короткий за небольшие деньги есть сомнения – как и в способностях заново адаптироваться к команде и машине.

Гасли – тоже победитель Гран-при с тремя подиумами за «Альфа Таури». В последние годы он поправил репутацию в паддоке и сильно прибавил (по отзывам шефов гоночной программы «Ред Булл» Гельмута Марко и босса команды Франца Тоста), но его отпустят только за «хорошее предложение». То есть «Альпин» придется платить за него – и явно не меньше, чем французы потребуют за подготовку Пиастри (а то и больше). К тому же, у него и Окона – многолетняя история личной вражды. Эстебан согласен терпеть и работать вместе ради блага команды, но «Ф-1» ломает даже отношения близких друзей, как у Росберга с Хэмилтоном.

Шумахер – бесплатный вариант, к тому же большой друг Окона. Тем не менее, реальные способности Мика и раньше были не слишком ясны, а сейчас он проигрывает вернувшемуся после года перерыва Кевину Магнуссену – для «Альпин» подписание немца было бы скорее работой на положительный микроклимат.

«Макларен» – Ландо Норрис + Оскар Пиастри, если хватит денег

Один оранжевый кокпит надолго занят новой британской звездой, а второй недавно выкуплен у Даниэля Риккардо (от $15 до 20 млн по различным инсайдам) и может не захотеть новых трат (или не найти средств). Австралиец откровенно провалился на фоне Ландо – и любой претендент на переход в «Макларен» должен это учитывать. В Уокинге до перехода на новую аэротрубу в 2024-м буду и дальше строить тяжелые в управлении машины, а Норрис вряд ли забросит прогресс.

Главным претендентом на трансфер выглядит уже подписавший контракт Пиастри, но возмущенная «Альпин» пошла до конца и может сорвать переход. Даже выигрыш в Комиссии по контрактам поставит «Макларен» на грань новой тяжбы с французами за подготовку юниора – а там на кону от $15 до 25 млн. Найдутся ли у англичан деньги и желание платить новые отступные после откупа от Риккардо – большой вопрос.

Похоже, для всех сторон лучшим вариантом был бы трансфер за денежную компенсацию средних размеров – тогда «Макларен» получил бы столь желаемого мегаадаптивного и рискового новичка, «Альпин» – деньги на Гасли, а Оскар – вообще место в «Ф-1».

Если переход Пиастри застопорится, включится вариант «неизвестность»: любой выкуп тогда вряд ли подходит, а из запасных вариантов – Мик Шумахер и кто-то из не слишком пока впечатляющих свободных пилотов «Ф-2» (там лучший вариант – Тео Пуршер, но он в Академии «Заубера», и его, возможно, тоже придется выкупать. Сам Тео в последнем интервью в списке опций «Макларен» не упоминал).

Еще у «Макларена» есть программа в «Индикаре», но у гонщиков оттуда либо нет суперлицензии (О’Уорд, Росси), либо грядут суды с местными командами (Палоу), либо в случае Колтона Херты нужны дополнительные частные тесты, которые, по свежим данным Motorsport, уже вызывают протесты в паддоке «Ф-1».

«Уильямс» – Алекс Албон + амбиции против руки моториста

Албона уже продлили на два года, а с его напарником Николасом Латифи, судя по инсайдам после Гран-при Бельгии, все-таки расстанутся.

Вариантов на замену после взрыва кейса с Пиастри (которого изначально планировали в аренду в синий кокпит) осталось два: американский юниор Логан Сэрджант и резервист «Мерседеса» Ник де Врис.

Логан уже набил баллов для суперлицензии, взял для поула в «Ф-2» в этом году, выиграл две гонки и идет третьим в общем зачете – лучшим среди новичков. Кстати, в 2020-м в «Ф-3» он проиграл Пиастри всего 4 балла – сражался за титул до последнего круга.

У Сэрджанта нет могучих спонсоров, но за его спиной – весь рынок США (ведь Логан – американец), а результаты парня в молодежках доказывают, что история успеха в «Ф-1» вполне возможна. «Уильямс» сейчас управляется как раз американским инвестиционном фондом, и владельцы потому могут и схватить шанс взлета популярности на главном растущем рынке. Недаром шеф команды Йост Капито делает заявления вроде «я уверен, рано или поздно Логан будет в «Ф-1».

Из соперников у Сэрджанта фактически остался только резервист «Мерседеса» Ник де Врис – чемпион «Ф-2» и «Формулы Е». Вот только ему уже 27 лет, и потому убедить «Уильямс» одними только пилотажными перспективами не выйдет – только вместе с большими скидками на моторы и комплектующие. Американец выглядит привлекательнее.

«Альфа Таури» – Деньги с дебютантом + Цунода

Если «Альпин» пойдет по ветке выкупа Пьера Гасли, то во второй команде «Ред Булл» освобождается место. Инсайдеры определяют туда Мика Шумахера или Колтона Херту, но юниорской команде программы логичнее было бы взять хоть кого-то из молодежной программы – а то там в «Ф-2» и «Ф-3» уже биток людей, которых Гельмут Марко называл «готовыми к «Ф-1»: Лиам Лоусон, Деннис Хаугер, Исаакак Хаджара.

«Ред Булл» продлил верного помощника Ферстаппена на 2 года. Теперь потолок молодежи из академии – команда-середняк

«Хаас» – Магнуссен +… «Не новичок»

Если подтвердится уход Мика Шумахера, то американцам потребуется замена – и они рассматривают «все варианты, но не новичков». Из оптных на рынке только Даниэль Риккардо – а про его как раз Гюнтер Штайнер говорил «Все говорят, что раз Дэнни [свободен], нужно подписать Даниэля. Может, мы не хотим брать Даниэля? Почему, как вы думаете, он покинул «Макларен»? Надо действовать осторожно. Все не так просто. Может, Риккардо, если бы он вернулся к своей прежней форме. В любом случае, мы хотим получить лучших пилотов из доступных. Моя работа состоит в том, чтобы выбрать путь с наибольшим потенциалом для «Хааса» и наименьшим риском».

Потому в инсайдерский топ и вернулся отыгранный уже, казалось, Антонио Джовинацци – помните еще такого бышего напарника Кими Райкконена и резервиста «Феррари»? Казалось, 28-летний итальянец точно не получит уже пятый шанс, но… Для него уже подтверждены две практики на остатке сезона.

Как видите, каждая команда – буквально в шаге от абсурдных шагов!

Ситуации пилотов

Пиастри: После некрасивого отказа от «Альпин» через соцсети у него остался только один вариант – «Макларен». Остальные команды просто не потянут или не захотят платить желаемые отступные, да и вопросы лояльности теперь огромные

Риккардо: Для Дэна лучший вариант – безусловно, «Альпин». Если же французы выберут другого кандидата – останется только соглашаться на любой контракт, ведь, судя по словам Штайнера, спор за австралийца больше не гарантирован. Сам Дэн уже не исключает даже пропуск сезона – интересно, что он выберет, если на столе окажется только одно предложение от условного «Уильямса»?

Гасли: У него контракт до конца 2023-го, и только после он свободен. Пока вынужден сидеть и молиться на чужую сумку с деньгами.

Мик Шумахер: Внезапно сильнейший игрок рынка: только у него, похоже, будет несколько равнозначных предложений с примерно равными рисками, причем вариант с «Хаасом» в них входит: новое поражение от Магнуссена ударит по нему так же сильно, как и неудача в условных «Альпин», «Альфа Таури» или «Макларене». Вариант смены программы на «Ред Булл» пока выглядит тупиком, но… У Переса заканчивается контракт в 2024-м, и если выиграть внутреннюю конкуренцию – можно получить роль напарника Ферстаппена.

Тем не менее, «Хаас» не слишком за него держится – поскольку «сильнейший игрок на рынке» не означает «сильнейший пилот».

«Если он хочет уйти, так тому и быть. Значит, это будет наша вина, и мы найдем другое решение, – комментировал ситуацию Штайнер. – Я не знаю, насколько стабильно он показывает скорость. Вряд ли он сам это понимает – иначе бы стабильно выдавал результат».

Так что впереди мы еще точно увидим пару внезапных трансферов, хотя бы одного новичка чемпионата и как минимум одно безумно грустное и болезненное расставание. Пишите в комментариях ваши варианты составов на следующий год!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Peter Fox; globallookpress.com/Panoramic, Xavi Bonilla / Dppi/Dppi, Antonin Vincent / Dppi/Dppi, HOCH ZWEI