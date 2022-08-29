В «Ф-1» половина команд буквально распиливает детали вместо производства новых. Последствия лимита расходов на болиды

Парад раскуроченных антикрыльев.

С 2021-го «Формула-1» гоняет под ограничением расходов на болиды – и хоть тогда шасси, детали и многие узлы достались командам по наследству из предыдущих сезонов, все равно даже топам под конец сезона приходилось выкручиваться и крепить запчасти клейкой лентой.

В 2022-м все еще суровее: лимит изначально снизили и установили на $140 млн (правда, затем расширили до почти $150 млн из-за жалоб на инфляцию), а регламент тем временем радикально поменялся. Теперь старые детали просто не подходят новым машинам – все нужно производить с нуля: и расходники, и «обычные» запасные части, и апгрейды.

Потому к точке возобновления сезона команды подошли весьма кровожадно: вместо новых антикрыльев половина пелотона выкатила срезанные старые.

Например, «Хаас»:

Или «Альфа Ромео»:

У «Макларена» тоже четко видны спиленные грани у «балочного» крыла – между выхлопом и самой высокой пластиной.

Одна из версий антикрыла – тоже с глубокими вырезами «лишнего»:

У «Альфа Таури» тоже улучшенная деталь – но намного более нежно! Заметно только если хорошо всмотреться:

Даже «Мерседес» немного порезал и заднее…

И переднее антикрылья:

Вообще восьмикратные чемпионы и запустили это еще в начале сезона: после финиша первой гонки Тото Вольфф открыто обозначил главный недостаток болида – вместе с направлением решения проблемы методом приложения бензопилы.

«Убрать лобовое сопротивление легко: просто берешь бензопилу и крошишь заднее крыло на мелкие кусочки. Так мы и поступим. Пожалуй, мы перебрали с крыльями. Лобовое сопротивление слишком большое – просто потому, что в данный момент нам недостает деталей. Ситуация со скоростью на прямых наполовину или чуть больше сводится к крыльям. Но необходимо сделать все возможное и по части силовой установки».

Оказалось, он не шутил: вот как W13 предстал на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде:

А после летнего перерыва «Формулу-1» ждала целая череда трасс с особыми требованиями к лобовому сопротивлению: Бельгия, Италия, а затем с октября еще Япония, США и Мексика.

Потому командам однозначно потребовался обвес под скорость на прямых – и желательно подешевле. Видимо, опыт «Мерседеса» сочли удачным – потому и поступили так же.

И – инновации!

Фото: twitter.com/albertfabrega ; twitter.com/amsonline