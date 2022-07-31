Сайнс отказался подписывать майку «Барсы». Ведь он – давний фанат «Реала», его отец – почетный сосьос

Фанатам каталонцев лучше обращаться к Хэмилтону.
Неприятная история случилась с поклонниками, поджидавшими гонщиков у отеля по дороге из Франции в Венгрию между Гран-при. Ребята всего лишь мечтали о росписи пилота «Феррари» Карлоса Сайнса – на мерче «Барселоны». Но получили отказ:
Сайнс: Я не буду подписывать это. Фан: Вперед «Барса! Сайнс: Вперед «Феррари»! Что за фигня...
У Карлоса была веская причина для отказа. Просто он – давний болельщик клуба «Реал Мадрид».
И считает его лучшим в истории.
Любовь к «Реал Мадрид» – дело семейное. Вот Карлос с отцом Карлосом Сайнсом-старшим (чемпионом мира по ралли и победителем «Дакара») гордо стоят в футболках любимой команды под гимн «Лиги чемпионов».
Неудивительно: старший Карлос - почетный сосьос «сливочных» с марта 2021-го. Он даже несколько раз начинал матчи в Мадриде торжественными ударами с центра.
Так что реакция Карлоса-младшего была легко предсказуема. Более того, ни один испанский гонщик в нынешней «Ф-1» не станет подписывать футболку «Барсы», ведь Фернандо Алонсо – тоже давний болельщик и почетный член «Реала».
Фанатам каталонцев лучше обращаться к Хэмилтону:)
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Фото: Gettyimages.ru/Carlos Alvarez; globallookpress.com/Xavier Bonilla; Twitter/LewisHamilton
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