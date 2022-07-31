Сайнс отказался подписывать майку «Барсы». Ведь он – давний фанат «Реала», его отец – почетный сосьос

Фанатам каталонцев лучше обращаться к Хэмилтону.

Неприятная история случилась с поклонниками, поджидавшими гонщиков у отеля по дороге из Франции в Венгрию между Гран-при. Ребята всего лишь мечтали о росписи пилота «Феррари» Карлоса Сайнса – на мерче «Барселоны». Но получили отказ:

Сайнс: Я не буду подписывать это. Фан: Вперед «Барса! Сайнс: Вперед «Феррари»! Что за фигня...

У Карлоса была веская причина для отказа. Просто он – давний болельщик клуба «Реал Мадрид».

И считает его лучшим в истории.

Любовь к «Реал Мадрид» – дело семейное. Вот Карлос с отцом Карлосом Сайнсом-старшим (чемпионом мира по ралли и победителем «Дакара») гордо стоят в футболках любимой команды под гимн «Лиги чемпионов».

Неудивительно: старший Карлос - почетный сосьос «сливочных» с марта 2021-го. Он даже несколько раз начинал матчи в Мадриде торжественными ударами с центра.

Так что реакция Карлоса-младшего была легко предсказуема. Более того, ни один испанский гонщик в нынешней «Ф-1» не станет подписывать футболку «Барсы», ведь Фернандо Алонсо – тоже давний болельщик и почетный член «Реала».

Фанатам каталонцев лучше обращаться к Хэмилтону:)

Фото: Gettyimages.ru/Carlos Alvarez; globallookpress.com/Xavier Bonilla; Twitter/LewisHamilton