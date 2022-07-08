Хэмилтон явился на домашний Гран-при на роскошном «Майбахе» за $200 тыс. Внутри – нереальный шик: прозрачная крыша, экраны повсюду

Привез на нем своего музыкального продюсера.
Фотограф Ким Иллман продолжает делиться с нами кадрами машин пилотов – в этот раз он заснял интересное прибытие Льюиса Хэмилтона на домашний трек «Сильверстоуна».
Семикратный приехал в паддок на роскошном «Мерседесе-Майбахе» GLS 600 (концерн «Даймлер» ликвидировал «Майбах» еще в 2012-м, но позже частично возродил марку под новым названием) за $200 тыс.
У этого авто 4-литровый двигатель V8 мощностью 558 л.с. и стартер-генератор EQ Boost на 48 вольт, который обеспечивает мгновенный разгон.
Отдельного внимания заслуживает салон: его можно использовать как офис или зону отдыха.
Как пишут на официальном сайте «Мерседеса», если разложить сиденья, можно вытянуться в полный рост и разглядывать звезды через прозрачный люк на крыше. А если вдруг погода окажется слишком солнечной, то в машине есть система Magic Sky Control: нажимаешь кнопку – и стекло становится тонированным.
Вместо традиционной звезды «Мерседеса» ее украшает эмблема «Майбаха».
На «Сильверстоун» Льюис приехал на заднем сидении.
Вот его водитель.
Хэмилтона сопровождали физиотерапевт Анджела Каллен и Даниэль Форрест, более известный как Spinz – диджей и музыкальный продюсер. Он помогает Льюису записывать треки (даже познакомил звезду «Мерседеса» с рэпером Дрейком) и отвечает за соцсети №44.
Анджела достала из багажника куртку Льюиса.
Он надел ее на заднем сидении, а когда вышел, Анджела поправила ему штанину.
После этого Хэмилтон направился в паддок в своем неординарном наряде.
Все-таки домашние этапы нужно проводить ярко.
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Фото: Youtube/Kym Illman; mercedes-benz.co.uk
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