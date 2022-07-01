Форму болида «Ред Булл» растаскивают по «Ф-1» – уже три копии. Дело не только в победах: «Феррари» и «Мерседес» не воспроизвести

Разнообразия больше нет.

А помните, как на старте сезона мы радовались бесконечному разнообразию «Формулы-1»? Каждая команда стартовала с собственным обликом, хотя сперва все боялись, что довольно ограничительные правила и потолок расходов превратят чемпионат в моносерию.

Однако какая же развернулась красота – с шокирующими решениями, уникальными инновациями и узнаваемостью.

Прошло 4 месяца – и 1 июля перед Гран-при Великобритании команды выдали ожидаемую масштабную волну обновлений. Еще бы: 7 из 10 организаций базируются или имеют заводы в Англии (некоторые – в паре километров от «Сильверстоуна»), потому везти новые детали ближе и дешевле именно сюда. И машины действительно преобразились.

«Альпин» (хоть и французская марка, но базируется в Энстоуне, за Ла-Маншем – только моторный департамент) довольно точно воспроизвела «Ред Булл»:

(новая – слева)

Вверху – обновленный «Ред Булл».

(А это – сравнение новинок)

«Уильямс» тоже показал нечто похожее – вверху новая концепция, внизу – старая:

И эти две команды – не первые: ранее похожую на «Ред Булл» машину выкатил «Астон Мартин» – еще в мае на Гран-при Испании.

С другой стороны, англичане с первых же минут отрицали факт копирования – альтернативный обвес могли разрабатывать еще с прошлого года.

«Мы задумали эту машину в середине прошлого года как второй вариант. Большая часть сделана к концу прошлого года – до того, как мы увидели болиды соперников. Мы выделили два направления. Для нас стало шоком и неожиданностью, что «Ред Булл» пришел к похожей концепции. Думаю, в тот момент это укрепило наше ощущение, что из двух путей мы выбрали неверный. Получили подтверждение».

«Копирование – величайшая форма лести. Это большое дело – проинструктировать команду создать весьма схожий клон нашей машины», – комментировал ситуацию шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер еще при дебюте нового «Астон Мартин».

Казалось бы, все логично: Макс Ферстаппен выиграл на RB18 6 гонок из 9, еще одну забрал Серхио Перес. У них три поула на двоих, а «Феррари» отстает в Кубке конструкторов на 76 баллов – превосходство очевидно?

Но дело не только в победах – из топовых болидов именно облик RB18 выглядит самым воспроизводимым в принципе. У «Феррари» и «Мерседеса» капитально другие концепции – они требуют слишком больших переработок системы охлаждения (в случае «Мерседеса») или компоновки моторного отсека (в случае «Феррари»). Любой из этих путей – фактически разработка новой машины с нуля.

Единственная «корпусная» концепция, теоретически способная подружиться с уже существующими «внутренностями» – именно у RB18: довольно обычные по форме, размеру и наклону радиаторы, а также крайне минималистичная, но не революционная задняя часть. Конечно, «ноу-хау» «Ред Булл» все еще невероятно продвинуты и вряд ли достижимы середняками, но здесь хотя бы визуально понятно, в каком направлении двигаться – пока путь «Феррари» и «Мерседеса» не поймешь до конца без детального изучения каждого миллиметра компоновки под корпусом.

А раз Ферстаппен и Перес все равно побеждают, зачем спускать ресурсы на дополнительные исследования, когда перед глазами уже есть точно работающая концепция? Середняки так не делают, аутсайдеры – в зависимости от внутренней ситуации (готовность владельцев рисковать, наличие ресурсов и компетенций), но тоже обычно редко.

Потому в «Ф-1» обычно так и выходит: выигрывает не самая удачная, а самая легковоспроизводимая концепция среди успешных. Она и захватывает пелотон – обычно за сезон или два.

Но однозначных копий «Ред Булл» один в один больше не будет: даже «Альфа Таури» ограничена возможностями базы, «Макларен» стремится к технологической независимости, а «Хаас» и «Альфа Ромео» привязаны к специфичным запчастям и силовой установке «Феррари». Дальше – только переосмысление форм, но не прямое заимствование.

Фото: twitter.com/AlbertFabrega