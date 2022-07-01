Кажется, Попов оценивает события в «Ф-1» просто по заголовкам. Хотя называл своей миссией освещать «максимально полно»

Создает у слушателей параллельную реальность.

Недавний скандал в «Ф-1» с «расистским» словом трехкратного чемпиона Нельсона Пике в адрес семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона взорвал не только лингвистические (многие бразильцы отказываются считать обращение neguinho унизительным) и ценностные дискуссии (об уместности таких выражений вообще). В России он тоже кое-что высветил – не настолько очевидное, но не менее спорное и неприятное.

Речь об уровне дискуссии среди комментаторов – особенно с наибольшим медийным весом из-за количества подписчиков и накопленной за десятилетия прямых эфиров истории. Да, о «Российском голосе «Формулы-1» Алексее Попове – он прокомментировал скандал на ютуб-канале буквально так:

«В Великобритании раскопали в интервью, которое у себя на родине неделю назад дал Пике по поводу прошлогоднего столкновения в «Сильверстоуне». Он плохими словами назвал Льюиса за саму аварию и его реакцию после финиша, но да бог с ними с плохими словами. Самое главное, что он использовал, как они пишут, расистское ругательство на португальском. Ну и все, теперь его начали «отменять». «Мерседес» разразился пресс-релизом, «Формула-1» написала, что поддерживает Льюиса и его борьбу за разнообразие, недопустимо его оскорблять, и.т.д.

Смотрю, многие британские журналисты пишут, что Пике нельзя больше пускать в паддок, а многие добавляют, что и его семью тоже. Вопрос в том, какую семью? Келли, наверное. А вот Макс, интересно, входит в эту семью или нет? Видите, перед «Сильверстоуном» опять, как говорится, больше жести».

Казалось бы, все логично?

Макс встречается с дочерью Нельсона Келли.

Хэмилтон и Ферстаппен правда воевали в прошлом году, Льюиса называли «ограбленным» – желание реванша со стороны британской прессы выглядит оправдано.

британская пресса и правда слегка повернута на Хэмилтоне – например, в целом авторитетный и дельный The Race после каждого чиха Хэмилтона стреляет огромными рассуждениями вроде «Что чих Хэмилтона значит для «Ф-1» и всей вселенной».

Гран-при Великобритании стартует уже 1 июля с практик – и правда уже вот сейчас.

Что же не так? Внезапно – все.

Интервью Нельсон давал не «неделю назад», а еще в ноябре 2021-го – тогда же его и выпустили на ТВ и ютубе. Но оно было на португальском, тогда все следили за развязкой схватки за титул и в общем хоре оно прошло почти незамеченным – собрало 180 тысяч просмотров, и все.

Первым заметил его твиттер-аккаунт Fofocas do Paddock – увидел повтор по каналу Canal Enesto и запостил отрывок 22 июня.

23 июня об этом написала блогер из Бразилии.

Эта запись за 3-4 дня информация дошла до средних и крупных бразильских изданий.

Только затем тему подхватили гиганты вроде UOL и CNN Brasil.

И уже на их публикации отреагировали «Формула-1» и «Мерседес».

(на скрине – ответ репортера «Ф-1» Уилла Бакстона, он первым среагировал)

Британская пресса вообще внезапно молчала до последнего – пока тему не поднял Льюис у себя в твиттере.

Причем вся информация об источнике (момент взятия интервью, например, и твит с вырезанным моментом) указывались во всех бразильских публикациях – если бы Попов прочитал хоть одну, он бы точно их увидел.

Вывод: уважаемый Алексей на самом деле не разбирался в ситуации и комментировал по заголовкам и паре твитов Эндрю Бенсона из ВВС и Криса Медланда из Motor Sport Magazine (они написали о ситуации первыми среди британцев). И в результате создал параллельную вселенную с происками ради скандала перед домашним Гран-при – хотя видео перезалили в нарезанном формате почти за 10 дней до первых заездов. И у Бразилии как бы тоже теперь есть формальные права обижаться на оскорбления сэра Льюиса – он ведь теперь почетный гражданин этой страны.

«Мы – мостик между болельщиками и нашим любимым видом спорта. Понятно, что в эпоху интернета болельщики сами все могут посмотреть, но в том-то и наша задача, чтобы осветить все максимально полно и с разных сторон.

Я понимаю, что сейчас уже идет нездоровая история, когда людям неинтересно детально в чем-то разобраться, а интересен громкий заголовок, чтобы тут же зайти в комментарии и начать друг друга поливать. Мне всегда казалось, что «Формула-1» другая, чем, например, футбол. Я очень радовался и гордился, что у нас гораздо более интеллигентные болельщики, уважающие друг друга. Уважающие пилотов, за которых они болеют, но и других пилотов и их команды. В этом году иногда было просто страшно: я вижу, как люди выливают друг на друга помои. Честно, это не та Формула-1, которую мне хотелось построить», – это Попов рассказывал о своих ценностях в интервью «Чемпионату» буквально 19 декабря – после победы в голосовании на «Лучшего комментатора по мнению болельщиков».

Однако на своем ютуб-канале Алексей постоянно рассказывает истории вроде «больше жести перед домашним Гран-при Хэмилтона».

«Многие считают, что зря пилотов «Ред Булл» простили. Но логика ФИА понятна: первая четверка настолько плотно финишировала, что даже при пятисекундном штрафе они откатились бы с первого и третьего места на третье и четвертое. А «Феррари» вместо второго и четвертого место завоевала бы дубль. И все бы, естественно сказали: «Вот, подсудили «Феррари», которая проиграла гонку».

Но раз это все было видно, если даже показали повтор, по крайней мере по Максу, почему нельзя было сразу добавить эти пять секунд? Да, тоже были бы недовольные, но тем не менее. Сделайте вот так, и будет гораздо меньше разговоров. Но вышло так, как вышло, и осадок остался».

Это Попов комментировал протесты «Феррари» на Гран-при Монако против двух пересечений черты выезда с пит-лейн в исполнении Серхио Переса и Макса Ферстаппена – мы ниже подробно разбирали оба момента.

Если вкратце, то правила в 2022-м изменили и наезды на черту одним колесом (не пересечения!), как у Ферстаппена, стали легальны – просто Скудерия ссылалась на инструкции гоночного директора, который по ошибке скопировал заметки 2021 года. А по Пересу вышло еще забавнее: в процессе слушаний «Феррари» сама признала, что Чеко ничего не пересекал.

Еще один пример – сопоставление резюме работы ФИА в Майами и Австралии.

«При всей моей любви к Алонсо – в последние годы я безумно зауважал этого гонщика, – я не понял, почему мнение одного гонщика превозобладало сразу над ФИА. Такое ощущение, что есть кодовое слово «безопасность», от которого возникает какой-то рефлекс – знаете, как собака становится в стойку. Если говорят «это опасно» или «лучше сделать так, будет безопаснее», то все. Люди, значит, годами все изучали, делали. Начали гоночный уик-энд, команды, исходя из расположения зон DRS, настраивали машины, и здесь за час до начала третьей тренировки все решили поменять. Зря Фернандо послушались при всем уважении к его таланту», – это во время этапа в Австралии.

«Одно дело бороться с украшениями гонщиков и заставлять их надевать негорючие трусы. Это все, конечно, хорошо. Но когда у вас реально бетонная стена, вас просят поставить в этом месте TecPro, вы не ставите, на следующий день в аварию там попадает ещё один гонщик, и вы опять не ставите.... Не знаю, что это», – это через месяц о действиях ФИА на Гран-при в Майами.

Совсем нет противоречий в риторике, но есть явно освещение с разных сторон, верно?

Такое можно встретить в каждом видео маэстро – и это действительно разочаровывает, ведь тысячи выросших на его репортажах людей воспринимают все как взвешенную аналитику от признанного эксперта со знакомыми в паддоке «Формулы-1».

Фото: Instagram/popovf1; Gettyimages.ru/Chris Graythen; РИА Новости/Владимир Трефилов; REUTERS/Peter Cziborra