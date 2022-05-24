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Хэмилтона заподозрили в касании крыла «Ред Булл». В «Ф-1» за такое штрафуют на €50к, но Льюиса, кажется, пронесло

Мерседес Мерседес
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
регламент
Формула-1
Гран-при Испании
Ред Булл Ред Булл
Авто Авто

По кадру из фанатского видео.

В «Формуле-1» много неочевидных правил и запретов – например, нельзя касаться болидов после финишей квалификаций, спринтов и гонок. Теоретически любое внешнее вмешательство без санкций технических делегатов может нарушить правила «закрытого парка» и изменить характеристики деталей – помешав, например, регламентным проверкам.

Потому за прикосновения к антикрыльям в «Ф-1» вообще прописан штраф в €50к – к примеру, его заплатил Макс Ферстаппен на прошлогоднем Гран-при Бразилии вот за это:

А на недавнем Гран-при Испании уже Льюиса Хэмилтона засняли за предполагаемым прикосновением к «Ред Булл» Серхио Переса после финиша:

Вот только семикратный чемпион мира (пока) обошелся без вызова к судьям и наказания. Наверное, из-за меньшей заметности и очевидности инцидента: момент не попал в трансляции и оказался в сети исключительно благодаря любительской фанатской съемке, да и сам оператор сомневается в реальности контакта пилота «Мерседеса» с техникой соперника.

«Это мое видео, до сих пор не до конца уверен, коснулся он или нет», – написал автор в твиттере.

Если приблизить и увеличить…

 
Пункт 2.5.1 из спортивных правил ФИА гласит: в условиях «закрытого парка» касаться машин могут только официально авторизованные лица – например, маршалы. Остальным не позволяют «никаких действий и проверок» без официального разрешения. Хэмилтон вроде бы изо всех сил старался избежать контакта, но в регламенте на этот счет нет оговорок – как и насчет умысла. Но кадр на реддите с заголовком «Время наказания» собрал 200 комментариев и 3,5 тысячи плюсов.

А вы как считаете, это штраф?

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