Хэмилтон пропустил главную модную вечеринку года, но забрал оттуда нашумевший розовый костюм. И одел его на Гран-при

Красавчик!

Льюис Хэмилтон – главный модный экспериментатор «Ф-1»: к примеру, каждый год он ходит на главную вечеринку-показ планеты Met Gala. В прошлом году он засветился там в ассиметричном образе с длинной белой кружевной рубашкой – удалось поэпатировать публику.

В этом году британец пропустил костюмированный прием, который состоялся 2 мая. Самым обсуждаемым мужским образом стал яркий наряд звезды «Первого мстителя» Себастиана Стэна. Это монохромный костюм цвета розовой фуксии от Valentino.

Пользователи соцсетей оценили смелый выбор актера и отметили, что Себастиан спас репутацию мужчин на «модном Оскаре», которые вечно наряжаются в скучные темные смокинги.

Похоже, пилоту «Мерседеса» пришелся по душе этот костюм. Лук Льюиса в жарком Майами ограничился только майкой, без жакета. К образу добавились очки Louis Vuitton за €625.

Кажется, юный фанат в восторге от яркого наряда Хэмилтона.

Кстати, британец с удовольствием наряжался весь уик-энд. Первое появление в паддоке Майами состоялось в эклектичном комплекте от Louis Vuitton: спортивная куртка за €2700, жилет классического кроя – €1500, вечерние брюки с разрезами – €990, кроссовки – €950. И только солнцезащитные очки другого бренда Off White – всего за €245.

Напомнило не самый удачный образ с прошлогоднего Гран-при Бельгии, но уже лучше!

В следующие дни, видимо, стало жарче, и Хэмилтон избавился от многослойности: просто надевал костюмы на голое тело. Сначала выбрал лук из будущей коллекции от британского дизайнера Bianca Saunders:

Дополнил очками из фирменной коллекции Police Lifestyle x Lewis Hamilton за £179 и любимыми черными кожаными ботинками Louis Vuitton за €1200.

И огромным количеством украшений, в которых Льюис пришел на пресс-конференцию в знак протеста!

На следующий день еще более оголенный лук продемонстрировал пресс семикратного чемпиона. Это кожаный костюм от бренда Daily Paper, который базируется в Амстердаме. Куртка – €350, штаны – за €250, очки Retro Super Future – €170, а высокие кеды Giuseppe Zanotti за €750.

Показ мод устроил Льюис в Майами – точно не хуже Met Gala.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan, Chris Graythen, Mike Coppola; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hasan Bratic, IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic; REUTERS/Ricardo Arduengo, Brian Snyder