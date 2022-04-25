«Я выбыл из титульной гонки». Хэмилтон переобулся после нового провала, хотя до Гран-при назывался оптимистом

Зато снова соседствует с Боттасом.

Если бы в предыдущие годы Льюис Хэмилтон выигрывал у Валттери Боттаса всего 4 балла в чемпионате после первой части сезона, его год уже назвали бы не сильно удачным – или напротив, хвалили бы финна новой версии. А положение семикратного в турнирной таблице 2022-го именно такое – вот только теперь Боттас в «Альфа Ромео», сражаются бывшие напарники по «Мерседесу» за седьмое место общего зачета, а новый напарник Льюиса не вылазит из топ-5, уже заехал на подиум и идет четвертым.

Хэмилтон в то же время финишировал десятым в Саудовской Аравии и вылетел там в первом сегменте квалификации, а в Австралии выиграл у Джорджа в субботу и проиграл в воскресенье. И, конечно, и близко никакой схватки за титул – «Мерседес» даже в лучшие моменты проигрывает «Феррари» и «Ред Булл» по 20-30 секунд с гонки.

В итоге в Имолу на Гран-при Эмилии-Романьи семикратный чемпион приехал пятым в общем зачете с отставанием от Расселла в 9 баллов. Лидер Шарль Леклер тогда оторвался на 43 очка – но недавний доминатор вроде бы не собирался сдаваться.

«Предпочитаю оставаться оптимистом. – заявил пилот «Мерседеса». – Впереди 20 гонок. Если смотреть на вещи реалистично, топ-команды обычно развивают болиды с одинаковой скоростью. Будет ли ситуация такой же с новыми машинами? Кто знает. Но я очень, очень надеюсь, что мы вступим в борьбу. Легко не будет. И да, сейчас отставание слишком большое, но впереди длинный путь».

И в Имоле случился один из персонально худших уик-эндов Льюиса: 14-е место в квалификации, 14-е – в спринте и 13-е – в гонке. №44 даже отстал на круг от Макса Ферстаппена.

Чем Хэмилтон занимался полгонки? Рассматривал заднее крыло Пьера Гасли – больше 20 кругов лидер «Мерседеса» провисел за «Альфа Таури».

Пропасть до Расселла увеличилась до 21 балла, а Леклер оторвался на 58 очков. Видимо, потому Льюис тут же переобулся – и хотя после Имолы в календаре осталось 19 заездов, теперь семикратный чемпион больше не оптимист.

«Да, этот уик-энд лучше забыть. Это уж точно. И да, я определенно выбыл из борьбы за титул. В этом не может быть никаких сомнений. Однако я определенно продолжу трудиться и выкладываться, чтобы постараться как-то вернуться в борьбу».

Кажется, рекордного восьмого титула придется все-таки подождать хотя бы год.

Фото: globallookpress.com/Alessio De Marco/Keystone Press Agency; REUTERS/Massimo Pinca