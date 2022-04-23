Раллист на чемпионате мира вылетел с мокрой трассы прямо в чужой сад. Машина снесла забор, но хозяин накормил и отогрел обидчика

Вердикт пилота – «какой-то позор».

Ралли – пожалуй, самая хардкорная дисциплина в автоспорте. Гонщики преодолевают разнообразные узкие спецучастки, и вылететь можно где угодно. Например, с несложного поворота – и в чей-то сад. Прямо как пилот «М-Спорт» Адриен Фурмо на 3-м этапе недавнего Ралли Хорватии.

«У нас все шло хорошо, но потом… – рассказал Фурмо в интервью DirtFish. – У меня не было информации о воде в том повороте, и когда мы подъехали, то столкнулись с аквапланированием. Так что я ничего не мог поделать. И вот где я теперь. Какой-то позор. Я встретился с хозяином сада, он пригласил меня к себе домой. Он гостеприимный – я это ценю. Мне дали поесть и согреться. Я прошу прощения, что так получилось (машина снесла часть забора – Sports.ru)».

Фурмо, кстати, пришел в ралли любителем: изначально Адриен планировал стать врачом и даже закончил университет, но «М-Спорт» слишком впечатлило выступление француза в младших классах (за пять гонок у него там два подиума). Видимо, к главному чемпионату он оказался не готов – хотя выступает в нем уже четвертый сезон.

Наверное, обидно, когда самый яркий момент карьеры – въезд в чужой сад под камеры.

Фото: Twitter/DirtFishRally