Феттель проехал на мопеде по треку «Ф-1» после поломки болида – и заплатил штраф в 5000 евро. А надо было взять пассажиром работника трека

Даже пилоту нельзя катать так в одиночку.

Из-за ковида Себастьян Феттель пропустил первые два этапа новой «Формулы-1»: вместо него за «Астон Мартин» поехал Нико Хюлькенберг. №5 вернулся лишь сейчас – на Гран-при Австралии, и с первой же сессии создалось впечатление, будто четырехкратный чемпион слегка подзабыл регламент.

Когда у немца сгорел мотор, Себ – по личной традиции – сам побежал тушить машину.

А вернуться в боксы решил на скутере маршала трека – обычно работники всегда так довозят пилотов до боксов после сходов, но сейчас Феттель немного изменил процедуру.

ФИА тут же начала расследование: по правилам после каждой практики в течение 5 минут на трассе могут находиться только маршалы и персонал, даже представители команд – только в особых случаях. Пилотам же для появления на треке необходимо специальное разрешение – Себастьян получил лишь устное согласие маршала.

«Когда мы убедились, что машина больше не загорится, я спросил: «Могу я вернуться?» – рассказал сам Феттель. – Но сессия уже завершилась, и я поинтересовался, приедет ли кто-то за мной. Мне ответили: «Да, да, как только практика закончится». А потом подъехал парень на скутере и предложил сесть на заднее сиденье. Я спросил: «Можно мне самому?» – потому что предпочитаю быть за рулем. И он сказал: «Ладно, отправляйся». И я поехал».

В итоге с пилота «Астон Мартин» взяли штраф в 5000 евро.

«В конце сессии Феттель пытался вернуться в боксы, – объяснили судьи. – Подъехал маршал на скутере. Феттель спросил, может ли он доехать до боксов на этом скутере. Маршал согласился. Феттель сел за руль с ожиданием, что маршал залезет сзади. Когда этого не произошло, Феттель в одиночестве отправился на пит-лейн – без предварительного разрешения. Тем временем маршал пытался связаться с дирекцией гонки для дальнейших указаний. Феттель же нарушил спортивный регламент, так как проехал по треку, а не по назначенному маршруту для эвакуации».

Теперь Себ точно хотя бы разок дополнительно пролистает правила – даже с зарплатой в 10+ млн евро полкруга на скутере за 5000 выглядит слегка перебором.