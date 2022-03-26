Идея «Феррари» против главной проблемы «Ф-1» расходится по командам: ее уже скопировали «Ред Булл»… и «Хаас»

Лидеры гонки технологий.

«Формула-1» приучила нас к потрясающему темпу обновлений и внедрения новинок: команды за полгода-год способны значительно изменить облик машины, подрезать у конкурентов несколько хитрых технологичных инноваций и встроить к себе, или воспроизвести эффект от чьей-то находки собственным методом. Обычно быстрее и изобретательнее всех реагировали либо гиганты с бюджетами в сотни миллионов и штатами под тысячу инженеров, либо мелкие команды вроде «Хааса» или «Рейсинг Пойнт» (нынешний «Астон Мартин») – ведь без смелости в разработке болидов шансов на прорывы у них и не было.

Новая «Формула-1» серьезно поменяла расклад потолком расходов (теперь на разработку и производство техники нельзя спустить больше $140 млн за год), лидеры гонки копирования остались теми же.

К примеру, перед первым Гран-при года «Феррари» представила хитрое технологичное решение главной проблемы революционного регламента – подскоков на прямых из-за чрезмерного низкого положения днища и законов физики.

Скудерия выбрала интересный подход к стабилизации болидов – встроила амортизатор прямо посреди днища.

Судя по дублю на первом Гран-при с реальной конкуренцией только со стороны Ферстаппена, идея (вместе с остальными новациями Скудерии, конечно) была признана рабочей – и ко второму этапу в Саудовской Аравии конкуренты озаботились воспроизведением.

Вот версия «Ред Булл»:

А это – уже недавний безнадежный аутсайдер с худшим бюджетом «Хаас»:

В то же время «Астон Мартин» жалуется на потерю от 0,5 до 0,75 секунды с круга на игру с дорожным просветом, а «Альпин» режет днище все глубже и активнее:

Такова технологическая гонка «Ф-1»!