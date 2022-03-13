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Оказывается, отец (и спонсор) Никиты Мазепина гулял по паддоку «Ф-1» с георгиевской лентой. Таким его представил Netflix

Дмитрий Мазепин
Формула-1
Никита Мазепин Никита Мазепин
Хаас Хаас
Гран-при Испании
Авто Авто

Портрет из документального сериала.

Документальный сериал Drive To Survive от Netflix о «Формуле-1» имеет реальную силу – формирует образ гонок, пилотов и обитателей паддока среди новых фанатов (и особенно американских) и постоянно расширяет аудиторию серии. Из побочных эффектов – практически все новые зрители воспринимают героев именно так, как показывают создатели шоу – потому их работа по выстраиванию первого впечатления так важна.

И каким же миру представили отца четвертого русского в «Ф-1» Никиты Мазепина – акционера «Уралкалия» Дмитрия? Спонсор «Хааса» появился в кадре со словами «я не герой» и георгиевской лентой на футболке.

Кадры засняты на Гран-при Испании 2021-го – ивент проходил с 7 по 9 мая, и Никита тоже тогда добавил на шлем георгиевскую ленту.

И даже «Перед гонкой решил встать на одно колено в знак уважения к тем, кто потерял жизнь 76 лет назад в войне», – написал Мазепин в твиттере, снабдив пост хэштегом #9мая.

Но зрители Drive To Survive теперь воспримут образ именно таким: этот олигарх даже на гонки ходит в георгиевской ленте.

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