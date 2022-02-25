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Льюис Хэмилтон – шпион: пришел к соперникам по «Ф-1» изучить болиды. Особенно заинтересовался «Ред Булл»

Формула-1
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Ред Булл Ред Булл
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Даже оделся в инспектора.

23 февраля в Барселоне стартовали первые предсезонные тесты новой «Формулы-1». Команды привезли свежие болиды и наконец раскрыли все особенности технических решений. Хотя и не все перешли в режим саморазоблачения: например, «Альфа Ромео» продолжила обкатку в камуфляжной ливрее и не подпускает фотографов к своему гаражу.

Но скрываться, похоже, нужно не от них. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон решил последовать примеру приятеля Себастьяна Феттеля и отправился инспектировать болиды.

Даже подобрал соответствующий наряд, чтобы дольше оставаться незамеченным.

Больше всего времени, конечно, рассматривал болид своего главного конкурента. Но это и не удивительно: гений Эдриана Ньюи как всегда неподражаем – болид «Ред Булл» напичкан инновациями.

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Главное – ничего не трогать руками, а то теперь в «Формуле-1» за такое штрафуют.

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Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic ; twitter.com/SkySportsF1

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