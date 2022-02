Льюис Хэмилтон – шпион: пришел к соперникам по «Ф-1» изучить болиды. Особенно заинтересовался «Ред Булл»

Даже оделся в инспектора.

23 февраля в Барселоне стартовали первые предсезонные тесты новой «Формулы-1». Команды привезли свежие болиды и наконец раскрыли все особенности технических решений. Хотя и не все перешли в режим саморазоблачения: например, «Альфа Ромео» продолжила обкатку в камуфляжной ливрее и не подпускает фотографов к своему гаражу.

Но скрываться, похоже, нужно не от них. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон решил последовать примеру приятеля Себастьяна Феттеля и отправился инспектировать болиды.

Даже подобрал соответствующий наряд, чтобы дольше оставаться незамеченным.

Lewis Hamilton checks out all the cars on a pitlane walk...👀 pic.twitter.com/FEHN7X4Nqf