Льюис Хэмилтон – шпион: пришел к соперникам по «Ф-1» изучить болиды. Особенно заинтересовался «Ред Булл»

Даже оделся в инспектора.
23 февраля в Барселоне стартовали первые предсезонные тесты новой «Формулы-1». Команды привезли свежие болиды и наконец раскрыли все особенности технических решений. Хотя и не все перешли в режим саморазоблачения: например, «Альфа Ромео» продолжила обкатку в камуфляжной ливрее и не подпускает фотографов к своему гаражу.
Но скрываться, похоже, нужно не от них. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон решил последовать примеру приятеля Себастьяна Феттеля и отправился инспектировать болиды.
Даже подобрал соответствующий наряд, чтобы дольше оставаться незамеченным.
Lewis Hamilton checks out all the cars on a pitlane walk...👀 pic.twitter.com/FEHN7X4Nqf— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 23 февраля 2022 г.
Больше всего времени, конечно, рассматривал болид своего главного конкурента. Но это и не удивительно: гений Эдриана Ньюи как всегда неподражаем – болид «Ред Булл» напичкан инновациями.
Новый «Ред Булл» – сборник хитростей: рисковые детали просто везде. Теперь ясно, почему его засекретили
View this post on Instagram
Главное – ничего не трогать руками, а то теперь в «Формуле-1» за такое штрафуют.
Самый грустный итог штрафа Ферстаппена за тычок машины Хэмилтона – в «Ф-1» больше нельзя касаться болидов после гонок
В «Ф-1» еще не начались даже тесты, а Феттель уже инспектирует болиды
Новые машины «Ф-1»: куда смотреть и на что обращать внимание во время тестов?
Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic ; twitter.com/SkySportsF1
Комментарии