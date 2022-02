Новая «Ф-1» нереально красива на трассе. Выехали все, «Ред Булл» впервые показал машину Ферстаппена, одна команда скрывается

Межсезонье закончилось.

23 февраля в Барселоне начались первые предсезонные тесты «Формулы-1» – тягучее ожидание наконец закончено. Революционный 2022-й официально стартовал.

Правда, последить за испытаниями в полной мере не выйдет: Бахрейн (принимающий дебютный Гран-при и вторые тесты) доплатил «Формуле-1», и серия закрыла сессию в Барселоне от телетрансляций. Приходится ориентироваться только на снимки от пресс-служб команд, а еще – на редких энтузиастов, пробравшихся на трек «Барселона-Каталония».

Тем не менее, понаслаждаться видом инновационных машин и ощутить весь вайб возвращения «Формулы-1» можно: собрали для вас самое красивое.

Команда новоявленного чемпиона – Макса Ферстаппена – отделалась презентацией шоукара, и представлением богатейшего спонсора Oracle (ориентировочно 100 млн за год – рекорд для «Ф-1»). Настоящую RB18 публике не показали, и даже обкатку устроили в режиме полной секретности – по паре шпионских снимков и видео в отвратительном качестве невозможно было понять, как же выглядит болид №1.

Но день разоблачения все-таки настал:

Боковые части прямо интригуют пока невиданной конструкцией:

Форма – поразительная:

Mira el corte debajo del la entrsds del pontón, increíble. Note the huge undercut on the sidepod . Amazing 👁👁👁👁👁👁👁 pic.twitter.com/mx7EgWuPz3