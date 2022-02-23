Новая «Ф-1» нереально красива на трассе. Выехали все, «Ред Булл» впервые показал машину Ферстаппена, одна команда скрывается

Межсезонье закончилось.
23 февраля в Барселоне начались первые предсезонные тесты «Формулы-1» – тягучее ожидание наконец закончено. Революционный 2022-й официально стартовал.
Правда, последить за испытаниями в полной мере не выйдет: Бахрейн (принимающий дебютный Гран-при и вторые тесты) доплатил «Формуле-1», и серия закрыла сессию в Барселоне от телетрансляций. Приходится ориентироваться только на снимки от пресс-служб команд, а еще – на редких энтузиастов, пробравшихся на трек «Барселона-Каталония».
Тем не менее, понаслаждаться видом инновационных машин и ощутить весь вайб возвращения «Формулы-1» можно: собрали для вас самое красивое.
Первое появление реального «Ред Булл» на треке под камерами
Команда новоявленного чемпиона – Макса Ферстаппена – отделалась презентацией шоукара, и представлением богатейшего спонсора Oracle (ориентировочно 100 млн за год – рекорд для «Ф-1»). Настоящую RB18 публике не показали, и даже обкатку устроили в режиме полной секретности – по паре шпионских снимков и видео в отвратительном качестве невозможно было понять, как же выглядит болид №1.
Но день разоблачения все-таки настал:
Боковые части прямо интригуют пока невиданной конструкцией:
Форма – поразительная:
Mira el corte debajo del la entrsds del pontón, increíble. Note the huge undercut on the sidepod . Amazing 👁👁👁👁👁👁👁 pic.twitter.com/mx7EgWuPz3— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 23 февраля 2022 г.
А так возвращение чемпионской «единички» выглядит сверху:
Первое официальное появление «Альфа Ромео» – в камуфляже
Бывшая команда Кими Райкконена запланировала демонстрацию на 27 февраля, однако удивила секретной обкаткой 15-го. Кадры с нее утекли в более-менее приемлемом для первых выводов качестве – однако теперь можно наслаждаться ее дизайном и камуфляжной ливреей практически безлимитно:
В «Ф-1» – секретная внезапная обкатка очень странного болида. Нос и крылья вообще не похожи на конкурентов, днище – уникально изогнутое
«Альфа Таури»
Бывшая команда Квята внезапно поразила задранным носом и совершенно непохожим на «Ред Булл» силуэтом:
Главная фишка новой машины-сестры «Ред Булл» – система охлаждения. Намек на превосходство над «Мерседесом»
«Мерседес»
Впервые можно увидеть революционные болиды и разобранными:
Новое оружие реванша Льюиса Хэмилтона – с семикратным за рулем и в боевой сборке:
Выглядит действительно угрожающе:
Главное в новом «Мерседесе» для «Ф-1»: меганизкий нос, уникальное волнистое днище, крошечные радиаторы
«Астон Мартин»
Английская марка – настоящее визуальное украшение чемпионата. Спасибо семье Строллов и их миллиардам за легендарный камбек!
А вот и главная деталь зеленого кита:
Первый настоящий болид новой «Ф-1»: с огромными радиаторами, задранным носом и конструкцией под Феттеля
«Альпин»
Новый болид Фернандо Алонсо – только представьте, как шикарно он бы смотрелся без розовых вставок:
И немного технопорно:
Новая машина Алонсо или очень странная, или дьявольски хитрая: совместила два противоречивых тренда «Ф-1» и мотор под мощность
«Макларен»
Возвращение на трек оранжевого – первым на трек официально выехал Ландо Норрис:
И, конечно, возвращение специальной краски для «подсветки» воздушных потоков – как же красиво:
В новой «Ф-1» наконец сюрпризы: невиданная подвеска «Макларена». А еще «пушечный» выхлоп
«Хаас»: триколор – вновь на треке
Журналисты и эксперты продолжают называть болид Никиты Мазепина самым аэродинамически проработанным на данный момент – судя по всему, американская команда не зря танковала весь 2021-й.
Оцените сами:
Реальный болид Мазепина впервые выехал на трассу. В нем половина от «Феррари» (даже разборный нос), вал мелких фишек и экстрaохлаждение
«Уильямс»
Легендарная английская команда тоже с головы до ног вляпалась во флоу-виз:
А вот она же – но без краски:
Ого, «Уильямс» переизобрел компоновку охлаждения для болида «Ф-1». Задрал радиаторы на уникальную высоту
Легендарный «Уильямс» очень тревожит: болид сломался до обкатки, спонсоров почти нет, срезана 27-летняя традиция
Главная мода тестов – всевозможные сенсорные сетки. «Феррари» облепили ими с первых же кругов
F1-75 практически не изменилась с презентации и обкатки во Фьорано – только обросла исследовательским оборудованием:
Новая «Феррари» – прорыв в конструкции болида «Ф-1»: первый в истории разборный нос – из-за тройной срезки трат
Красота же!
Конечно, полномасштабное и самое революционное за 40 лет изменение регламента прямо подталкивает к судорожным поискам читерских инноваций и будущего фаворита. Времена на кругах так и манят к детальному сравнению – но ряд журналистов из Барселоны еще накануне проинсайдил: ни одна команда не собиралась гонять с максимальным темпом и изучать пределы скорости.
Если вдруг это первая ваша предсезонка и вы не знаете, как фавориты любят скрываться – мы записали для вас отличный подкаст на тему «что же на тестах действительно важно».
Новые машины «Ф-1»: куда смотреть и на что обращать внимание во время тестов?
Система охлаждения – ярчайшая зона битвы новой «Ф-1». «Феррари», «Мерседес» и «Уильямс» выкатили по уникальной инновации
Все моторы новой революционной эры «Ф-1»: рев «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Ред Булл» (экс-«Хонда») – здесь
Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, Antonin Vincent/Dppi, Xavi Bonilla/Dppi, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, FLORENT GOODEN via imago-images.de; twitter.com/redbullracing; twitter.com/AlphaTauriF1; twitter.com/MercedesAMGF1; twitter.com/McLarenF1
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