Новая «Ф-1» нереально красива на трассе. Выехали все, «Ред Булл» впервые показал машину Ферстаппена, одна команда скрывается

Межсезонье закончилось.

23 февраля в Барселоне начались первые предсезонные тесты «Формулы-1» – тягучее ожидание наконец закончено. Революционный 2022-й официально стартовал.

Правда, последить за испытаниями в полной мере не выйдет: Бахрейн (принимающий дебютный Гран-при и вторые тесты) доплатил «Формуле-1», и серия закрыла сессию в Барселоне от телетрансляций. Приходится ориентироваться только на снимки от пресс-служб команд, а еще – на редких энтузиастов, пробравшихся на трек «Барселона-Каталония».

Тем не менее, понаслаждаться видом инновационных машин и ощутить весь вайб возвращения «Формулы-1» можно: собрали для вас самое красивое.

Первое появление реального «Ред Булл» на треке под камерами

Команда новоявленного чемпиона – Макса Ферстаппена – отделалась презентацией шоукара, и представлением богатейшего спонсора Oracle (ориентировочно 100 млн за год – рекорд для «Ф-1»). Настоящую RB18 публике не показали, и даже обкатку устроили в режиме полной секретности – по паре шпионских снимков и видео в отвратительном качестве невозможно было понять, как же выглядит болид №1.

Но день разоблачения все-таки настал:

Боковые части прямо интригуют пока невиданной конструкцией:

Форма – поразительная:

Mira el corte debajo del la entrsds del pontón, increíble. Note the huge undercut on the sidepod . Amazing 👁👁👁👁👁👁👁 pic.twitter.com/mx7EgWuPz3 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 23 февраля 2022 г.

А так возвращение чемпионской «единички» выглядит сверху:

Первое официальное появление «Альфа Ромео» – в камуфляже

Бывшая команда Кими Райкконена запланировала демонстрацию на 27 февраля, однако удивила секретной обкаткой 15-го. Кадры с нее утекли в более-менее приемлемом для первых выводов качестве – однако теперь можно наслаждаться ее дизайном и камуфляжной ливреей практически безлимитно:

«Альфа Таури»

Бывшая команда Квята внезапно поразила задранным носом и совершенно непохожим на «Ред Булл» силуэтом:

«Мерседес»

Впервые можно увидеть революционные болиды и разобранными:

Новое оружие реванша Льюиса Хэмилтона – с семикратным за рулем и в боевой сборке:

Выглядит действительно угрожающе:

«Астон Мартин»

Английская марка – настоящее визуальное украшение чемпионата. Спасибо семье Строллов и их миллиардам за легендарный камбек!

А вот и главная деталь зеленого кита:

«Альпин»

Новый болид Фернандо Алонсо – только представьте, как шикарно он бы смотрелся без розовых вставок:

И немного технопорно:

«Макларен»

Возвращение на трек оранжевого – первым на трек официально выехал Ландо Норрис:

И, конечно, возвращение специальной краски для «подсветки» воздушных потоков – как же красиво:

«Хаас»: триколор – вновь на треке

Журналисты и эксперты продолжают называть болид Никиты Мазепина самым аэродинамически проработанным на данный момент – судя по всему, американская команда не зря танковала весь 2021-й.

Оцените сами:

«Уильямс»

Легендарная английская команда тоже с головы до ног вляпалась во флоу-виз:

А вот она же – но без краски:

Главная мода тестов – всевозможные сенсорные сетки. «Феррари» облепили ими с первых же кругов

F1-75 практически не изменилась с презентации и обкатки во Фьорано – только обросла исследовательским оборудованием:

Красота же!

Конечно, полномасштабное и самое революционное за 40 лет изменение регламента прямо подталкивает к судорожным поискам читерских инноваций и будущего фаворита. Времена на кругах так и манят к детальному сравнению – но ряд журналистов из Барселоны еще накануне проинсайдил: ни одна команда не собиралась гонять с максимальным темпом и изучать пределы скорости.

Если вдруг это первая ваша предсезонка и вы не знаете, как фавориты любят скрываться – мы записали для вас отличный подкаст на тему «что же на тестах действительно важно».

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, Antonin Vincent/Dppi, Xavi Bonilla/Dppi, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, FLORENT GOODEN via imago-images.de; twitter.com/redbullracing; twitter.com/AlphaTauriF1; twitter.com/MercedesAMGF1; twitter.com/McLarenF1