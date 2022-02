«Рад как ребенок!» Первое видео с борта революционной «Ф-1» – и реакция Хэмилтона на новый болид

Запись с обкатки «Мерседеса».

Восьмикратные чемпионы «Формулы-1» представили машину 18 февраля – и решили не ждать предсезонных тестов: тут же выкатили W13 на трек «Сильверстоуна».

Причем еще на презентации болид выглядел полностью готовым к испытаниям: с полным набором датчиков давления, температурными камерами и всевозможными сенсорами.

И неудивительно: чемпионат вступает в новую эру с самым революционным изменением правил за 40 лет – каждый дополнительный день на проверку уже собранного болида может потом здорово помочь в начале сезона.

Потому на трассу выехала реальная машина – и«Мерседес» заснял первый исторический круг Льюиса Хэмилтона:

«Первые заезды всегда очень важны, чтобы понять комфортно ли в машине, есть ли проблема, не разваливается ли она на ходу, – поделился впечатлениями Льюис. – Есть куча мелочей, которые нужно исправить в кокпите.

На самом деле я спокоен и стараюсь не поддаваться эмоциям. Возвращение за руль было очень воодушевляющим моментом.Но сегодня я чувствовал себя ребенком – рвущимся в бой и радостным».

Кажется, маэстро и правда доволен:

Morning Team. 👋 Can’t seem to shake that W13 Friday feeling! 😁 pic.twitter.com/oYVkSLsJua