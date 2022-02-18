Главное в новом «Мерседесе» для «Ф-1»: меганизкий нос, уникальное волнистое днище, крошечные радиаторы

Оружие возмездия Хэмилтона.

В «Формуле-1» осталось всего несколько дней до предсезонных тестов, а перед ними – как раз важнейшие презентации вечных фаворитов. Сперва отстрелялась «Феррари», а теперь масштабную часовую презентацию с Льюисом Хэмилтоном и пресс-конференциями устроил восьмикратный чемпион и почти бессменный доминатор последних лет «Мерседес».

Немецкий бренд показал реальную машину и тут же отправил ее на трассу – W13 уже на моменте демонстрации публике стояла полностью снаряженная сенсорами, термальными камерами и датчиками давления:

Только посмотрите, насколько у нее длинный и узкий нос – ни одна другая команда «Формулы-1» не осмелилась рисковать с таким «прижимом» крыльев к асфальту. Теоретически такая форма ускорит поток под пластинами, создаст эффект «присасывания» и спереди машины и лучше сбалансирует уровень генерирования прижимной силы.

Кстати, в прошлом самая экстремальная конструкция «утопленного» вниз антикрыла развивалась прежде всего «Ред Булл» – главным антагонистом «Мерседеса» в последние годы. Болид Ферстаппена изначально строился под низкий дорожный просвет, а машина Хэмилтона исторически подгонялась под стабильно более высокий – однако при смене регламента произошло и полное обнуление подходов конструкторов из Бракли. Видимо, можно признать: штаб Джеймса Эллисона признал техническое поражение.

Еще одна знаменательная фишка – волнистое днище:

Им «Мерседес» всех удивил еще на первых тестах 2020-го – ускорял поток (через генерирование вихрей) в середине машины. Теоретически помогало с балансом загрузки и отдачи от аэрообвеса по всей длине шасси.

Пока кроме чемпионов с днищем поиграли только в «Альфа Ромео», но, кажется, похожие решения появятся на всех болидах к первой гонке сезона.

Кстати, здесь же – и тщательно воссозданные дефлекторы (под входными отверстиями в радиаторы): раньше целый ряд похожих закрылочков находился между колесами и днищем, теперь правила их запретили – но «Мерседес» фактически перенес их в разрешенное место. Более развитого аэродинамического обвеса в такой зоне никто больше (пока) не показывал.

Также огромный интерес вызывала система охлаждения W13: все-таки у клиентов немецкой компании воздухозаборники и радиаторы вышли намного больше, чем у конкурентов. Потому появился важный экзистенциальный вопрос: это мотор «Мерседеса» требует такого? Смогут ли конструкторы чемпионов удивить?

Смогли – отверстия на их машине правда немаленькие по сравнению с «Феррари» или «Альфа Таури»:

Зато какие же короткие, узкие и компактные радиаторы за ними!

Здесь «Мерседес» точно в топе «Ф-1».

«Вы увидите, мы сделали еще один шаг вперед по компактности компоновки в боковых воздухозаборниках и моторном отсеке, – рассказал на презентации технический директор восьмикратных чемпионом Майк Элиотт. – Добиться такого означает не просто спиливать все подряд, а требует огромной работы над пересборкой и большого количества симуляций.

Прозвучит как клише, но люди потели до крови и слез в Бракли и Бриксуорте весь год и в особенности во время сборки зимой, чтобы выстроить машину и запустить ее».

Моторный департамент отчитался о не менее грандиозных успехах:

«Переработка силовой установки была крайне масштабной: мы внедрили самое большое количество новых деталей за все сезоны с 2014 года, – рассказал шеф отдела Хайуэлл Томас. – Мы занимались всем, изучая каждую возможность для повышения надежности и мощности с экономией топлива».

Апгрейдами системы охлаждения больше не хвалятся (как в начале 2021-го) – но, кажется, объем радиаторов говорит здесь громче слов. В крайнем случае W13 вернется к состоянию 2020-го с проигрышами на жарких и горных Гран-при вроде Австрии, Мексики и Бразилии – раньше тепловые уязвимости не мешали Хэмилтону и его команде забирать титул за титулом.

В целом «Мерседес» не показал нереальных инноваций и сюрпризов: восьмикратные чемпионы пошли понятным консервативным путем радикального улучшения уже известных концепций. «Феррари», «Астон Мартин» или «Макларен» внешне могут выглядеть более изобретательно, но все они рискуют – а команда Хэмилтона выбрала эволюционный путь даже в революционную эру. И на такое тоже нужна своеобразная смелость.

Фото: twitter.com/MercedesAMGF1