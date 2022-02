Главное в новом «Мерседесе» для «Ф-1»: меганизкий нос, уникальное волнистое днище, крошечные радиаторы

Оружие возмездия Хэмилтона.

В «Формуле-1» осталось всего несколько дней до предсезонных тестов, а перед ними – как раз важнейшие презентации вечных фаворитов. Сперва отстрелялась «Феррари», а теперь масштабную часовую презентацию с Льюисом Хэмилтоном и пресс-конференциями устроил восьмикратный чемпион и почти бессменный доминатор последних лет «Мерседес».

Немецкий бренд показал реальную машину и тут же отправил ее на трассу – W13 уже на моменте демонстрации публике стояла полностью снаряженная сенсорами, термальными камерами и датчиками давления:

