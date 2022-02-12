В «Ф-1» еще не начались даже тесты, а Феттель уже опять инспектирует болиды

Любопытство Себа – безгранично.
10 февраля мир впервые увидел первый настоящий болид «Формулы-1» по революционным правилам – отличился «Астон Мартин». И, кажется, английская команда удивила не только фанатов и экспертов, но даже собственного ведущего гонщика – четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
Иначе как еще объяснить такое нетерпение – до момента торжественного запуска машины?
После сдергивания покрывала Себ не успокоился – и принялся за излюбленное тщательное изучение:
Inspector Seb returns… 🔍 #AMR22 #WeClimbTogether pic.twitter.com/I7JWKTpIkn— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 12 февраля 2022 г.
И дело не только в том, что Феттель в последние недели больше работал на зимней трассе и с бутылкой шампанского в «Гонке чемпионов» – просто №5 очень любит инспектировать все подряд.
Помните, как он еще в «Феррари» проверял «Мерседесы»?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Или помогал юному Мику Шумахеру разобраться со слабостями «Хааса»:
Just @SchumacherMick asking his mentor to check out his car 🥺#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/78Q52O93zG— Formula 1 (@F1) 20 июня 2021 г.
Болид Шумахера так плох, что Мик привел Феттеля для проверки машины после финиша. Себ – давний друг Шумахеров
И вообще, интерес к болидам – обычное состояние Себа:
View this post on Instagram
«Когда смотришь на машину, конечно, думаешь о том, как будешь ее пилотировать», – объявил на презентации Феттель (хотя, конечно, больше похоже на мудрость жизни от Райкконена).
Теперь «Формула-1» точно вернулась.
Комментарии