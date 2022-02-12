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В «Ф-1» еще не начались даже тесты, а Феттель уже опять инспектирует болиды

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Любопытство Себа – безгранично.

10 февраля мир впервые увидел первый настоящий болид «Формулы-1» по революционным правилам – отличился «Астон Мартин». И, кажется, английская команда удивила не только фанатов и экспертов, но даже собственного ведущего гонщика – четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Иначе как еще объяснить такое нетерпение – до момента торжественного запуска машины?

После сдергивания покрывала Себ не успокоился – и принялся за излюбленное тщательное изучение:

И дело не только в том, что Феттель в последние недели больше работал на зимней трассе и с бутылкой шампанского в «Гонке чемпионов» – просто №5 очень любит инспектировать все подряд.

Помните, как он еще в «Феррари» проверял «Мерседесы»?

 
 
 
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Публикация от ESPN F1 (@espnf1)

Или помогал юному Мику Шумахеру разобраться со слабостями «Хааса»:

Болид Шумахера так плох, что Мик привел Феттеля для проверки машины после финиша. Себ – давний друг Шумахеров

И вообще, интерес к болидам – обычное состояние Себа:

 
 
 
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«Когда смотришь на машину, конечно, думаешь о том, как будешь ее пилотировать», – объявил на презентации Феттель (хотя, конечно, больше похоже на мудрость жизни от Райкконена).

Теперь «Формула-1» точно вернулась.

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