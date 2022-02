В «Ф-1» еще не начались даже тесты, а Феттель уже опять инспектирует болиды

Любопытство Себа – безгранично.

10 февраля мир впервые увидел первый настоящий болид «Формулы-1» по революционным правилам – отличился «Астон Мартин». И, кажется, английская команда удивила не только фанатов и экспертов, но даже собственного ведущего гонщика – четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Иначе как еще объяснить такое нетерпение – до момента торжественного запуска машины?

После сдергивания покрывала Себ не успокоился – и принялся за излюбленное тщательное изучение:

И дело не только в том, что Феттель в последние недели больше работал на зимней трассе и с бутылкой шампанского в «Гонке чемпионов» – просто №5 очень любит инспектировать все подряд.

Помните, как он еще в «Феррари» проверял «Мерседесы»?

Или помогал юному Мику Шумахеру разобраться со слабостями «Хааса»:

Just @SchumacherMick asking his mentor to check out his car 🥺#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/78Q52O93zG