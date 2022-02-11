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Теперь главная техническая битва крыльев в «Ф-1» – под днищем. Предыдущие закрыл революционный регламент

техника
Формула-1
Астон Мартин Астон Мартин
Авто Авто

Новый виток технологической гонки.

Уже слышали, что в «Формуле-1» с 2022-го – новый революционный регламент? Можете оценить своими глазами, насколько: в прошлое ушли сложнейшие боковые дефлекторы (нагромождение деталей между колесами и входными отверстиями охлаждения), рассекатели по бокам и сверзапутанные антикрылья – теперь все, казалось бы, просто и красиво.

А ведь именно эти зоны и определяли количество прижимной силы в машинах – перенаправлением воздушных потоков желаемым образом под днище и в заднюю часть машины. Их важность была настолько велика, что даже несколько простых на первый взгляд изменений ломали напрочь всю логику аэрообвеса и чемпионского «Мерседеса».

Например, после упрощения антикрыльев в 2019-м всерьез готовилась потерять 2,5 секунды с круга!

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А тут основные зоны убрали напрочь.

Но, конечно, сверхтехнологичная «Формула-1» не была бы собой – собранием самых умных, хитрых и продвинутых инженеров-магистров со всего мира – если бы технические штабы тут же не отыскали бы в регламенте новую зону битвы за аэродинамическую эффективность.

И она нашлась – теперь она под днищем. Смотрите, что нашел технический эксперт F1 TV Крэйг Скарборо на «Астон Мартин» во время первой обкатки нового сезона:

«Эта штука теперь будет создавать нужные вихри. Будет мощнейшей деталью для работы днища».

Вообще данная зона присутствовала и работала и на всех предыдущих машинах – а до 2014-го даже вполне бросалась в глаза.

Но из-за важности и ценности других элементов ее держали в зачаточном состоянии: все-таки основу завихрений создавали различные рассекатели еще до «включения» элемента перед днищем.

А с радикальным упрощением все изменилось: теперь для открытия пути для потока на новое «крыло» «Астон Мартин» даже приподнял нос.

Теперь слово за соперниками – на тестах в Барселоне 23 февраля будет очень интересно.

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