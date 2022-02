Теперь главная техническая битва крыльев в «Ф-1» – под днищем. Предыдущие закрыл революционный регламент

Новый виток технологической гонки.

Уже слышали, что в «Формуле-1» с 2022-го – новый революционный регламент? Можете оценить своими глазами, насколько: в прошлое ушли сложнейшие боковые дефлекторы (нагромождение деталей между колесами и входными отверстиями охлаждения), рассекатели по бокам и сверзапутанные антикрылья – теперь все, казалось бы, просто и красиво.

А ведь именно эти зоны и определяли количество прижимной силы в машинах – перенаправлением воздушных потоков желаемым образом под днище и в заднюю часть машины. Их важность была настолько велика, что даже несколько простых на первый взгляд изменений ломали напрочь всю логику аэрообвеса и чемпионского «Мерседеса».

Например, после упрощения антикрыльев в 2019-м всерьез готовилась потерять 2,5 секунды с круга!

А тут основные зоны убрали напрочь.

Но, конечно, сверхтехнологичная «Формула-1» не была бы собой – собранием самых умных, хитрых и продвинутых инженеров-магистров со всего мира – если бы технические штабы тут же не отыскали бы в регламенте новую зону битвы за аэродинамическую эффективность.

И она нашлась – теперь она под днищем. Смотрите, что нашел технический эксперт F1 TV Крэйг Скарборо на «Астон Мартин» во время первой обкатки нового сезона:

The bib sports a vortex producing fin too. This will be a powerful detail in helping the underfloor work.#F1 #AMR22 pic.twitter.com/Yhv7MbUbiQ