Первому русскому в «Ф-1» – 38 лет. А здесь – 4 классных текста о его сверхчеловеческой реакции, мегастартах и срыве титула Алонсо

Поздравляем Виталия Петрова.

8 сентября «Выборгской ракете» Виталию Петрову – исполнилось 38 лет. Он прославился прежде всего как первый русский в «Формуле-1» – раньше еще никому из России не удавалось пройти дальше переговоров или контракта резервного пилота. И только гонщик из Выборга после второго места в общем зачете GP2 2009-го нашел шикарный вариант – да еще и с заводской «Рено».

Всего Виталий провел в «Ф-1» 57 Гран-при, установил 1 быстрейший круг, однажды поднялся на подиум и оставил после себя весьма неслабый след в истории – лишил Алонсо титула и отсрочил банкротство беднейшей команды пелотна благодаря дополнительным призовым. Временами Петров был очень хорош, и возможно, его сильно недооценили. В этом тексте мы вспомнили самые яркие моменты карьеры Виталия в Гран-при.

Карьера первого русского в «Ф-1» была недолгой, но яркой: суперстарты, мемные аварии, скандальные интервью. А еще он лишил Алонсо титула

Но главной сильной стороной «Выборгской ракеты» была его сверхчеловеческая реакция – гоночный инженер Айо Комацу (сейчас работает в «Хаасе» с Мазепиным) признавал: никогда и ни у кого в «Ф-1» больше такой не видел.

«Его скорость реакции сразу произвела на меня впечатление, – вспомнил Петрова в недавнем интервью Motorsport бывший инженер «Рено» по данным (и нынешний гоночный инженер Ромена Грожана в «Хаасе») Айао Комацу. – Я никогда не видел пилота с такой же реакцией, как у Виталия.

Когда он только пришел в команду, его пилотаж не был идеальным. Но при возникновении избыточной поворачиваемости он отлавливал машину с невероятной скоростью. Это была одна из его сильных сторон – думаю, именно она позволяла ему так хорошо стартовать и отыгрывать позиции на первых кругах. Некоторые старты были просто великолепны – все помнят первый круг в Австралии».

«Мы с Иньяки Руэдой [из гоночной бригады] специально отрабатывали старты, – вспоминал сам Петров в интервью для Motorsport. – И добились того, что мои старты были лучшими чуть ли не за всю историю «Рено». Парни видели, насколько у меня хорошая реакция, что я даю хорошую обратную связь – и поэтому отработке стартов уделялось много времени»

11 лет дебюту первого русского в «Формуле-1» – Петрова. Он сходу выдал грандиозный старт – 7 обгонов на первых 300 метрах

Чем теперь занимается Петров? Менторит молодых пилотов из российской программы поддержки «СМП» – прежде всего Роберта Шварцмана, дружит с «Мерседесом», работает над Гран-при в Питере на «Игора-Драйв» (где запускает парк суперкаров и LMP3) – Виталий все сам рассказал в подкасте с Алексеем Поповым.

«В Питере готова самая крутая трасса мира. Такой в России еще не было». Попов поговорил с первым русским пилотом «Ф-1»

С днем рождения, ракета!

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham