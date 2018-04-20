«Форбс» раскрыл бюджеты команд «Формулы-1». «Феррари» тратит 570 млн долларов

Но не больше всех.

Авторитетное издание «Форбс» собрало инсайды из консалтингового агентства Formula Money и газеты Independent и опубликовало чарт бюджетов команд на 2017 год по финансовым показателям 2016-го (и по движению средств на счетах команд).

Так самой тратящей командой «Формулы-1» оказался «Мерседес» – 430 миллионов фунтов стерлингов с учетом подразделения моторов (у «Феррари» «только» 382 миллиона или 570 миллионов долларов). Что интересно, немцы тратят на свои двигатели на 20 миллионов фунтов больше, чем «Рено» (на чарте — английское подразделение), да еще и закрывают год с формальной прибылью.

Также прибыль получили «Уильямс» (почти 6 миллионов фунтов), «Торо Россо» (1,5 миллиона фунтов), «Ред Булл» (8,4 миллиона фунтов) и «Хаас» (суммарно 4,5 миллиона фунтов).

Именно у последних и зафиксированы самые низкие расходы на 2017 год — всего 101,2 миллиона фунтов. С другой стороны, бюджеты «Рено» и «Уильямса» совсем недалеко ушли от бюджета «Ред Булл», однако разница в результатах ужасает.

Лишь по «Зауберу» не поступило никакой информации, потому как команда сохраняет швейцарскую регистрацию и не выдает никаких финансовыхС данных.

С другой стороны схема «Феррари» выглядит немного иной — итальянцы показали формальный убыток в 82 миллиона фунтов, который погашает владелец (концерн «Фиат»). Можно взглянуть на их расходы подробнее:

Так 66 миллионов евро уходит только на перемещение по Гран-при, оплату работы пит-уолл, механиков, боксов, топлива, шин и стратегических вычислительных мощностей. Еще 93 миллиона евро уходит на зарплаты сотрудникам базы в Маранелло и пилотам (Себастьяну Феттелю, Кими Райкконену, Антонио Джовинацци и Даниилу Квяту). Оставшиеся 382 миллиона евро как раз и уходят на шасси и двигатели — и судя по затратам «Мерседеса» с «Рено», итальянцы спускают на силовые установки не менее 160 миллионов евро. Таким образом, на разработку шасси «Феррари» тратит 222 миллиона евро либо 272 миллиона долларов.

Источники – forbes.com and forbes.com