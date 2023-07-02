17 комментариев

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Главное о трансферах «Ливерпуля»: купили Собослаи и Мак Аллистера, ищут опорника и левоногого защитника

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Клопп перестраивает центр.

Мы запустили сериал, в котором рассказываем о трансферном лете топ-клубов. Кто пришел, кто ушел, возможные сделки и главные слухи – в одном посте.

У нас уже был «Манчестер Юнайтед», теперь – «Ливерпуль», который восстанавливается после тяжелого сезона и перестраивается без Лиги чемпионов.

Кто ушел?

У Наби Кейта, Джеймса Милнер, Роберто Фирмино и Алекса Окслейд-Чемберлена закончились контракты, у Артура Мело – срок аренды. Да, расстались со многими полузащитниками.

По арендам раздали и молодых футболистов. Фабиу Карвалью поехал за практикой в «РБ Лейпциг», Рис Уильямс – в шотландский «Абердин», Кэлвин Рэмзи провел весь сезон в лазарете и отправился набирать форму в «Престон».

Кто может уйти? 

Жоэль Матип и Тиаго Алькантара могут сменить клуб в случае хорошего предложения – у обоих год по контракту и неприятная история травм. Но главный инсайдер The Athletic по «Ливерпулю» Джеймс Пирс отметил, что игроки хотят остаться еще на сезон.

На запасного вратаря Куивина Келлехера был большой спрос в АПЛ, но «Ливерпуль» уперся – примет только крупное предложение (больше 20 млн фунтов). Это отпугнуло «Брентфорд», «Брайтон» и «Тоттенхэм».

Нэт Филлипс уже несколько лет пытается вырваться из глубокого запаса «Ливерпуля» хоть куда-то. Прошлым летом на него установили ценник в 15 млн фунтов, но потом и вовсе передумали отпускать из-за эпидемии травм. Возможно, в ближайшее время на него найдется покупатель.

Кого уже купили?

Алексиса Мак Аллистера (42 млн евро) и Доминика Собослаи (70 млн евро). Клопп предсказуемо начал перестройку полузащиты, взяв двух молодых (24 и 22 года), но уже известных футболистов.

Особенно нравится универсальность. И Алексис, и Доминик могут закрыть сразу несколько позиций в полузащите и атаке. Ради них отказались от гонки за Джудом Беллингемом.

Молодой защитник Конор Брэдли вернулся из успешной аренды в «Болтон» (за команду Лиги 1 отыграл 53 матча, 7 голов и 6 ассистов). Скорее всего, в новом сезоне он станет альтернативой Тренту.

Кто может прийти?

• Еще один полузащитник. «Ливерпуль» этим летом связывают с любым перспективным центральным полузащитником разной степени звездности. Николо Барелла, Феде Вальверде, Райан Гравенберх, Кефрен Тюрам, Райан Гравенберх – их называли чаще всего (даже чаще купленного Собослаи).

Предметные переговоры шли по Тюраму, но сейчас он на молодежном Евро U-21. Вроде бы «Ницца» готова продать Кефрена за сумму около 35-40 млн евро, да и сам игрок хочет в «Ливерпуль». С другой стороны, сейчас полузащита кажется укомплектованной, есть смысл сконцентрироваться на укреплении других позиций.

К тому же к Тюраму присматривается «Ньюкасл».  

• Опорник. В медиа фигурирует одна фамилия – Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Джейкоб Тесвелл, журналист The Athletic по «святым», считает, что бельгиец этим летом перейдет к Клоппу – «Ливерпуль» активно работает над сделкой. Но за 19-летнего опорника потребуют не менее 40 млн евро.

С другой стороны, у «красных» отличный опыт трансферов из вылетевших команд. Так забрали Джорджиньо Вейналдума, Эндрю Робертсона и Джердана Шакири.

• Левоногий центральный защитник. В конце сезона Клопп придумал новую роль Тренту и фактически перешел на схему 3-2-2-3 в атаке. При этом Энди Робертсон превращался в третьего центрального защитника. У Пепа Гвардиолы эту роль исполняет Натан Аке – вот и «Ливерпуль» ищет похожего игрока.

Чаще всего упоминают три фамилии (без конкретики): Мики ван де Вен из «Вольфсбурга», Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Алессандро Бастони из «Интера». 

За трансфер Ван де Вена – новый спортивный директор «Ливерпуля» Йорг Шмадтке. До этого он работал как раз в «Вольфсбурге» и нашел Мики в Нидерландах. Рослый, но быстрый центральный защитник стоит около 25 млн евро.

За трансфер Инасиу – связи «Ливерпуля» в Португалии. Бывший спортивный директор Джулиан Уорд наладил там целую сеть и выстроил отношения со многими клубами (так перехватили Диаса у «Тоттенхэма» и забрали Дарвина). Уорд уходит из клуба, но подготовительную работу по переговорам он провел еще весной.

Об интересе к Бастони сообщали зимой, сейчас слухи возобновились. Кажется, этот тот тип игрока, который и нужен «Ливерпулю»: гибридный левоногий цз прямо сейчас и потенциальная замена Ван Дейка в будущем. Но это самая дорогая опция.

Профинансировать покупку центрального защитника могут с помощью продажи Костаса Цимикаса – второй профильный фланговый защитник в такой конфигурации просто не получит игровое время.

• Второй вратарь. Если вдруг по Келлехеру придет хорошее предложение, «Ливерпулю» придется искать второго вратаря. Есть группа молодых киперов из Европы, но без серьезного интереса.

• Килиан Мбаппе. Известно, что француз может уйти из «ПСЖ», а агент ФИФА Марко Кирдемир поделился инсайдом: «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за подписание Килиана и намерен предложить около 300 млн евро».

Претендент на главную утку лета. «Ливерпуль» известен аккуратными тратами на рынке. Весной отказались от трансфера Беллингема в том числе из-за того, что это может разрушить существующую систему зарплат. А тут якобы предлагают 300 млн евро в сезон без Лиги чемпионов.

Поверить в это крайне сложно. 

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Фото: globallookpress.com/Craig Thomas/News Images, Maurizio Borsari, IMAGO/Darius Simka; Instagram/alemacallisterrbleipzig

17 комментариев

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Чёрный тюльпан
Бареллу, Вальверде и Бастони в Ливерпуле не будет. Я это пишу не по причине того, что более за МЮ и не хотел бы, чтобы конкурент усиливался подобного калибра игроками, а просто это лежит на поверхности. Что Николо, что Алессандро - ключевые игроки и будущее Интера. По ним клуб будет упираться максимально, т.е. если продаст, то за серьёзный оверпрайс, а "красные" не славятся опрометчивым швырянием денег направо и налево. Да, до какого-то момента будут делать предложение, но здравый смысл всё равно перевесит. С Вальверде в Реале аналогичная история. Из-за прихода Беллингема его позиция никак не пошатнётся в клубе. "Сливочным" не нужно скидывать кого-то ради денег, как той же Барселоне, чтобы решить свои финансовые проблемы. Про Мбаппе вообще не стоит заикаться, там деньги астрономические крутятся. Он вряд ли вообще в АПЛ окажется, даже с теоретическим приходом Катара в Манчестер. Ван де Вен вообще отличным вариантом будет, тем более у Клоппа игроки из Бундеслиги приживаются хорошо, чего не скажешь об МЮ. Инасиу вроде по габаритам не Магуайр, Мертезакер или Хут, но медленный, хотя передачи дальние у него отличные.

P.S. В статье, кстати, два раза Гравенберх фигурирует, когда перечисляют те, кто может прийти на позиции центрального хава. Про Коне, который фигурирует в списке, даже слова не сказали, хоть и понятно, что его позиции пошатнулись из-за травмы.
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Елена Межо
Прекрасный анализ, спасибо!
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White Lotus
Ответ Чёрный тюльпан
Бареллу, Вальверде и Бастони в Ливерпуле не будет. Я это пишу не по причине того, что более за МЮ и не хотел бы, чтобы конкурент усиливался подобного калибра игроками, а просто это лежит на поверхности. Что Николо, что Алессандро - ключевые игроки и будущее Интера. По ним клуб будет упираться максимально, т.е. если продаст, то за серьёзный оверпрайс, а "красные" не славятся опрометчивым швырянием денег направо и налево. Да, до какого-то момента будут делать предложение, но здравый смысл всё равно перевесит. С Вальверде в Реале аналогичная история. Из-за прихода Беллингема его позиция никак не пошатнётся в клубе. "Сливочным" не нужно скидывать кого-то ради денег, как той же Барселоне, чтобы решить свои финансовые проблемы. Про Мбаппе вообще не стоит заикаться, там деньги астрономические крутятся. Он вряд ли вообще в АПЛ окажется, даже с теоретическим приходом Катара в Манчестер. Ван де Вен вообще отличным вариантом будет, тем более у Клоппа игроки из Бундеслиги приживаются хорошо, чего не скажешь об МЮ. Инасиу вроде по габаритам не Магуайр, Мертезакер или Хут, но медленный, хотя передачи дальние у него отличные. P.S. В статье, кстати, два раза Гравенберх фигурирует, когда перечисляют те, кто может прийти на позиции центрального хава. Про Коне, который фигурирует в списке, даже слова не сказали, хоть и понятно, что его позиции пошатнулись из-за травмы.
На мой взгляд отличным вариантом для «Ливерпуля» на позицию левоногого цз является Кастелло Лукеба из «Лиона». В свои 20 лет Лукеба доказывает, что является одним из лучших центральных защитников в Лиге 1. У Лукеба есть потенциал стать сильным центральным защитником в территориально доминирующей команде, со стабильным продвижением через пасы и проактивными перехватами. Даже странно, что Кастелло Лукеба не фигурирует в прессе. Лукеба мог бы стать потенциальной заменой Ван Дейка в будущем.

Что Вы думаете о возможном трансфере Орельена Тчуамени в «Ливерпуль»? Всё-таки в «Реале» он не так много играет. Так что можно за него побороться!
+6
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+5
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Александр Анатольевич
Мбаппе и стоит до уя и зп потом большую захочет, а так конечно попылил бы
+5
-1
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Сергей Смирнов
Пишут что опорника ищут, так есть же Байчетичь, он до травмы вроде не плохо выходил, да и Фабиньо если что есть, и может наконец-то форму наберёт.
+3
0
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2ran
"Николо Барелла, Феде Вальверде, Райан Гравенберх, Кефрен Тюрам, Райан Гравенберх "

"Это ж сколько Гравенберхов в мировом футболе)
+2
0
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White Lotus
Ответ al
так левоногих есть два проверенных бойца - справа то кто будет? Рэизи?..
Так ведь в статье же сказано, что молодой защитник Конор Брэдли вернулся из успешной аренды в «Болтон» (за команду Лиги 1 отыграл 53 матча, забил 7 голов и отдал 6 ассистов). Скорее всего, в новом сезоне он станет подменой для Трента.
+2
0
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Alex Sarus
Если в кратце, то будет скорее всего только Лавиа и левый защ
+1
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андрей калуцких
Ответ White Lotus
На мой взгляд отличным вариантом для «Ливерпуля» на позицию левоногого цз является Кастелло Лукеба из «Лиона». В свои 20 лет Лукеба доказывает, что является одним из лучших центральных защитников в Лиге 1. У Лукеба есть потенциал стать сильным центральным защитником в территориально доминирующей команде, со стабильным продвижением через пасы и проактивными перехватами. Даже странно, что Кастелло Лукеба не фигурирует в прессе. Лукеба мог бы стать потенциальной заменой Ван Дейка в будущем. Что Вы думаете о возможном трансфере Орельена Тчуамени в «Ливерпуль»? Всё-таки в «Реале» он не так много играет. Так что можно за него побороться!
У Тчуамени длинный контракт. Да и он сам не заявлял о желании перехода из Реала. Да и статистика 33 игры за Реал и в среднем 64 минуты - сложно назвать "не так много играет". Скорее всего трансфер нереальный.
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Матвей Бондарев
Бастони, конечно, вариант интересный, но лучше бы Тимбера забрали, честное слово, я так ожидал, что они его купят, но тут вдруг испугались ценника.
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Ричард Чейз
Бастони не заменит Ван Дейка. Именно с защитными качествами (в отличие от всего, что касается продвижения мяча) у него не все хорошо.
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Игорь Петров
Гравенберх 2 раза в статье, поправьте

Спасибо за рубрику, это круто!
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Кирилл Захаров
Кузяев в опорную зону все еще доступен. Юрген, не упусти!
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f5dfmvw9bk
После Собослая точно не будет Вальверде, Бареллы, Тюрама и Гравенберха, все восьмёрки + Гравенберх скорее всего останется в Баварии. Нужен опорник, жаль что Угарте упустили, а Лавию лично я брать не вижу смысла, у нас уже есть молодой Байчетич, волнуюсь за его развитие
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Отвёртка
Генри печатный станок купил?
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al
так левоногих есть два проверенных бойца - справа то кто будет? Рэизи?..
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anathema
Ответ White Lotus
На мой взгляд отличным вариантом для «Ливерпуля» на позицию левоногого цз является Кастелло Лукеба из «Лиона». В свои 20 лет Лукеба доказывает, что является одним из лучших центральных защитников в Лиге 1. У Лукеба есть потенциал стать сильным центральным защитником в территориально доминирующей команде, со стабильным продвижением через пасы и проактивными перехватами. Даже странно, что Кастелло Лукеба не фигурирует в прессе. Лукеба мог бы стать потенциальной заменой Ван Дейка в будущем. Что Вы думаете о возможном трансфере Орельена Тчуамени в «Ливерпуль»? Всё-таки в «Реале» он не так много играет. Так что можно за него побороться!
А Ливерпулю нужен трансфер хорошего, но не звёздного опорника за >80млн? Мадрид не собирается так просто слить инвестиции в помойку. Тем более Тчуа был игроком основы до ЧМ, а потом сильно сдал и проиграл конкуренцию. Сейчас на него снова рассчитывают как на игрока основы. Не для этого его за 80+20 лямов брали, чтобы слить на следующий сезон.
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