17 комментариев

Клопп перестраивает центр.

Мы запустили сериал, в котором рассказываем о трансферном лете топ-клубов. Кто пришел, кто ушел, возможные сделки и главные слухи – в одном посте.

У нас уже был «Манчестер Юнайтед», теперь – «Ливерпуль», который восстанавливается после тяжелого сезона и перестраивается без Лиги чемпионов.

Кто ушел?

У Наби Кейта, Джеймса Милнер, Роберто Фирмино и Алекса Окслейд-Чемберлена закончились контракты, у Артура Мело – срок аренды. Да, расстались со многими полузащитниками.

По арендам раздали и молодых футболистов. Фабиу Карвалью поехал за практикой в «РБ Лейпциг», Рис Уильямс – в шотландский «Абердин», Кэлвин Рэмзи провел весь сезон в лазарете и отправился набирать форму в «Престон».

Кто может уйти?

Жоэль Матип и Тиаго Алькантара могут сменить клуб в случае хорошего предложения – у обоих год по контракту и неприятная история травм. Но главный инсайдер The Athletic по «Ливерпулю» Джеймс Пирс отметил, что игроки хотят остаться еще на сезон.

На запасного вратаря Куивина Келлехера был большой спрос в АПЛ, но «Ливерпуль» уперся – примет только крупное предложение (больше 20 млн фунтов). Это отпугнуло «Брентфорд», «Брайтон» и «Тоттенхэм».

Нэт Филлипс уже несколько лет пытается вырваться из глубокого запаса «Ливерпуля» хоть куда-то. Прошлым летом на него установили ценник в 15 млн фунтов, но потом и вовсе передумали отпускать из-за эпидемии травм. Возможно, в ближайшее время на него найдется покупатель.

Кого уже купили?

Алексиса Мак Аллистера (42 млн евро) и Доминика Собослаи (70 млн евро). Клопп предсказуемо начал перестройку полузащиты, взяв двух молодых (24 и 22 года), но уже известных футболистов.

Особенно нравится универсальность. И Алексис, и Доминик могут закрыть сразу несколько позиций в полузащите и атаке. Ради них отказались от гонки за Джудом Беллингемом.

Молодой защитник Конор Брэдли вернулся из успешной аренды в «Болтон» (за команду Лиги 1 отыграл 53 матча, 7 голов и 6 ассистов). Скорее всего, в новом сезоне он станет альтернативой Тренту.

Кто может прийти?

• Еще один полузащитник. «Ливерпуль» этим летом связывают с любым перспективным центральным полузащитником разной степени звездности. Николо Барелла, Феде Вальверде, Райан Гравенберх, Кефрен Тюрам, Райан Гравенберх – их называли чаще всего (даже чаще купленного Собослаи).

Предметные переговоры шли по Тюраму, но сейчас он на молодежном Евро U-21. Вроде бы «Ницца» готова продать Кефрена за сумму около 35-40 млн евро, да и сам игрок хочет в «Ливерпуль». С другой стороны, сейчас полузащита кажется укомплектованной, есть смысл сконцентрироваться на укреплении других позиций.

К тому же к Тюраму присматривается «Ньюкасл».

• Опорник. В медиа фигурирует одна фамилия – Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Джейкоб Тесвелл, журналист The Athletic по «святым», считает, что бельгиец этим летом перейдет к Клоппу – «Ливерпуль» активно работает над сделкой. Но за 19-летнего опорника потребуют не менее 40 млн евро.

С другой стороны, у «красных» отличный опыт трансферов из вылетевших команд. Так забрали Джорджиньо Вейналдума, Эндрю Робертсона и Джердана Шакири.

• Левоногий центральный защитник. В конце сезона Клопп придумал новую роль Тренту и фактически перешел на схему 3-2-2-3 в атаке. При этом Энди Робертсон превращался в третьего центрального защитника. У Пепа Гвардиолы эту роль исполняет Натан Аке – вот и «Ливерпуль» ищет похожего игрока.

Чаще всего упоминают три фамилии (без конкретики): Мики ван де Вен из «Вольфсбурга», Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Алессандро Бастони из «Интера».

За трансфер Ван де Вена – новый спортивный директор «Ливерпуля» Йорг Шмадтке. До этого он работал как раз в «Вольфсбурге» и нашел Мики в Нидерландах. Рослый, но быстрый центральный защитник стоит около 25 млн евро.

За трансфер Инасиу – связи «Ливерпуля» в Португалии. Бывший спортивный директор Джулиан Уорд наладил там целую сеть и выстроил отношения со многими клубами (так перехватили Диаса у «Тоттенхэма» и забрали Дарвина). Уорд уходит из клуба, но подготовительную работу по переговорам он провел еще весной.

Об интересе к Бастони сообщали зимой, сейчас слухи возобновились. Кажется, этот тот тип игрока, который и нужен «Ливерпулю»: гибридный левоногий цз прямо сейчас и потенциальная замена Ван Дейка в будущем. Но это самая дорогая опция.

Профинансировать покупку центрального защитника могут с помощью продажи Костаса Цимикаса – второй профильный фланговый защитник в такой конфигурации просто не получит игровое время.

• Второй вратарь. Если вдруг по Келлехеру придет хорошее предложение, «Ливерпулю» придется искать второго вратаря. Есть группа молодых киперов из Европы, но без серьезного интереса.

• Килиан Мбаппе. Известно, что француз может уйти из «ПСЖ», а агент ФИФА Марко Кирдемир поделился инсайдом: «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за подписание Килиана и намерен предложить около 300 млн евро».

Претендент на главную утку лета. «Ливерпуль» известен аккуратными тратами на рынке. Весной отказались от трансфера Беллингема в том числе из-за того, что это может разрушить существующую систему зарплат. А тут якобы предлагают 300 млн евро в сезон без Лиги чемпионов.

Поверить в это крайне сложно.

Фото: globallookpress.com/Craig Thomas/News Images, Maurizio Borsari, IMAGO/Darius Simka; Instagram/alemacallister, rbleipzig