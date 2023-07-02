17 комментариев

Главное о трансферах «Ливерпуля»: купили Собослаи и Мак Аллистера, ищут опорника и левоногого защитника
Клопп перестраивает центр.
Мы запустили сериал, в котором рассказываем о трансферном лете топ-клубов. Кто пришел, кто ушел, возможные сделки и главные слухи – в одном посте.
У нас уже был «Манчестер Юнайтед», теперь – «Ливерпуль», который восстанавливается после тяжелого сезона и перестраивается без Лиги чемпионов.
Кто ушел?
У Наби Кейта, Джеймса Милнер, Роберто Фирмино и Алекса Окслейд-Чемберлена закончились контракты, у Артура Мело – срок аренды. Да, расстались со многими полузащитниками.
По арендам раздали и молодых футболистов. Фабиу Карвалью поехал за практикой в «РБ Лейпциг», Рис Уильямс – в шотландский «Абердин», Кэлвин Рэмзи провел весь сезон в лазарете и отправился набирать форму в «Престон».
Кто может уйти?
Жоэль Матип и Тиаго Алькантара могут сменить клуб в случае хорошего предложения – у обоих год по контракту и неприятная история травм. Но главный инсайдер The Athletic по «Ливерпулю» Джеймс Пирс отметил, что игроки хотят остаться еще на сезон.
На запасного вратаря Куивина Келлехера был большой спрос в АПЛ, но «Ливерпуль» уперся – примет только крупное предложение (больше 20 млн фунтов). Это отпугнуло «Брентфорд», «Брайтон» и «Тоттенхэм».
Нэт Филлипс уже несколько лет пытается вырваться из глубокого запаса «Ливерпуля» хоть куда-то. Прошлым летом на него установили ценник в 15 млн фунтов, но потом и вовсе передумали отпускать из-за эпидемии травм. Возможно, в ближайшее время на него найдется покупатель.
Кого уже купили?
Алексиса Мак Аллистера (42 млн евро) и Доминика Собослаи (70 млн евро). Клопп предсказуемо начал перестройку полузащиты, взяв двух молодых (24 и 22 года), но уже известных футболистов.
Особенно нравится универсальность. И Алексис, и Доминик могут закрыть сразу несколько позиций в полузащите и атаке. Ради них отказались от гонки за Джудом Беллингемом.
Молодой защитник Конор Брэдли вернулся из успешной аренды в «Болтон» (за команду Лиги 1 отыграл 53 матча, 7 голов и 6 ассистов). Скорее всего, в новом сезоне он станет альтернативой Тренту.
Кто может прийти?
• Еще один полузащитник. «Ливерпуль» этим летом связывают с любым перспективным центральным полузащитником разной степени звездности. Николо Барелла, Феде Вальверде, Райан Гравенберх, Кефрен Тюрам, Райан Гравенберх – их называли чаще всего (даже чаще купленного Собослаи).
Предметные переговоры шли по Тюраму, но сейчас он на молодежном Евро U-21. Вроде бы «Ницца» готова продать Кефрена за сумму около 35-40 млн евро, да и сам игрок хочет в «Ливерпуль». С другой стороны, сейчас полузащита кажется укомплектованной, есть смысл сконцентрироваться на укреплении других позиций.
К тому же к Тюраму присматривается «Ньюкасл».
• Опорник. В медиа фигурирует одна фамилия – Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Джейкоб Тесвелл, журналист The Athletic по «святым», считает, что бельгиец этим летом перейдет к Клоппу – «Ливерпуль» активно работает над сделкой. Но за 19-летнего опорника потребуют не менее 40 млн евро.
С другой стороны, у «красных» отличный опыт трансферов из вылетевших команд. Так забрали Джорджиньо Вейналдума, Эндрю Робертсона и Джердана Шакири.
• Левоногий центральный защитник. В конце сезона Клопп придумал новую роль Тренту и фактически перешел на схему 3-2-2-3 в атаке. При этом Энди Робертсон превращался в третьего центрального защитника. У Пепа Гвардиолы эту роль исполняет Натан Аке – вот и «Ливерпуль» ищет похожего игрока.
Чаще всего упоминают три фамилии (без конкретики): Мики ван де Вен из «Вольфсбурга», Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Алессандро Бастони из «Интера».
За трансфер Ван де Вена – новый спортивный директор «Ливерпуля» Йорг Шмадтке. До этого он работал как раз в «Вольфсбурге» и нашел Мики в Нидерландах. Рослый, но быстрый центральный защитник стоит около 25 млн евро.
За трансфер Инасиу – связи «Ливерпуля» в Португалии. Бывший спортивный директор Джулиан Уорд наладил там целую сеть и выстроил отношения со многими клубами (так перехватили Диаса у «Тоттенхэма» и забрали Дарвина). Уорд уходит из клуба, но подготовительную работу по переговорам он провел еще весной.
Об интересе к Бастони сообщали зимой, сейчас слухи возобновились. Кажется, этот тот тип игрока, который и нужен «Ливерпулю»: гибридный левоногий цз прямо сейчас и потенциальная замена Ван Дейка в будущем. Но это самая дорогая опция.
Профинансировать покупку центрального защитника могут с помощью продажи Костаса Цимикаса – второй профильный фланговый защитник в такой конфигурации просто не получит игровое время.
• Второй вратарь. Если вдруг по Келлехеру придет хорошее предложение, «Ливерпулю» придется искать второго вратаря. Есть группа молодых киперов из Европы, но без серьезного интереса.
• Килиан Мбаппе. Известно, что француз может уйти из «ПСЖ», а агент ФИФА Марко Кирдемир поделился инсайдом: «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за подписание Килиана и намерен предложить около 300 млн евро».
Претендент на главную утку лета. «Ливерпуль» известен аккуратными тратами на рынке. Весной отказались от трансфера Беллингема в том числе из-за того, что это может разрушить существующую систему зарплат. А тут якобы предлагают 300 млн евро в сезон без Лиги чемпионов.
Поверить в это крайне сложно.
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Фото: globallookpress.com/Craig Thomas/News Images, Maurizio Borsari, IMAGO/Darius Simka; Instagram/alemacallister, rbleipzig
P.S. В статье, кстати, два раза Гравенберх фигурирует, когда перечисляют те, кто может прийти на позиции центрального хава. Про Коне, который фигурирует в списке, даже слова не сказали, хоть и понятно, что его позиции пошатнулись из-за травмы.
Что Вы думаете о возможном трансфере Орельена Тчуамени в «Ливерпуль»? Всё-таки в «Реале» он не так много играет. Так что можно за него побороться!
"Это ж сколько Гравенберхов в мировом футболе)
Спасибо за рубрику, это круто!