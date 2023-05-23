29 комментариев

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Видели медиков «Брайтона»? Вот это бицухи 💪

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Регбисты с дипломом Оксфорда.

«Брайтон» в этом сезоне впечатляет не только игрой и результатами, но и медицинским штабом! Дело в том, что его сотрудники выглядят вот так.

Мощно, правда?

Присмотримся к медштабу «Брайтона» повнимательнее. В резюме и регби, и лучшие университеты

Главу медицинского департамента зовут Адам Бретт. Он в «Брайтоне» с 2014 года, а до этого 10 лет работал с регбистами (в том числе и в сборной Англии).

И нет, он не просто раскачанный мужчина: у Адама есть диплом Оксфорда, магистерская степень университета Бата и сертификат от ФИФА.

А этот джентльмен – его помощник Марк Кехо. Он в клубе на должности остеопата. И тоже пришел вместе с Бреттом из регби.

Физиотерапевт Адам Джонсон (не тот, что играл в «Сити», «Сандерленде» и потом попал в тюрьму) несильно отстает от коллег. 

С такими ребятами не забалуешь.

Как стать таким же как Адам Бретт, но в домашних условиях?

Во время коронавирусной паузы Бретт рассказал болельщикам «Брайтона» про тренировки во время локдауна.

Вот его программа:

🏃 понедельник/среда/пятница: пройти 12 тысяч шагов, не забывая о социальной дистанции (вот времена-то были!).

💪 вторник/четверг: усиленная тренировка в домашних условиях.

Комплекс упражнений простой, но эффективный: приседания (15 раз), жим гантелей лежа (12 раз), подъем гантелей (по 12 раз на каждую руку), подъем туловища лежа на животе (30 секунд), шаги на коробку (15 на каждую ногу) и планка на 30 секунд.

Выполнять в три круга с перерывом в минуту.

Медики «Брайтона» действительно крутые: подтверждает даже статистика

В 2017 году медштаб «Брайтона» признали лучшим в Чемпионшипе – да, там есть отдельная награда для медико-научного подразделения. Когда Бретт получил приз, он поблагодарил коллег за профессиональную работу.

Бригада медперсонала «Брайтона» заботится и о Эноке Мвепу – у полузащитника и рекодного подписания клуба нашли проблемы с сердцем. Из-за этого Энок в 24 года завершил карьеру. 

Успех «Брайтона» в этом сезоне тоже сильно зависит от медперсонала. Это подтверждают простые цифры. Команда почти не ротирует состав (4-е место с конца по количеству изменений в старте) и при этом практически не травмируется (5-е место с конца по количеству травм). Такие показатели – заслуга медиков и физиотерапевтов.

Крутые ребята.

brightonandhovealbion.com; uco.ac.uk; Gettyimages.ru/Mike Hewitt

29 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Видимо их чемоданчики тяжелее, чем кажется на первый взгляд )
+41
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Dauren Ussenov
попробуй закоси с такими братками
+25
0
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timurych
> А этот джентльмен – его помощник Марк Кехо. Он в клубе на должности остеопата. И тоже пришел вместе с Бреттом из регби.

Из вики:

Строгая проверка методов остеопатии при лечении хронических болей в спине показала, что она даёт хоть какой-то эффект только в комплексе с другой терапией. Одно только остеопатическое лечение не даёт заметного эффекта в сравнении с плацебо (мнимым лечением). Все исследования, показавшие эффективность остеопатии, имеют низкое качество (ошибки в методике исследования), 17 из 26 имеют признаки предвзятости[15]. При астме, пневмонии, болезненных менструациях и младенческих коликах эффект не отличим от плацебо[6]. Остеопатическое лечение болей в пояснице не имеет клинически значимого эффекта[18].
+13
-2
+11
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voroninboris
Ответ V Galperin
Ну насчёт малого количества травмированных я бы не сказал: Лаллана, Марч, Сармиенто,Лэмпти, Велтман, Уэбстер, Модер и это игроки основного состава, особенно учитывая короткую скамейку и вынужденную необходимость выпускать игроков из юниорской команды
1. Написали же, что среди всех клубов, 5ые с конца - так что это, это мало
2. Из перечисленных уверенные игроки основы - это Велтман и Уэбстер. Марч, конечно, тоже, но в атаке у них больше вариативности, поэтому его потеря не так критична.
+6
0
+6
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Пинающий Достоинства
Колоритные ребята) чисто на приседаниях 3х15
+4
0
+4
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rpn.abramov
врачи и фармацевтика ве больше начинают завоевывать мир. правильный врач даст клубу нереальный прогрес
+3
0
+3
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AMG88
Профи
+2
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+2
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Arsiver
"подъем туловища лежа на животе (30 секунд)" - страшно представить за счет чего туловище приподнимается
+2
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Jonny Huseyn-zade
Хорошая статья! Спасибо
+1
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kerasin111
Ответ timurych
> А этот джентльмен – его помощник Марк Кехо. Он в клубе на должности остеопата. И тоже пришел вместе с Бреттом из регби. Из вики: Строгая проверка методов остеопатии при лечении хронических болей в спине показала, что она даёт хоть какой-то эффект только в комплексе с другой терапией. Одно только остеопатическое лечение не даёт заметного эффекта в сравнении с плацебо (мнимым лечением). Все исследования, показавшие эффективность остеопатии, имеют низкое качество (ошибки в методике исследования), 17 из 26 имеют признаки предвзятости[15]. При астме, пневмонии, болезненных менструациях и младенческих коликах эффект не отличим от плацебо[6]. Остеопатическое лечение болей в пояснице не имеет клинически значимого эффекта[18].
Мне кажется, что, если это работает - то хорошо. Грубо говоря, ты после тренировки устал, тянет ногу, плюс ко всему общий настрой «не тот», но вот тебя покрутили на кушетке и все прошло. Никакого вреда от этого нет, если помогло - отлично, не помогло - вперед обследоваться и на уколы:))
+2
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1ultima1
Эта "усиленная" тренировка длится максимум 20 минут, но больше похоже даже на 15 (в зависимости от перерывов между подходами). Тут действительно есть кто-то, кто считает, что за 30-40 минут в неделю можно обрести хоть какую-то форму?

Конечно, тем, у кого физические нагрузки ограничиваются поднесением ложки ко рту и нажатием на кнопку слива в туалете, эти советы будут небезынтересны и даже полезны. Остальным же, боюсь, читать такое очень смешно ))))))
+3
-2
+1
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1ultima1
Ответ Пинающий Достоинства
Колоритные ребята) чисто на приседаниях 3х15
)))))))
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Stasinho7
Спасибо за статью
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i-volk
Ответ timurych
> А этот джентльмен – его помощник Марк Кехо. Он в клубе на должности остеопата. И тоже пришел вместе с Бреттом из регби. Из вики: Строгая проверка методов остеопатии при лечении хронических болей в спине показала, что она даёт хоть какой-то эффект только в комплексе с другой терапией. Одно только остеопатическое лечение не даёт заметного эффекта в сравнении с плацебо (мнимым лечением). Все исследования, показавшие эффективность остеопатии, имеют низкое качество (ошибки в методике исследования), 17 из 26 имеют признаки предвзятости[15]. При астме, пневмонии, болезненных менструациях и младенческих коликах эффект не отличим от плацебо[6]. Остеопатическое лечение болей в пояснице не имеет клинически значимого эффекта[18].
Если плацебо работает, то почему его не применять? Под видом остеопатии, веры в духов или гороскоп - через психологию, через собственную голову человека - есть люди, которые этому сильно подвержены, и их немало.
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voroninboris
Ответ V Galperin
В этом сезоне Лаллана до травмы провел 16 игр и был очень полезен несмотря на свой возраст, Лэмпти 20 игр до травмы и часто подменял Велтмана, после травмы которого вообще правого защитника некому было играть, пришлось Кайседо ставить на непривычную позицию. Модер до травмы провёл более 30 матчей за Брайтон. Так что все они вполне могут считаться игроками основы. Дошло до того, что в некоторых играх пришлось ставить юниоров Гилмора, Колвила, Буаноноте, Знсисо, Айяри, Фергюсона, которые физически играть полные игры через 3 дня не выдерживали. У Брайтона одна из самых коротких скамеек в АПЛ, треть которой составляют юниоры до 22 лет. Им чтобы хорошо выступить в следующем сезоне обязательно необходимо укрепляться.
ну если так считать, то у Сити 20 игроков основы наберется.
а по юниорам - всем бы таких юниоров) у того же Фергюсона 6 голов, как и у Уэлбека, при вдвое меньшем количестве проведенных минут.
команда больше всего из-за переносов пострадала и попала в тяжелый график, но все равно вытягивает концовку (хотя есть провалы типа как с Эвертоном), и это с уходом Троссара. конечно надо будет найти замену Макаллистеру + доп матчи в еврокубках это тяжело, но я не вижу у них прям катастрофических проблем. точечные усиления нужны.
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V Galperin
Ответ voroninboris
1. Написали же, что среди всех клубов, 5ые с конца - так что это, это мало 2. Из перечисленных уверенные игроки основы - это Велтман и Уэбстер. Марч, конечно, тоже, но в атаке у них больше вариативности, поэтому его потеря не так критична.
В этом сезоне Лаллана до травмы провел 16 игр и был очень полезен несмотря на свой возраст, Лэмпти 20 игр до травмы и часто подменял Велтмана, после травмы которого вообще правого защитника некому было играть, пришлось Кайседо ставить на непривычную позицию. Модер до травмы провёл более 30 матчей за Брайтон. Так что все они вполне могут считаться игроками основы. Дошло до того, что в некоторых играх пришлось ставить юниоров Гилмора, Колвила, Буаноноте, Знсисо, Айяри, Фергюсона, которые физически играть полные игры через 3 дня не выдерживали. У Брайтона одна из самых коротких скамеек в АПЛ, треть которой составляют юниоры до 22 лет. Им чтобы хорошо выступить в следующем сезоне обязательно необходимо укрепляться.
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Terry Coylor
И не забывайте налегать на куриную грудку
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Мишаня Кашников
в тик токе видел 😁
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Makhasamatman Buch
Прочитал программу тренировок, уже отдышка началась
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sapogok
Чисто моя бабушка
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Romuliq
начните с гормошки)
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Vezdexodof
Интересно. Спасибо автору.
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V Galperin
Ну насчёт малого количества травмированных я бы не сказал: Лаллана, Марч, Сармиенто,Лэмпти, Велтман, Уэбстер, Модер и это игроки основного состава, особенно учитывая короткую скамейку и вынужденную необходимость выпускать игроков из юниорской команды
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