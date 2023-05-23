29 комментариев

Видели медиков «Брайтона»? Вот это бицухи 💪
Регбисты с дипломом Оксфорда.
«Брайтон» в этом сезоне впечатляет не только игрой и результатами, но и медицинским штабом! Дело в том, что его сотрудники выглядят вот так.
Мощно, правда?
Присмотримся к медштабу «Брайтона» повнимательнее. В резюме и регби, и лучшие университеты
Главу медицинского департамента зовут Адам Бретт. Он в «Брайтоне» с 2014 года, а до этого 10 лет работал с регбистами (в том числе и в сборной Англии).
И нет, он не просто раскачанный мужчина: у Адама есть диплом Оксфорда, магистерская степень университета Бата и сертификат от ФИФА.
А этот джентльмен – его помощник Марк Кехо. Он в клубе на должности остеопата. И тоже пришел вместе с Бреттом из регби.
Физиотерапевт Адам Джонсон (не тот, что играл в «Сити», «Сандерленде» и потом попал в тюрьму) несильно отстает от коллег.
С такими ребятами не забалуешь.
Как стать таким же как Адам Бретт, но в домашних условиях?
Во время коронавирусной паузы Бретт рассказал болельщикам «Брайтона» про тренировки во время локдауна.
Вот его программа:
🏃 понедельник/среда/пятница: пройти 12 тысяч шагов, не забывая о социальной дистанции (вот времена-то были!).
💪 вторник/четверг: усиленная тренировка в домашних условиях.
Комплекс упражнений простой, но эффективный: приседания (15 раз), жим гантелей лежа (12 раз), подъем гантелей (по 12 раз на каждую руку), подъем туловища лежа на животе (30 секунд), шаги на коробку (15 на каждую ногу) и планка на 30 секунд.
Выполнять в три круга с перерывом в минуту.
Медики «Брайтона» действительно крутые: подтверждает даже статистика
В 2017 году медштаб «Брайтона» признали лучшим в Чемпионшипе – да, там есть отдельная награда для медико-научного подразделения. Когда Бретт получил приз, он поблагодарил коллег за профессиональную работу.
Бригада медперсонала «Брайтона» заботится и о Эноке Мвепу – у полузащитника и рекодного подписания клуба нашли проблемы с сердцем. Из-за этого Энок в 24 года завершил карьеру.
Успех «Брайтона» в этом сезоне тоже сильно зависит от медперсонала. Это подтверждают простые цифры. Команда почти не ротирует состав (4-е место с конца по количеству изменений в старте) и при этом практически не травмируется (5-е место с конца по количеству травм). Такие показатели – заслуга медиков и физиотерапевтов.
Крутые ребята.
brightonandhovealbion.com; uco.ac.uk; Gettyimages.ru/Mike Hewitt
Из вики:
Строгая проверка методов остеопатии при лечении хронических болей в спине показала, что она даёт хоть какой-то эффект только в комплексе с другой терапией. Одно только остеопатическое лечение не даёт заметного эффекта в сравнении с плацебо (мнимым лечением). Все исследования, показавшие эффективность остеопатии, имеют низкое качество (ошибки в методике исследования), 17 из 26 имеют признаки предвзятости[15]. При астме, пневмонии, болезненных менструациях и младенческих коликах эффект не отличим от плацебо[6]. Остеопатическое лечение болей в пояснице не имеет клинически значимого эффекта[18].
2. Из перечисленных уверенные игроки основы - это Велтман и Уэбстер. Марч, конечно, тоже, но в атаке у них больше вариативности, поэтому его потеря не так критична.
Конечно, тем, у кого физические нагрузки ограничиваются поднесением ложки ко рту и нажатием на кнопку слива в туалете, эти советы будут небезынтересны и даже полезны. Остальным же, боюсь, читать такое очень смешно ))))))
а по юниорам - всем бы таких юниоров) у того же Фергюсона 6 голов, как и у Уэлбека, при вдвое меньшем количестве проведенных минут.
команда больше всего из-за переносов пострадала и попала в тяжелый график, но все равно вытягивает концовку (хотя есть провалы типа как с Эвертоном), и это с уходом Троссара. конечно надо будет найти замену Макаллистеру + доп матчи в еврокубках это тяжело, но я не вижу у них прям катастрофических проблем. точечные усиления нужны.