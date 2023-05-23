29 комментариев

Регбисты с дипломом Оксфорда.

«Брайтон» в этом сезоне впечатляет не только игрой и результатами, но и медицинским штабом! Дело в том, что его сотрудники выглядят вот так.

Мощно, правда?

Присмотримся к медштабу «Брайтона» повнимательнее. В резюме и регби, и лучшие университеты

Главу медицинского департамента зовут Адам Бретт. Он в «Брайтоне» с 2014 года, а до этого 10 лет работал с регбистами (в том числе и в сборной Англии).

И нет, он не просто раскачанный мужчина: у Адама есть диплом Оксфорда, магистерская степень университета Бата и сертификат от ФИФА.

А этот джентльмен – его помощник Марк Кехо. Он в клубе на должности остеопата. И тоже пришел вместе с Бреттом из регби.

Физиотерапевт Адам Джонсон (не тот, что играл в «Сити», «Сандерленде» и потом попал в тюрьму) несильно отстает от коллег.

С такими ребятами не забалуешь.

Как стать таким же как Адам Бретт, но в домашних условиях?

Во время коронавирусной паузы Бретт рассказал болельщикам «Брайтона» про тренировки во время локдауна.

Вот его программа:

🏃 понедельник/среда/пятница: пройти 12 тысяч шагов, не забывая о социальной дистанции (вот времена-то были!).

💪 вторник/четверг: усиленная тренировка в домашних условиях.

Комплекс упражнений простой, но эффективный: приседания (15 раз), жим гантелей лежа (12 раз), подъем гантелей (по 12 раз на каждую руку), подъем туловища лежа на животе (30 секунд), шаги на коробку (15 на каждую ногу) и планка на 30 секунд.

Выполнять в три круга с перерывом в минуту.

Медики «Брайтона» действительно крутые: подтверждает даже статистика

В 2017 году медштаб «Брайтона» признали лучшим в Чемпионшипе – да, там есть отдельная награда для медико-научного подразделения. Когда Бретт получил приз, он поблагодарил коллег за профессиональную работу.

Бригада медперсонала «Брайтона» заботится и о Эноке Мвепу – у полузащитника и рекодного подписания клуба нашли проблемы с сердцем. Из-за этого Энок в 24 года завершил карьеру.

Успех «Брайтона» в этом сезоне тоже сильно зависит от медперсонала. Это подтверждают простые цифры. Команда почти не ротирует состав (4-е место с конца по количеству изменений в старте) и при этом практически не травмируется (5-е место с конца по количеству травм). Такие показатели – заслуга медиков и физиотерапевтов.

Крутые ребята.

brightonandhovealbion.com; uco.ac.uk; Gettyimages.ru/Mike Hewitt