15 комментариев

Осчастливил на юбилей.

Многие думают, что Эрлинг Холанд – киборг, созданный для клепания голов. Это очень похоже на правду. Но если он и робот, то добрый – как Т-800 из «Терминатора 2» или Стальной гигант из одноименного фильма. Сейчас подтвердим историей.

Эрлинг начинал карьеру в норвежском «Брюне» и до сих пор поддерживает связь с командой. Например, тепло общается с экипировщиком Куртом Гаусландом – мужчина отвечает за форму почти 15 лет. В марте у Курта был юбилей (60 лет), и Холанд сделал ему драгоценный подарок – билеты на матч «Манчестер Сити» и «Лидса».

Дело в том, что Гаусланд болеет за «Лидс». Эрлинг это запомнил и упомянул в видеопоздравлении к подарку: «Раз уж вам 60, я хотел бы пригласить вас посмотреть на вашу любимую команду. На ваш прекрасный «Лидс». Но я не могу обещать, что не забью!» Эрлинг и сам родился в Лидсе, в 2000-м там играл его отец Альф-Инге. Но это не помешало норвежцу в декабре отгрузить дубль на «Элланд Роуд».

Вместе с Куртом Гаусландом на матч поедет детский тренер Эрлинга Эспер Ундхейм и пара волонтеров-сотрудников «Брюне». До этого на игре против «Арсенала» побывал коммерческий директор клуба Бьорн Рокен (он болеет за «Ман Сити») – вместе с ним была группа из 60 человек, спонсоры и сотрудники местных предприятий.

«Брюне» – клуб из небольшого 12-тысячного городка на самом юге Норвегии. Там живет Альф-Инге Холанд, там же росли дети. Через «Брюне» прошел и сам Альфи, и Эрлинг, и два его младших кузена – Джонатан Браут Брюнес и Альберт Браут Тьяланд.

Нападающий «Ман Сити» признавался, что в Брюне ему комфортно: «Когда это возможно, я стараюсь расслабиться. Один из примеров – работа на ферме, вождение трактора, кормление коров или что-то еще. У меня нет коров или свиней, но обязательно будут в будущем. Думаю, после завершения карьеры у меня будет небольшая ферма».

Как же здорово, что Холанд не теряет связь с родиной и людьми, которые помогли ему в начале пути.

Фото: globallookpress.com/Andy Rowland