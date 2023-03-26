15 комментариев

Астериск
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Холанд подарил экипировщику родного клуба билеты на матч с «Лидсом» (это неслучайно). Очень добрая история

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Осчастливил на юбилей.

Многие думают, что Эрлинг Холанд – киборг, созданный для клепания голов. Это очень похоже на правду. Но если он и робот, то добрый – как Т-800 из «Терминатора 2» или Стальной гигант из одноименного фильма. Сейчас подтвердим историей. 

Эрлинг начинал карьеру в норвежском «Брюне» и до сих пор поддерживает связь с командой. Например, тепло общается с экипировщиком Куртом Гаусландом – мужчина отвечает за форму почти 15 лет. В марте у Курта был юбилей (60 лет), и Холанд сделал ему драгоценный подарок – билеты на матч «Манчестер Сити» и «Лидса».

Дело в том, что Гаусланд болеет за «Лидс». Эрлинг это запомнил и упомянул в видеопоздравлении к подарку: «Раз уж вам 60, я хотел бы пригласить вас посмотреть на вашу любимую команду. На ваш прекрасный «Лидс». Но я не могу обещать, что не забью!» Эрлинг и сам родился в Лидсе, в 2000-м там играл его отец Альф-Инге. Но это не помешало норвежцу в декабре отгрузить дубль на «Элланд Роуд». 

Вместе с Куртом Гаусландом на матч поедет детский тренер Эрлинга Эспер Ундхейм и пара волонтеров-сотрудников «Брюне». До этого на игре против «Арсенала» побывал коммерческий директор клуба Бьорн Рокен (он болеет за «Ман Сити») – вместе с ним была группа из 60 человек, спонсоры и сотрудники местных предприятий.

«Брюне» – клуб из небольшого 12-тысячного городка на самом юге Норвегии. Там живет Альф-Инге Холанд, там же росли дети. Через «Брюне» прошел и сам Альфи, и Эрлинг, и два его младших кузена – Джонатан Браут Брюнес и Альберт Браут Тьяланд.

Нападающий «Ман Сити» признавался, что в Брюне ему комфортно: «Когда это возможно, я стараюсь расслабиться. Один из примеров – работа на ферме, вождение трактора, кормление коров или что-то еще. У меня нет коров или свиней, но обязательно будут в будущем. Думаю, после завершения карьеры у меня будет небольшая ферма».

Как же здорово, что Холанд не теряет связь с родиной и людьми, которые помогли ему в начале пути.

Подробнейший рассказ про Брюне: как город на 12 тысяч жителей воспитывает талантов для сборных Норвегии (и мужской, и женской)

Энциклопедия зверства Холанда: как он спит, ест, восстанавливается и почему все время улыбается

Фото: globallookpress.com/Andy Rowland

15 комментариев

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Jan Paskel
Ответ Молодой Френки
Этот парень по скромности и добродушию на уровне Месси.
Везде вам надо своих месси пихать? Иди ещё в фигурке про него начни писать в каждом втором посте.

"Загитова пластична прям как месси"
"Туктамышева работящая, прям как месси".

А по теме... вот Холанд супер конечно, ещё с Боруссии восхищаюсь его игрой, да и за пределами площадки. Уже начал немного и Мансити поддерживать
+32
-3
+29
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arsenal.ave
Не знал, что Вуди Харрельсон подрабатывает экипировщиком
+25
-4
+21
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arsenal.ave
Ответ arsenal.ave
Не знал, что Вуди Харрельсон подрабатывает экипировщиком
Хотя постойте, это же вылитый Макс Аллегри
+15
-1
+14
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Sgi
Ответ Jan Paskel
Везде вам надо своих месси пихать? Иди ещё в фигурке про него начни писать в каждом втором посте. "Загитова пластична прям как месси" "Туктамышева работящая, прям как месси". А по теме... вот Холанд супер конечно, ещё с Боруссии восхищаюсь его игрой, да и за пределами площадки. Уже начал немного и Мансити поддерживать
Твой комментарий по мудрости и остроумию прям как Месси. Я правильно делаю ?)
+11
0
+11
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Андрей Балабаев
Ответ arsenal.ave
Не знал, что Вуди Харрельсон подрабатывает экипировщиком
Что поделать. Забастовка сценаристов, вот они там в Голливуде и мыкаются
+4
0
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bestttttttofthebest
Желаю удачи Холланду и новых рекордов в АПЛ и за сборную своей страны
+4
-1
+3
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Michael Boldyrev
Ответ Sgi
Твой комментарий по мудрости и остроумию прям как Месси. Я правильно делаю ?)
Ироничен как Месси.
+3
0
+3
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Двестик Двестик
Как Панарин прям -)
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Снегири и суперклей
Ну хорош! Невозможно быть настолько идеальным. Должно же хоть что-то с ним быть не так. Хотя бы дурацкий музыкальный вкус или уродливая родинка
+2
0
+2
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AndreyBSC
Как бы хотелось, чтобы травмы обошли Холланда стороной. Что трудно, учитывая его комплекцию.
Очень хочется, чтобы он побил рекорды КриЛео
+2
0
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Jan Paskel
Ответ Sgi
Твой комментарий по мудрости и остроумию прям как Месси. Я правильно делаю ?)
Да дружище, Ты выбрал правильный вектор 😀

а Ты ответил прямо как пасует месси 🤣
+1
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