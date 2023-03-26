15 комментариев

Холанд подарил экипировщику родного клуба билеты на матч с «Лидсом» (это неслучайно). Очень добрая история
Осчастливил на юбилей.
Многие думают, что Эрлинг Холанд – киборг, созданный для клепания голов. Это очень похоже на правду. Но если он и робот, то добрый – как Т-800 из «Терминатора 2» или Стальной гигант из одноименного фильма. Сейчас подтвердим историей.
Эрлинг начинал карьеру в норвежском «Брюне» и до сих пор поддерживает связь с командой. Например, тепло общается с экипировщиком Куртом Гаусландом – мужчина отвечает за форму почти 15 лет. В марте у Курта был юбилей (60 лет), и Холанд сделал ему драгоценный подарок – билеты на матч «Манчестер Сити» и «Лидса».
Дело в том, что Гаусланд болеет за «Лидс». Эрлинг это запомнил и упомянул в видеопоздравлении к подарку: «Раз уж вам 60, я хотел бы пригласить вас посмотреть на вашу любимую команду. На ваш прекрасный «Лидс». Но я не могу обещать, что не забью!» Эрлинг и сам родился в Лидсе, в 2000-м там играл его отец Альф-Инге. Но это не помешало норвежцу в декабре отгрузить дубль на «Элланд Роуд».
Вместе с Куртом Гаусландом на матч поедет детский тренер Эрлинга Эспер Ундхейм и пара волонтеров-сотрудников «Брюне». До этого на игре против «Арсенала» побывал коммерческий директор клуба Бьорн Рокен (он болеет за «Ман Сити») – вместе с ним была группа из 60 человек, спонсоры и сотрудники местных предприятий.
«Брюне» – клуб из небольшого 12-тысячного городка на самом юге Норвегии. Там живет Альф-Инге Холанд, там же росли дети. Через «Брюне» прошел и сам Альфи, и Эрлинг, и два его младших кузена – Джонатан Браут Брюнес и Альберт Браут Тьяланд.
Нападающий «Ман Сити» признавался, что в Брюне ему комфортно: «Когда это возможно, я стараюсь расслабиться. Один из примеров – работа на ферме, вождение трактора, кормление коров или что-то еще. У меня нет коров или свиней, но обязательно будут в будущем. Думаю, после завершения карьеры у меня будет небольшая ферма».
Как же здорово, что Холанд не теряет связь с родиной и людьми, которые помогли ему в начале пути.
Подробнейший рассказ про Брюне: как город на 12 тысяч жителей воспитывает талантов для сборных Норвегии (и мужской, и женской)
Энциклопедия зверства Холанда: как он спит, ест, восстанавливается и почему все время улыбается
Фото: globallookpress.com/Andy Rowland
"Загитова пластична прям как месси"
"Туктамышева работящая, прям как месси".
А по теме... вот Холанд супер конечно, ещё с Боруссии восхищаюсь его игрой, да и за пределами площадки. Уже начал немного и Мансити поддерживать
Очень хочется, чтобы он побил рекорды КриЛео
а Ты ответил прямо как пасует месси 🤣