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Талант из «Арсенала» – лучший бомбардир Лиги 1. Он забивает больше Мбаппе и Месси

Фоларин Балогун Фоларин Балогун
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Фоларин Балогун восхищает даже Анри.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, а лучший бомбардир чемпионата Франции играет за скромный «Реймс». Больше арендованного у «Арсенала» Фоларина Балогуна в этом сезоне в топ-5 лигах забили только Эрлинг Холанд, Харри Кейн и Виктор Осимхен. 21-летний англичанин наколотил уже 14 голов.

 

В 2023-м у Фоларина уже гол в ворота «ПСЖ» (принес ничью на 96-й) и хет-трик «Лорьяну».

Пора присмотреться к новому результативному нападающему.

Фоларин родился в Нью-Йорке, с 8 лет – звезда академии «Арсенала»

Семья Балогуна переехала в Лондон, когда Фоларину исполнилось 2 года, до этого жили в Нью-Йорке. В 8 лет Балогун отобрался в академию «Арсенала», где в каждом возрасте был одним из лучших бомбардиров. Заодно выступал за молодежные сборные Англии – во взрослую парня пока не вызывали. Балогун, кстати, может выбирать между Англией, США и Нигерией, откуда родом его родители.

За основу «Арсенала» Балогун играл только в Лиге Европы и малозначимых кубках. В АПЛ Фоларин прорвался только благодаря эпидемии коронавируса – в первом туре сезона-2021/22. Тогда заболели и Обамеянг, и Ляказетт, поэтому шанс дали юному нападающему. Балогун в той игре против «Брентфорда» ничем не запомнился.

 

Но Фоларин колотил голы за молодежные команды «канониров», поэтому прошлой зимой наработал на аренду в чемпионшип – в «Милдсбро» 3+3 за полсезона. Заодно помог команде выбить «МЮ» и «Тоттенхэм» из Кубка Англии.

Летом 2022-го к Балогуну присматривались уже команды Премьер-лиги – «Брентфорд» предлагал около 5 млн фунтов, но «Арсенал» просил 8 млн. И в итоге отправил нападающего в аренду в новую страну и новый чемпионат.

Фоларин в Лиге 1 выходит из зоны комфорта и забивает. Это восхитило даже Анри

«Всю карьеру я провел в Лондоне, поэтому понимал – здесь все будет в новинку. Я не знаю язык и пытаюсь его выучить. Для меня было важно выйти из зоны комфорта и бросить вызов самому себе. Надеюсь, это окупится», – взрослое рассуждение Балогуна осенью цитировали и в Англии, и во Франции.

Повод был: 5 голов в первых 6 матчах. «Реймс» брал Фоларина как замену ушедшему в «ПСЖ» Юго Экитику, но англичанин быстро превзошел французского таланта. Экитик за весь прошлый сезон забил 10 мячей, а Балогун настрелял столько уже к Новому году.

И это надо учитывать, что «Реймс» на старте сезона был проблемной командой – несмотря на голы Балогуна, в первых 11 турах у клуба всего 1 победа.

«Я изучал стиль игры команды и понимал, что должен образцово реализовывать моменты – у нас их не так много», – признавался Балогун.

Ситуация чуть выправилась с приходом нового тренера Вилла Стилла. Под руководством 30-летнего «Реймс» не проигрывает в чемпионате. Балогуну тоже стало проще. Новый коуч оставил Фоларина единственным наконечником (до этого играли с парой нападающих), и это сделало парня еще опаснее.

 

Сейчас на счету Балогуна 54% голов клуба в чемпионате (14/26) – ни один другой игрок в топ-лигах не вносит такой вклад в общее количество забитых мячей своей команды. 

Со Стиллом проще и в бытовом плане – тренер говорит с арендованным игроком на английском. Стилл не допускает, чтобы кто-то обособлялся от коллектива: вместе с другими игроками тренер учит Балогуна французскому, и тот очень старается, но пока получается плохо.

Прогресс Балогуна впечатлил даже Тьерри Анри, который рассыпался в похвалах нападающему, арендованному у «Арсенала». Хвалил и игровой прогресс, и храбрость в выборе лиги для развития.

«Я очень рад за него, потому что англичане редко уезжают в другие чемпионаты. Особенно лондонцам – им тяжело уезжать из родного города. Балогун – типичный английский игрок, хорошо вбегающий в свободные зоны, но раньше ему не хватало завершения», – говорил Анри.

А потом Балогун забил «ПСЖ».

И отпраздновал гол в стиле Анри. В соцсетях написал: «Говорил с Тьерри до игры. Только так мог высказать мое уважение».

Во Франции растет новая звезда «Арсенала». Или все-таки нет?

«Арсенал» может продать Балогуна. И в этом даже есть смысл

Вроде бы логично, что после отличной аренды в достаточно сильную лигу Балогун должен вернуться и получить шанс в «Арсенале», но не все так просто. На его позиции в клубе сейчас есть Габи Жезус, засверкавший Эдди Нкетиа и только купленный Леандро Троссард. Даже если Фоларин станет лучшим бомбардиром Лиги 1, за основу в родной команде предстоит борьба.

В январе «Реймс» договаривался о выкупе Балогуна, но «Арсенал» отказал. У нападающего контракт до 2025 года, поэтому следующий сезон станет определяющим. Английские издания (правда, The Sun и Daily Mail) пишут, что клуб рассматривает варианты все-таки продать Фоларина за хорошие деньги.

 

Да, есть вариант все-таки отпустить парня в еще одну аренду, но для этого необходимо продлить с ним контракт. Как бы Балогун не проявил себя в следующей аренде, за год до конца контракта покупатель потребует скидку на игрока. Автор The Goal Чарльз Уоттс считает, что в таком случае лучше продавать форварда уже этим летом на пике стоимости – как в свое время сделали с Джо Уиллоком (ушел в «Ньюкасл» за 25 млн).

Сам Фоларин пока не думает о будущем. Он поставил себе цель забить 20 голов за сезон – кажется, вполне реалистичный сценарий.

30-летний тренер «Реймса» натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1. Кто такой Вилл Стилл

Фото: globallookpress.com/Panoramic; REUTERS/Christian Hartmann; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Eddie Keogh

9 комментариев

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Amalfitano
Ответ Вячеслав Смирнов
Рай дикарей, типа футбол 100 лет развивали, чтобы играли одни дикари в итоге? Одному мне это кажется странным. Футбол вроде развлечение, социальное направление и логично чтобы играли свои граждане, получали зарплату, европеец просто численно не может выдержать конкуренцию, когда дикарей миллион плодится в минуту.
Да вы, батенька, расист!
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Вячеслав Смирнов
Рай дикарей, типа футбол 100 лет развивали, чтобы играли одни дикари в итоге? Одному мне это кажется странным. Футбол вроде развлечение, социальное направление и логично чтобы играли свои граждане, получали зарплату, европеец просто численно не может выдержать конкуренцию, когда дикарей миллион плодится в минуту.
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Amalfitano
Ловите годную схему. Коло-Муани отправляется в АПЛ за 100 мультов, а Балогун в Айнтрахт за 20-ку. Но с опцией обратного выкупа в последующие 2 сезона и за фиксированную сумму не более 40 мультов.
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Казбек Бимбасов
Ответ Доминатор3000
Быть первым парнем на деревне это одно. Пепе во Франции тоже зажигал,но в большом клубе не потянул(не захотел). Жезус точно номер один,помимо голов,он даёт невероятный прессинг и создаёт много моментов для партнёров. Нкетия как второй вариант,годится. Балогун заслужил ещё один шанс,но не верю что он сможет вытеснить Жезуса. Нужно в разы увеличить объём работы на команду,а за ним такого рвения раньше не наблюдалось. Посмотрим…
При всем уважении к Пепе, но все-таки это было не совсем так, для всех кто следил за французским чемпом (а не просто чекал стату) было многое понятно, он «мусорил стату» (поймешь если хоть немного следишь за НБА), уже тогда совершал много глупых движений, интеллекта в игре не прослеживалось, да, быстрый, да, дриблинг шикарный, но больше ничего, дембеле для бедных короче. Балогун сейчас растет в сильного настоящего форварда с шикарным выбором позиции, хорошей скоростью, такие были и есть на вес золота, вот в чем разница.
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Zb Bet
Осимхен конечно же забил меньше него .(
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Виьалий
хороший парень, будет стараться. С Кешей менять периодами да и все
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Доминатор3000
Ответ Morning Again
Продавать перспективного Балогуна, уже заявившего о своем уровне, чтобы остаться в команде с одним Жезусом, который может травмироваться на протяжении сезона и нестабильным Нкетиа на подстраховке – это кажется не лучшая идея. Такой игрок как Фоларин может быть и практичным, и качественным усилением для канониров, особенно когда борьба, в следующем сезоне будет идти уже на несколько фронтов, с учетом АПЛ, 2х внутренних кубков и ЛЧ.
Быть первым парнем на деревне это одно.
Пепе во Франции тоже зажигал,но в большом клубе не потянул(не захотел).
Жезус точно номер один,помимо голов,он даёт невероятный прессинг и создаёт много моментов для партнёров.
Нкетия как второй вариант,годится.
Балогун заслужил ещё один шанс,но не верю что он сможет вытеснить Жезуса.
Нужно в разы увеличить объём работы на команду,а за ним такого рвения раньше не наблюдалось.
Посмотрим…
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Артур Ганненко
Ответ Morning Again
Продавать перспективного Балогуна, уже заявившего о своем уровне, чтобы остаться в команде с одним Жезусом, который может травмироваться на протяжении сезона и нестабильным Нкетиа на подстраховке – это кажется не лучшая идея. Такой игрок как Фоларин может быть и практичным, и качественным усилением для канониров, особенно когда борьба, в следующем сезоне будет идти уже на несколько фронтов, с учетом АПЛ, 2х внутренних кубков и ЛЧ.
Сомнительно, что Балагун(в отличие от Нкетиа и Жезуса) подходит под футбол Артеты. Не будет же Артета под него подстраиваться, он же не Холланд. Лучше его продать какому-то английскому середняку и выручить много денег, которые вложить в более подходящего по стилю футболиста.
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Morning Again
Продавать перспективного Балогуна, уже заявившего о своем уровне, чтобы остаться в команде с одним Жезусом, который может травмироваться на протяжении сезона и нестабильным Нкетиа на подстраховке – это кажется не лучшая идея. Такой игрок как Фоларин может быть и практичным, и качественным усилением для канониров, особенно когда борьба, в следующем сезоне будет идти уже на несколько фронтов, с учетом АПЛ, 2х внутренних кубков и ЛЧ.
+11
0
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