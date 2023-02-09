Талант из «Арсенала» – лучший бомбардир Лиги 1. Он забивает больше Мбаппе и Месси

Фоларин Балогун восхищает даже Анри.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1, а лучший бомбардир чемпионата Франции играет за скромный «Реймс». Больше арендованного у «Арсенала» Фоларина Балогуна в этом сезоне в топ-5 лигах забили только Эрлинг Холанд, Харри Кейн и Виктор Осимхен. 21-летний англичанин наколотил уже 14 голов.

В 2023-м у Фоларина уже гол в ворота «ПСЖ» (принес ничью на 96-й) и хет-трик «Лорьяну».

Пора присмотреться к новому результативному нападающему.

Фоларин родился в Нью-Йорке, с 8 лет – звезда академии «Арсенала»

Семья Балогуна переехала в Лондон, когда Фоларину исполнилось 2 года, до этого жили в Нью-Йорке. В 8 лет Балогун отобрался в академию «Арсенала», где в каждом возрасте был одним из лучших бомбардиров. Заодно выступал за молодежные сборные Англии – во взрослую парня пока не вызывали. Балогун, кстати, может выбирать между Англией, США и Нигерией, откуда родом его родители.

За основу «Арсенала» Балогун играл только в Лиге Европы и малозначимых кубках. В АПЛ Фоларин прорвался только благодаря эпидемии коронавируса – в первом туре сезона-2021/22. Тогда заболели и Обамеянг, и Ляказетт, поэтому шанс дали юному нападающему. Балогун в той игре против «Брентфорда» ничем не запомнился.

Но Фоларин колотил голы за молодежные команды «канониров», поэтому прошлой зимой наработал на аренду в чемпионшип – в «Милдсбро» 3+3 за полсезона. Заодно помог команде выбить «МЮ» и «Тоттенхэм» из Кубка Англии.

Летом 2022-го к Балогуну присматривались уже команды Премьер-лиги – «Брентфорд» предлагал около 5 млн фунтов, но «Арсенал» просил 8 млн. И в итоге отправил нападающего в аренду в новую страну и новый чемпионат.

Фоларин в Лиге 1 выходит из зоны комфорта и забивает. Это восхитило даже Анри

«Всю карьеру я провел в Лондоне, поэтому понимал – здесь все будет в новинку. Я не знаю язык и пытаюсь его выучить. Для меня было важно выйти из зоны комфорта и бросить вызов самому себе. Надеюсь, это окупится», – взрослое рассуждение Балогуна осенью цитировали и в Англии, и во Франции.

Повод был: 5 голов в первых 6 матчах. «Реймс» брал Фоларина как замену ушедшему в «ПСЖ» Юго Экитику, но англичанин быстро превзошел французского таланта. Экитик за весь прошлый сезон забил 10 мячей, а Балогун настрелял столько уже к Новому году.

И это надо учитывать, что «Реймс» на старте сезона был проблемной командой – несмотря на голы Балогуна, в первых 11 турах у клуба всего 1 победа.

«Я изучал стиль игры команды и понимал, что должен образцово реализовывать моменты – у нас их не так много», – признавался Балогун.

Ситуация чуть выправилась с приходом нового тренера Вилла Стилла. Под руководством 30-летнего «Реймс» не проигрывает в чемпионате. Балогуну тоже стало проще. Новый коуч оставил Фоларина единственным наконечником (до этого играли с парой нападающих), и это сделало парня еще опаснее.

Сейчас на счету Балогуна 54% голов клуба в чемпионате (14/26) – ни один другой игрок в топ-лигах не вносит такой вклад в общее количество забитых мячей своей команды.

Со Стиллом проще и в бытовом плане – тренер говорит с арендованным игроком на английском. Стилл не допускает, чтобы кто-то обособлялся от коллектива: вместе с другими игроками тренер учит Балогуна французскому, и тот очень старается, но пока получается плохо.

Прогресс Балогуна впечатлил даже Тьерри Анри, который рассыпался в похвалах нападающему, арендованному у «Арсенала». Хвалил и игровой прогресс, и храбрость в выборе лиги для развития.

«Я очень рад за него, потому что англичане редко уезжают в другие чемпионаты. Особенно лондонцам – им тяжело уезжать из родного города. Балогун – типичный английский игрок, хорошо вбегающий в свободные зоны, но раньше ему не хватало завершения», – говорил Анри.

А потом Балогун забил «ПСЖ».

И отпраздновал гол в стиле Анри. В соцсетях написал: «Говорил с Тьерри до игры. Только так мог высказать мое уважение».

Во Франции растет новая звезда «Арсенала». Или все-таки нет?

«Арсенал» может продать Балогуна. И в этом даже есть смысл

Вроде бы логично, что после отличной аренды в достаточно сильную лигу Балогун должен вернуться и получить шанс в «Арсенале», но не все так просто. На его позиции в клубе сейчас есть Габи Жезус, засверкавший Эдди Нкетиа и только купленный Леандро Троссард. Даже если Фоларин станет лучшим бомбардиром Лиги 1, за основу в родной команде предстоит борьба.

В январе «Реймс» договаривался о выкупе Балогуна, но «Арсенал» отказал. У нападающего контракт до 2025 года, поэтому следующий сезон станет определяющим. Английские издания (правда, The Sun и Daily Mail) пишут, что клуб рассматривает варианты все-таки продать Фоларина за хорошие деньги.

Да, есть вариант все-таки отпустить парня в еще одну аренду, но для этого необходимо продлить с ним контракт. Как бы Балогун не проявил себя в следующей аренде, за год до конца контракта покупатель потребует скидку на игрока. Автор The Goal Чарльз Уоттс считает, что в таком случае лучше продавать форварда уже этим летом на пике стоимости – как в свое время сделали с Джо Уиллоком (ушел в «Ньюкасл» за 25 млн).

Сам Фоларин пока не думает о будущем. Он поставил себе цель забить 20 голов за сезон – кажется, вполне реалистичный сценарий.

Фото: globallookpress.com/Panoramic; REUTERS/Christian Hartmann; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Eddie Keogh