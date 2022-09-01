Самое уютное продление контракта – у Фофана из «Ланса». Полный стадион, фонарики и много-много слез

«Капитан Секо».

В последний день лета «Ланс» на домашнем стадионе обыграл «Лорьян» 5:2, но после финального свистка болельщики не разошлись. Все остались ради еще одного важного события – подписания нового контракта с капитаном Секо Фофана.

Обставили роскошно: 37 тысяч счастливых болельщиков, скандирующих имя Секо, коридор почета от одноклубников, стол в центральном круге и немного фейерверков.

Сам Фофана в матче не участвовал из-за травмы, но вышел на поле в слезах. Секо быстро переподписал контракт и получил от руководства клуба футболку с надписью «Капитан Секо» и номером «2025».

«Когда я прибыл сюда, главной целью было постепенное развитие. В этом сезоне, думаю, мы сможем замахнуться на многое», – сказал капитан болельщикам.

Гендиректор «Ланса» Арно Пуиль не скрывал радости: «Продление с Секо – признак стабильности в клубе. С самого прихода Фофана олицетворял наш проект, выкладываясь на полную на поле и делая многое за его пределами. Капитан завоевал сердца болельщиков и стал образцом профессионализма для молодых игроков».

У «Ланса» и правда все замечательно: после пяти туров команда набрала 13 очков, идет без поражений и вровень с «ПСЖ» и «Марселем».

Капитан Секо – центральный полузащитник с умениями нападающего. Летом его сманивал «ПСЖ»

Фофана – воспитанник «Парижа» (не «ПСЖ»!) и выпускник молодежки «Манчестер Сити». Он пришел в «Ланс» в 2020-м из «Удинезе». За Секо заплатили 8,5 млн евро – серьезные деньги для только вернувшегося в Лигу 1 клуба.

Фофана тогда отказал английским командам и «Аталанте»: «Не все понимали мой выбор. Я еще давно смотрел игры «Ланса» – мой друг Арсен Элого играл за «Гренобль» против этой команды. Я влюбился в атмосферу.

В Италии мне было сложно без семьи. Ковид только осложнил ситуацию – мне хотелось во Францию. «Аталанта» уже получила мое согласие и договорилась с «Удинезе», но все изменилось в последний момент. Теперь я в команде, которая наслаждается футболом».

Фофана действительно быстро стал одним из лидеров команды, а на второй сезон забрал капитанскую повязку и вышел на фантастический уровень. Полузащитник забил 8 голов за сезон и держал второе место после Мбаппе по количеству ударов. Напомним, Секо – центральный полузащитник. Просто очень хорошо подключается к атакам, врываясь в штрафную.

По итогам удачного года Фофана получил место в центре поля символической сборной чемпионата (рядом с Тчуамени, Пайетом и Мбаппе) и приз Марка-Вивьена Фоэ лучшему африканскому игроку Лиги 1 – для Франции это очень почетная награда.

Более того, англоязычное издание о французском футболе Get French Football News выбрало именно Фофана лучшим игроком 2021 года – выше всех звезд «ПСЖ». Еще попал в топ-10 лучших по версии L’Equipe.

Этот сезон Фофана тоже начал мощно – 2+2 в четырех стартовых турах. Но клуб переживал: у Секо непродленный контракт, а его обхаживают клубы с деньгами. Были разговоры про «Севилью», «Ренн», «Арсенал», «Ньюкасл» и даже «ПСЖ» – в Париже Фофана очень хотел видеть новый спортивный директор Луиш Кампуш. Фофана даже менял агентство и уходил от вопросов по будущему. Трансфер был вполне реален.

К тому же «Ланс» уже потерял несколько лидеров. Например, Жонатан Клосс уехал в «Марсель», а опорник Шейх Дукуре выбрал «Кристал Пэлас – его оборонительные скиллы идеально балансировали подключающегося к атакам Фофана.

Но есть и покупки на замену – например, опорник Жан Онана из «Бордо», которым интересовались большие клубы (особенно активен был «Милан»).

«Ланс» дважды подряд финишировал на седьмом месте. С Секо в топ-форме можно наконец замахнуться на еврокубки.

Фото: eastnews.ru/FRANCOIS LO PRESTI / AFP; globallookpress.com/Panoramic