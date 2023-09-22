Привет, меня зовут Александр Смоляр. Мне 22 года, я родился в Южно-Сахалинске (да, это остров Сахалин). Наша семья переехала в Санкт-Петербург, когда мне было 3 года. Там мы прожили еще несколько лет. В Петербурге отец начал заниматься автоспортом – был дрэг-рейсером. Свой дрэговый «Ниссан» GTR 33 собирал сам в гараже, брал меня с собой, смотрел и сам очень увлекся.

Мой отец тоже мечтал, чтобы я стал гонщиком, но профессиональным, потому что он все-таки жил в другой эпохе и среде. Тогда и автоспорта не было в современном понимании, он занимался машинами как любитель. Поэтому он очень хотел, чтобы я стал профессионалом и зарабатывал на этом в будущем.

Затем мы переехали в Москву, где заниматься автоспортом было значительно проще – в Санкт-Петербурге не было инфраструктуры. А в Москве на тот момент было несколько трасс, строили новые. В Москве отец впервые посадил меня на карт. Это было в каком-то обычном парке, просто покататься. Мне очень понравилось.

Потом я сам поехал в шесть лет на спортивном картинге, причем сразу выступал в серии, но всегда был последним. Я был самым маленьким в том чемпионате, было очень страшно. Так я ездил целый год, но всегда занимал последнее место. Я не понимал, как ехать, обгонять, боялся, что перевернусь, потому что у карта открытые колеса.

После этого года родители посидели и решили, что картинг не для меня, нужно найти другое увлечение для сына: возможно, мне стоит стать, условно, музыкантом, а не гонщиком. Но моя сестра уговорила их дать мне еще один шанс, ведь я начал со спортивного, а не прокатного картинга. Родители прислушались к ней. После этого я несколько лет выступал в прокатном картинге, участвовал в чемпионате ДМС (это детские межклубные соревнования). Это были очень серьезные соревнования – многие выходцы из прокатного картинга потом пришли в «Формулу-4» или кузовные гонки.

Я выступал зимой и летом. Соревнования помогли мне развиться, как спортсмену, закалили: мы ездили в жару, по затопленной трассе, в холод, были разные экстремальные условия, но мы все равно выступали и боролись. Я становился многократным чемпионом в разных возрастных категориях. Тогда мой отец тоже параллельно выступал, но опять же любительски: начал заниматься Российской Дрифт-Серией (которая изначально называлась «Формула-Дрифт»).

Дальше мной заинтересовался Дима Добровольский, который сейчас владеет RDS GP, и меня начала спонсировать компания AIMOL, поэтому я стал выступать именно под их спонсорством в «Серии Ротекс» несколько лет. Когда пришло время выступать в Чемпионате России по картингу, то мы разошлись с AIMOL, меня взял «Лукойл», но поддержка была не очень существенной, поэтому отцу все равно приходилось платить за меня какую-то часть иногда. В 2015 году я выиграл чемпионат по картингу с «Лукойлом», в том же году мы с ними разошлись. После меня взяли в «СМП Рейсинг». Посмотрели, поняли, что я перспективный пилот, поэтому предложили участвовать в Чемпионатах Европы и мира, но «50 на 50», то есть половину платят они, половину – наша семья.

Отец еле-еле нашел эти деньги, даже дедушка помогал, чтобы их найти для сезона в Европе. Там очень много чемпионатов, денег уходило тоже много, иногда даже больше, чем в «Ф-4» нужно, чтобы сезон проехать. Сначала было тяжело – европейский картинг отличается от российского. Первое время привыкал, но под конец раскатился так, что в своей последней картинговой профессиональной гонке в Бахрейне на Чемпионате мира по картингу стартовал с первой позиции. А дальше произошла трагедия, о которой многие знают: перед самым стартом финального заезда, у меня кто-то открутил педаль тормоза, но этого визуально не было видно. Но когда я сел за карт, то через минуту после старта педаль отвалилась. Тогда было понятно, что кто-то за меня решил, что я не должен выиграть чемпионат мира. Возможно, кому-то заплатили, не знаю, конечно никто не признавался. Но я уверен наверняка, что в том году мог стать чемпионом мира, потому что на той трассе у меня равных не было. Конечно, это трагедия, потому что звание чемпиона мира остается на всю жизнь.

Но спустя какое-то время«СМП» предложило уже ехать в «Формуле-4», благодаря этому снялась значительная финансовая нагрузка. В меня поверили, моей семье финансово тоже стало легче, потому что дальше мы бы не потянули участие в гонках, мы буквально отдавали последние деньги в 2016-м. То есть все или ничего. В 2017-м я уже поехал в «Формуле-4», ехал довольно хорошо, в первый сезон боролся за чемпионство с Кристианом Лундгором, который сейчас едет в «Индикаре» (бывший член академии «Альпин», две победы в «Ф-2», 1 победа в «Индикаре» – Sports.ru). В том же году стал чемпионом по кольцевым гонкам в «Формуле-4», а дальше пошел в «Формуле-Рено» в Европе. 2018 год в Европе был тяжелый, мало чего получалось, честно говоря. В 2019-м продолжил выступать

Потом в 2019 году я продолжил выступать в «Формуле-Рено», там я боролся с нынешним пилотом «Формулы-1» из «Макларена» Оскаром Пиастри. У нас с ним была серьезная борьба, выигрывал у него гонки, квалификации. Но, конечно, очень многое зависит от двигателя: мой под конец года совсем не вывозил, я проигрывал по несколько десятых на одной прямой. На трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби на самой длинной прямой мог проиграть Пиастри две десятых. Мы боролись и просили новый двигатель, но мне просто запретили его ставить. Я делал все, что в моих силах, но в итоге финишировал третьим.

В следующем году я уже был в «Формуле-3» (ключевая серия на пути к «Ф-1» – Sports.ru). В том сезоне финишировал одиннадцатым, для первого раза это было очень хорошо, учитывая, что участников всего 30, а конкуренция зашкаливает. Во втором сезоне я уже целился на чемпионство, но не получилось. Где-то я косячил, машину разбивал, мог брать позиции на скорости, но не получалось. В начал 2022 года я думал, что с европейской программой у меня все закончено. Но, на удивление, мы смогли договориться с командой «МП Моторспорт» – договорились на довольно приятную сумму, при которой меня поддержали и спонсоры. Поэтому я смог поучаствовать в третьем для себя сезоне «Формулы-3», но уже с расчетом на чемпионство.

Дальше произошли события 22 года, большинство пилотов отказались от участия в Европе, так как команды не смогли принять деньги из России. В моем случае команда отчасти встала на мою сторону – часть денег уже заплатили, и я смог поехать в сезоне, но от флага пришлось отказаться. На тот момент я решил, что не могу рисковать. И не каждый человек получает шанс выступить в «Формуле-3».

В том сезоне я проехал очень хорошо, были победы, поул-позиции, но мне просто отказали в получении визы в Англию, поэтому пропустил один этап и выпал из борьбы за чемпионство. Таковы законы «Формулы-3». Но я все равно был близок. Если бы сейчас вернуться и добавить очки, которые мог бы получить за один этап, то вполне мог бы побороться за чемпионство.

Я принял невозможность бороться и радовался хотя бы тому, что еду в Европе, когда большинство пилотов уже не ехали в тот момент.

После сезона мне сказали, что «СМП» какое-то время больше не будет никого поддерживать в Европе. Поэтому перестал участвовать, а помогать в развитии проекта нашего отечественного болида BR03.

За это время я искал место для участия в заездах, чтобы держать себя в тонусе, потому что чем меньше едешь, тем сильнее теряешь хватку. И в будущем можешь быть никому не нужен.

В начале 2023-uj я пытался поговорить с руководителем команды Lukoil Racing Team Малиновским, который выступает в СМП TCR Россия, но в начале года общение не задалось, договоренностей тоже не достигли. Но потом мы снова вернулись к этому вопросу, я провел тесты очень хорошо, он меня взял в команду и уже со второго этапа я поехал в чемпионате.

Началась борьба за чемпионство – как видно, у меня получается довольно неплохо: наладил отношения с командой и другими гонщиками. И сейчас отстаю от лидера чемпионата Брагина всего на 18 очков. У нас последний этап в Чечне. То есть в первом же сезоне в СМП TCR Россия есть реальный шанс выиграть титул, даже учитывая, что я пропустил один этап.

Фото: Александр Смоляр; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press