Разбираем комбинации из Mortal Combat и шансы против Стерлинга.

В ночь на 20 августа Шон О’Мэлли выйдет на первый в карьере титульный поединок – на UFC 292 против Алджамейна Стерлинга. О’Мэлли резко поднялся в рейтингах благодаря обстоятельствам: в июле-2022 он провел бой против Педро Муньоза, который признали несостоявшимся, после чего неожиданно получил поединок против первого номера легчайшего веса Петра Яна и забрал победу спорным решением судей.

Перед титульником со Стерлингом многих фанатов волнует – насколько хорош О’Мэлли?

О’Мэлли – главный трикстер UFC. Многие фишки он использовал еще в первых боях в промоушене

Шон О’Мэлли – один из самых заметных и нестандартных бойцов в UFC. Неординарность О’Мэлли проявляется во многом: в стиле, прическах, татуировках, способах заработать – однажды он сбрил брови за $50. Но самое главное – в поединках.

Шанс в Dana White’s Contender Series О’Мэлли получил после невероятного нокаута в LFA, где показал сразу две главных фишки – реактивный левый прямой, которым он уронил соперника в первый раз, и добивающий удар ногой с разворота.

В бою против Альфреда Хашакяна на DWCS О’Мэлли получил близкого по антропометрии соперника. Это стало проблемой на раннем этапе. О’Мэлли – один из главных физически развитых фриков UFC: очень высокий с огромным размахом рук и ног. Его защита во многом строится на контроле дистанции, но в 2017 году его футворк был еще достаточно сырым, хоть и похожим на то, что мы видим сейчас.

При этом уже тогда О’Мэлли показывал сложные ударные комбинации, которые он оттачивал в дальнейшем. Вот комбинация левый прямой-левый + хай-кик в бою против Хашакяна:

О’Мэлли делает финт левой рукой

За которым скрывался хай-кик, оказавшийся очень неточным

Тот же самый прием О’Мэлли исполнил в бою против Томаса Алмейды:

О’Мэлли заряжает левый прямой

Алмейда делает сильный уклон в сторону, попавшись на хай-кик

В UFC нет трикстеров на таком уровне. Да, некоторые могут вспомнить про Мишеля Перейру, но он с повышением уровня соперников перешел на более классический стиль боя, а О’Мэлли сохранил фишки даже против топовых бойцов дивизиона. Когда наблюдаешь за его финтами, ударами и комбинациями, кажется, что он пробует нажимать разные клавиши в Mortal Combat. Часто О’Мэлли наносит удары вне ритма, ловит соперников на перезарядке:

О’Мэлли выбросил прямой удар ногой

После чего поставил левую ногу на землю и не в ритм сделал удар с разворота уже другой ногой

Много резких, дерганых движений – стиль О’Мэлли. Постоянные финты руками, ногами и головой перегружают нервную систему соперника, который начинает гадать и давать слишком сильную реакцию даже на незначительные движения:

О’Мэлли делает движение головой в сторону, показывая финт на удар с разворота

Алмейда реагирует слишком низким и запоздалым нырком

О’Мэлли действительно очень хороший ударник. Его скорость, точность и футворк – топовый уровень

Все эти трюкачества, удары с разворота, работа вне стандартного тайминга и на постоянных рывках не были бы возможны без прекрасного футворка. О’Мэлли действительно очень хорош в работе ногами. Он одинаково эффективен в обеих стойках. Его правая прямая и левая прямая одинаково быстры, при этом из правосторонней он часто работает хай-киками и лоу-киками задней ногой, опасными против правшей.

Кики О’Мэлли – очень серьезное оружие. Помимо вышеупомянутых правых лоу-киков и хай-киков, у него есть прямые удары в корпус, которые он использует для контроля дистанции, а иногда даже связывает их в комбинации с ударами руками или с разворота ногой. Колено и колено в прыжке, которые очень опасны против слишком активно прессингующих оппонентов.

Основная опасность исходит от рук О’Мэлли. Они невероятно быстрые. Джебы, кроссы, апперкоты – любой удар вылетает моментально и по сложной траектории из-за достаточно низкой стойки О’Мэлли. Высокая скорость и множество хороших, реалистичных финтов дополняют друг друга, сокращая возможность среагировать на его удары руками.

Их дополняет отличная стратегия О’Мэлли в боксе: он соединяет скорость ног и рук с помощью постоянной работы на челноках. Классика бокса – джеб, челнок назад, челнок вперед с двойкой – в случае О’Мэлли работает просто прекрасно.

Особенность ударов – его антропометрия позволяет пробивать длинные боковые, которые помогают, когда соперники слишком сильно фокусируются на джебах и кроссах и перекрываются прямым блоком.

О’Мэлли делает показ на джеб, Алмейда перекрывается

Боковой заходит в обход блока

Комбинация скорости, точности, длины рук и стратегии отражается в статистике. О’Мэлли – боец с самым высоким процентом попаданий в легчайшем дивизионе (60,9%). Против Петра Яна это число было ниже – 51%, но Ян в среднем пропускает лишь 41% из выброшенных соперником ударов. Поэтому О’Мэлли был значительно более точен, чем остальные соперники Яна.

Защита О’Мэлли строится на контроле дистанции. Он держит соперников на джебе, в основном работает вторым номером, стараясь не приближаться к клетке и уходить от соперников в стороны. О’Мэлли практически не использует высокий блок, защищается за счет оттяжек, челноков и уклонов.

О’Мэлли очень осторожен с ударами, которые сближают его с оппонентом. После длинной комбинации или силового удара, который заставляет его выйти из позиции, он как мера предосторожности в большинстве случаев делает уклон или нырок, что подчеркивает его серьезные навыки бокса:

О’Мэлли попадает левым прямым

И тут же делает нырок под чек-хук Петра Яна, которого не последовало

Ударка О’Мэлли не идеальна. В двух его последних боях против приличных ударников у него были проблемы. Против Педро Муньоза он просто не мог приблизиться на достаточную дистанцию для атаки. Муньоз вышел на бой с простой тактикой – набирать очки с помощью лоу-киков и не сближаться.

О’Мэлли действовал так же из-за чрезмерной осторожности. Итогом стали лишь 25 акцентированных ударов за восемь минут поединка (в среднем он наносит 7,47 удара за минуту).

Против Петра Яна была проблема с контролем клетки и работой на близкой дистанции. Ян слишком легко прижимал О’Мэлли спиной к сетке, откуда тот не мог выйти и пропускал тейкдаун или миддл-кик. На близкой дистанции О’Мэлли дрался слишком открыто, держал руки слишком низко, не успевал оттягиваться (или просто не видел удары). Он хорошо работал на дистанции, но в длинных разменах выглядел намного слабее Яна:

О’Мэлли пробивает двойку, которая блокируется Яном

Ян контратакует идеальным чек-хуком

У О’Мэлли неплохое джиу-джитсу, но слабая борьба. Против Стерлинга будет очень трудно

Алджамейн Стерлинг – один из самых активных и объемных борцов в UFC. Для победы над ним О’Мэлли нужна хорошая оборонительная борьба и грэпплинг. С первым у него есть проблемы, которые вскрыл Петр Ян.

В поединке против О’Мэлли Ян сделал 13 попыток тейкдаунов, из которых шесть были успешными, и провел 5 минут 44 секунды в контроле. Большую часть он держал в клинче, в замке на спине. Ян не использовал такую возможность, но Стерлинг определенно использует это с его умением запрыгивать на спину и висеть рюкзаком.

Ян делает проход в две ноги

О’Мэлли защищается, но отдает спину

О’Мэлли отдавал спину во время защиты от тейкдаунов, когда несколько раз нарушил правила – больше пяти раз ухватился за сетку, два раза залез пальцами в перчатку Яна. И даже с учетом всего этого он защитился лишь от 7 из 13 тейкдаунов Петра Яна. Для сравнения: сам Ян защитился от 20 из 22 тейкдаунов Стерлинга во втором бою, но тот все равно провел более восьми минут в контроле и забрал поединок за счет этих двух тейкдаунов.

Джиу-джитсу О’Мэлли лучше, чем его борьба. Благодаря отличной работе в гарде, контролю головы и осанке Яна он пропустил лишь шесть ударов на земле. О’Мэлли постоянно угрожал сабмишеном, делал щиты с помощью голени и колена, вязал Яна и достаточно быстро вставал.

Но это все вряд ли сработает против черного пояса по БЖЖ и одного из лучших джитсеров в UFC. О’Мэлли, очевидно, нельзя оказываться на земле. «Для меня это вопрос жизни и смерти. Нельзя позволить ему меня схватить», – сказал О’Мэлли.

Еще один вопрос – кардио О’Мэлли. После поединка с Яном он выглядел очень уставшим, полностью выдохшимся. Борьба очень сильно его выматывает, что очень плохо против Стерлинга. Надежда есть лишь на то, что из-за тяжелой весогонки Алджо тоже сильно устанет, но в это верится слабо.

Шансов у О’Мэлли очень мало. Он хороший ударник, у него очень большая скорость, необычный стиль, много финтов. О’Мэлли отлично находит подбородки соперников за счет точности, но слишком уязвим в борьбе. Ему требуется постоянно уходить от сетки, двигаться, пытаясь замедлить Стерлинга, и при этом не замедлиться самому, что с его кардио практически невозможно.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato; кадры трансляции