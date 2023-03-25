Реванш с Перейрой определит его наследие.

На UFC 287 Исраэль Адесанья проведет реванш против Алекса Перейры. В их первом бою Перейра победил техническим нокаутом и забрал пояс в среднем весе, а теперь проведет первую защиту. Они встретятся уже в четвертый раз – во всех трех боях (еще два были в кикбоксинге) Адесанья проиграл.

Новый бой станет определяющим для его наследия: либо он преодолеет огромный ментальный блок, вернется и продолжит защищать титул, либо останется противоречивым бойцом, который был зрелищным по дороге к поясу, но столкнулся с хейтом после его завоевания из-за нескольких скучных боев и спорных побед.

Адесанья – невероятный кикер, который креативил в стойке и навязывал соперникам правила. В антропометрии и защите он похож на Джонса

Адесанья перешел в ММА из кикбоксинга, дрался в Австралии и Китае, выиграл 11 боев подряд нокаутом и перешел в UFC, где в дебюте встретился с Робом Уилкинсоном. Там он показал все, за что его полюбили фанаты в дальнейшем.

Главное – работа в стойке. Креативно, быстро, с множеством финтов, работа на длинной дистанции, если соперник сближается – включаются элементы муай-тай: клинч, колени, локти. Адесанья менял стойки и стили: в начале боя, когда Уилкинсон был свежим, Исраэль работал в контратакующем стиле, у сетки, держал дистанцию за счет прямых ударов и лоу-киков.

После того как он почувствовал, что соперник выдыхается, активнее прессинговал и финишировал техническим нокаутом. У Адесаньи лишь один прямой нокаут за все бои в UFC – сказывается недостаточная сила ударов, но в большинстве случаев он компенсировал это точностью и объемом.

В первом бою Адесанья показал уникальный атлетизм и защиту от тейкдаунов. Телосложение, мышечный корсет, сухость, растяжка на протяжении всей карьеры позволяла ему неплохо уходить от работы на земле и держать бой в стойке.

Следующий бой против Марвина Веттори был достаточно близким. Один из лучших поединков вечера и высочайший темп: Веттори показал смесь бокса и борьбы (за счет которой он потом выиграл пять боев подряд), а Адесанья выдал отличный перформанс в защите в стойке (процент попаданий Веттори – 29%). При этом тогда Адесанью подвела защита от тейкдаунов (в следующий раз это случится только против Яна Блаховича), но он вставал снизу без урона.

Спустя три месяца – первый мейн-ивент против Брэда Тавареса, где Адесанья продемонстрировал запредельные цифры по защите. Бой продлился 25 минут, из них 20 – в стойке. За это время Адесанья пропустил лишь 40 ударов. Процент попаданий Тавареса – 22%. То есть лишь один из пяти ударов доходил до цели – при этом такое случалось один раз за 30+ секунд боя. Ка-а-ак?

В начале карьеры Адесанью часто сравнивали с Джоном Джонсом. Да, по общей базе и навыкам сравнение совершенно некорректное: базовый кикбоксер и базовый борец. Но если сравнить антропометрию и защиту, то схожести есть.

Оба бойца обладают очень большим размахом конечностей и на этом строят защиту. Адесанья, как и Джонс, умело прячется за джебом. В одном из предыдущих текстов мы рассказывали, как ранний Джонс бился в стойке – активно работал прямыми ударами с дальней дистанции, мощно пробивал коленями и локтями в клинче, но старался не драться на средней дистанции – с затяжными комбинациями и боковыми ударами.

То же самое – у Адесаньи. Он как бы фехтует в бою: его стойка очень широкая (это отрицательно скажется в дальнейшем), его джебы из разных стоек очень быстры – соперник ничего не может ответить, так как дистанция джебов Адесаньи недосягаема для большинства его соперников.

Адесанья – невероятный кикер, один из лучших в спорте, особенно это касается лоу-киков. Точность, скорость, способность стабильно наносить удары ногами один за другим без остановок по-настоящему уникальны.

Адесанья ставит соперникам сложный выбор: либо попытки переиграть, либо сумасшедшие риски и сближение. Его соперники из первой части карьеры в основном относились ко второй категории, и это часто приводило к нокаутам. Например, в первом бою с Робертом Уиттакером, который был слишком заряжен и зациклен на каратистских блиц-атаках. Итог – сразу два нокаута (один раз его спас гонг).

Единственный, у кого получалось сближаться с Адесаньей – Кевин Гастелум. Он нанес ему наибольший урон за всю карьеру в ММА, несколько раз отправлял в стоячий нокдаун (Адесанью спасала клетка), взял два раунда и был близок к финишу в четвертом.

Основная проблема Адесаньи против Гастелума – дистанция: поединок проходил практически все время на расстоянии удара рукой, что для бойца с таким размахом ног и рук, как у Адесаньи, очень непривычно. Тогда он пробил лишь 23 лоу-кика (в бою с Пауло Костой, который длился два раунда, было 26), боролся с Гастелумом за центр клетки и вступал в длительные размены. Благодаря этому Адесанья получил бонус за лучший бой вечера, но едва не поймал первое поражение.

Адесанья поменял стратегию, попал на неудобных соперников и потерял мотивацию. Итог – стагнация

После боя с Кевином Гастелумом Адесанья изменил стратегию на бой. Теперь он стал полноценным контрударником, работающим у сетки. Это дало преимущество в защите, сделав практически неуязвимым для большинства соперников. Им приходилось рвать дистанцию, стараться сближаться с Адесаньей, который за счет боковой скорости уходил от атак.

В этом помогали лоу-кики, которые делали разрыв в скорости еще больше, а сетка дополнительно подтянула защиту от тейкдаунов. Так Адесанья довел процент защиты от переводов до 77%.

Смена геймплана привела к большому количеству близких решений и скучных поединков. Первым из таких был бой против Йоэля Ромеро. Все было настолько плохо, что рефери вмешался в поединок и сделал бойцам предупреждение за недостаточную активность.

Такое развитие поединка было ожидаемым – столкнулись два контрударника, ни один из которых не желал инициировать комбинации. В итоге близкое и спорное решение, свист трибун и статус худшего титульного поединка в среднем весе.

Бой с Пауло Костой – самый зрелищный из всех защит Адесаньи. В стилистическом плане Коста – идеальный соперник. Таким же получился бой. В первом раунде Адесанья пробивал лоу-кики, замедлял Косту, одновременно с этим уходя от силовых ударов. Во втором – Коста стал слишком статичен, застаивался, поэтому Адесанья включил бокс, несколько раз попадал прямым и длинными боковыми и финишировал соперника.

Поединок с Яном Блаховичем в полутяжелом весе не так очевиден, как кажется. Да, Блахович воспользовался разницей в весе и дважды перевел и удерживал Адесанью на земле (во многом благодаря 5-10 килограммам разницы). Блахович активно атаковал лоу-киками (этим потом воспользуется Алекс Перейра), при этом блокировал многие удары ногами от Адесаньи. После боя Адесанья сказал, что у него забились ноги – из-за этого он замедлился. Это следствие широкой стойки. В том числе поэтому Блахович так легко делал переводы.

Следующие три боя были скучными и предсказуемыми:

•‎ Марвин Веттори всю дистанцию безуспешно навязывал Адесанье бокс и борьбу, а запомнился только тем, как весь бой бил по воздуху;

•‎ Роберт Уиттакер тоже пытался бороться, забрал два раунда, но после нокаута в первом бою был слишком осторожен в первых трех раундах в стойке, что помешало победить;

•‎ Джаред Каннонир выглядел неплохо и попал больше, чем Уиттакер и Веттори, но это случилось на фоне серого Адесаньи.

Помимо потери мотивации было заметно, как он стал медленнее в защите, меньше использовал работу корпусом, старался обороняться только за счет работы ног и дистанции, что привело к 57% процентам попаданий Каннонира – редкий показатель для Адесаньи.

Титульник с Перейрой – один из лучших для Адесаньи. Но в реванше основная проблема – ментальная

Бой с Алексом Перейрой дал мотивацию Адесанье – он показал лучшее выступление за последнее время. Перейра стал первым соперником, который больше по антропометрии – поэтому принял стратегию Адесаньи.

Тактика на бой была та же: работать от сетки, атаковать киками (прежде всего лоу-киками), пользоваться реакцией соперника на финты и включаться в поздних раундах. Дополнения касались работы у сетки. Адесанья вязал левую руку Перейры, чтобы уменьшить опасность его левого хука. Для этого же в непривычной для себя манере он часто поднимал руки, что могло бы стать проблемой против борцов, но против кикбоксера было правильным решением.

Адесанья был быстрее: он использовал скорость и широкое положение рук Перейры для атак джебами и двойками. Одна из таких атак привела к стоячему нокдауну в конце первого раунда, когда Исраэлю не хватило пяти секунд до финиша. В третьем раунде бой перешел на землю, где оба бойца показали ужасное самбо со множеством ошибок. Адесанья вышел из этих разменов в грэпплинге более свежим, что сказалось в четвертом раунде, где он полностью перебил Перейру в стойке.

В пятом раунде случилось то, что несколько раз упоминалось выше. Перейра продолжал вкладываться в лоу-кики, при этом блокируя ответные от Адесаньи. Один из таких блоков привел к тому, что правая нога Исраэля частично отключилась, а подвижность и скорость ушла – финиш от Перейры был логичным завершением этой серии событий, но не боя. Адесанья был лучше, но не учел ошибки из боя с Блаховичем.

Он снова оказался в ситуации, когда был лучше и техничнее соперника, выигрывал бой, но упустил победу – точно так же, как и во втором поединке в кикбоксинге против Перейры. Основная проблема Адесаньи – психологическая. Три поражения подряд от Перейры и два нокаута – это сильно бьет по уверенности в себе.

Адесанье нельзя снова прижиматься к сетке, навязывать бой в середине, по ситуации – переводить на землю. И все это возможно, только если он преодолеет психологическое давление и не будет бояться пропустить удар.

Фото: globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency; East News/Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal via AP; Gettyimages.ru/ Carmen Mandato, Jeff Bottari/Zuffa LLC, Jamie Squire, Darrian Traynor / Stringer, Josh Hedges/Zuffa LLC, Harry How, Logan Riely / Stringer