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Дзагоев закончил. Алан казался нашим главным талантом XXI века, но его карьера – один суперсезон и 13 лет поисков себя

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Колонка Дениса Романцова.

Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры – признался, что надоели травмы. Этот материал впервые выходил у нас в мае прошлого года, самое время перечитать и попрощаться с футболистом Дзагоевым.

За месяц до Евро-2008 к старому стадиону «Динамо» подъехал черный Range Rover. Из него к вип-ложе проследовал Гус Хиддинк с помощниками – Бородюком и Корнеевым. Увидев состав ЦСКА на матч с «Химками», они наверняка удивились – как и комментатор Андронов: он диктовал кому-то по телефону список игроков, выбранных Газзаевым на последнюю игру перед финалом Кубка, и отправил внезапного осетинского дебютанта на правый фланг.

И не угадал – но это объяснимая ошибка. После взлета Жиркова в 2004-м молодые играли в ЦСКА только роли второго плана: выходили под премиальные (Таранов, Горелов, Салугин, Кочубей) или временно затыкали дыры (Григорьев, Бурмистров, Тихонов, Правосуд). Не испортить созданное бразильцами в атаке они кое-как умели, но, когда дружно вылетели Карвальо, Вагнер и Жо, негодность газзаевской молодежи для больших дел стала очевидной.

И вдруг – 17-летний парень из Беслана, который не просто ничего не портит, а с первой минуты играет на одном уровне и на одной волне с Вагнером. В игре с «Химками» Дзагоев вышел на месте Карвальо, под нападающими, и уже в первом тайме сделал гол+пас.

Выглядело это, мягко говоря, интригующе, и после игры я, конечно, дождался Алана на улице – в компании еще двух журналистов. Со стадиона его, держа за плечо, вывел пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов. Застенчиво улыбаясь, Дзагоев сообщил:

«Накануне не знал, что буду играть, мог только предполагать. Валерий Газзаев объявил, что я выйду в основном составе, только на разминке. Мы сразу договорились, что буду исполнять все стандарты, тем более, что однажды на сборе я закрутил с углового сухим листом.

Когда забил гол, было ощущение, что внутри все всколыхнулось и хотелось плакать от радости. У меня было предчувствие, что отыграю хорошо, и я даже молился перед игрой».

В том сезоне я еще не раз хвастался причастностью к первому интервью нашего нового Главного Таланта. Алан и правда казался таким – при всей любви к Жиркову, ощущение, что прямо вау, явился юный гений, я в 21-м веке испытывал трижды: Измайлов-2001, Сычев-2002 и Дзагоев-2008 (имею в виду шок от созидательных талантов, поэтому – без Акинфеева).

Какой-нибудь Кокорин – с 5 голами за 3 первых сезона в «Динамо» – даже рядом не стоял. Да и Керж с Аршавиным в 2001-м выглядели гораздо скромнее Алана-2008. В следующем после «Химок» матче РПЛ Дзагоев разорвал «Спартак» (три ассиста и 5:1), через пару месяцев «Зенит» (дубль и 3:1), а еще через месяц – «Депортиво» в Кубке УЕФА (дубль и 3:0). Между «Зенитом» и «Депором» он – уже матерый, 18-летний – выскочил на второй тайм за сборную в Дортмунде и чуть не спас игру с Германией.

«Эта могла бы быть красивая история – решающий гол в первом же матче за сборную», – сказал тогда Хиддинк. 

Для меня это была первая заграничная поездка, а 2008-й – первый и для меня, и для Алана год в Москве, так что я переживал за него почти как за родного. Газзаев же относился к земляку по-отцовски и весь год бережно опекал, раскрывал и прикрывал. Когда Газзаев ушел в конце 2008-го, я больше волновался не за ЦСКА, а за Дзагоева.

И не зря. Так свежо, легко и неудержимо, как при Газзаеве, Дзагоев на длинной дистанции уже не играл. В последние лет восемь – из-за травм, вызванных в том числе недостаточно спортивным для 21-го века образом жизни.

Но глобально – из-за слишком ранней потери своего тренера.

В конце 2008-го Слуцкий не решился бросить «Крылья» и отказал ЦСКА. Тогда Гинер выдернул из «Бунедкора» Зико, и тот реанимировал Карвальо, а Дзагоева не выпустил на финал Кубка-2009 и вскоре отправил в дубль – из-за «неподходящих кондиций».

С уходом Зико Алан забил всем соперникам по группе ЛЧ, но матчи с «Севильей» в плей-офф пропустил из-за травмы. На его месте заиграл Хонда, а Дзагоеву искали новую позицию: то слева, то в опорке.

Все 7 лет при Слуцком Алан оставался лишь полезным дополнением к звездам атаки (Хонде, Еременко, Думбия) и напоминал художника, который нервно ищет потерянное вдохновение: отсюда и срыв в финале Кубка-2011, и две красные в первом круге-2012/13, и недоверие Капелло в сборной. Иногда эти поиски были успешными – иначе чемпионом России-2015/2016 стал бы «Ростов», а не ЦСКА.

Последнюю попытку сделать Алана лидером ЦСКА предпринял Гончаренко. Виктор убрал из схемы вингеров и наделил в середине поля широкими полномочиями Головина с Дзагоевым. Оба в итоге вышли в старте сборной в первом матче ЧМ-2018, но если Головин провел супертурнир, то Дзагоев из-за травмы успел только выдать голевой пас Марио в четвертьфинале.

И тот пас, и гол ван дер Сару на «Олд Траффорд», и дубль с чехами на Евро-2012, и другие яркие моменты – это лишь проблески Дзагоева. Кажется, сложи их все – и наберется не больше хайлайтов, чем в одном только его дебютном сезоне. Дело, конечно, не в арифметике, а в ощущении – в 2009-м Дзагоев потерялся и с тех пор мучительно, много всего перебарывая, искал себя.

И как же было радостно, когда находил.

Посчитали все травмы Дзагоева. Одной причины нет, на ЧМ-2018 вернулся спустя 11 дней (должен был пропустить 1,5 месяца)

Как же классно подыгрывал Дзагоев! За 13 лет больше голевых сделал только Дзюба

Дерби со «Спартаком», 1+1 на «Олд Траффорд», золотой гол «Рубину» – главные моменты Дзагоева в ЦСКА

Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Michael Regan

23 комментария

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Александр Козлов
Навсегда СПАСИБО!!! за навес на Фернандеса в игре с Хорватией на ЧМ-2018. Миг абсолютного счастья. Удачи "на гражданке".
+23
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+23
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Tun
Это правда, талант был невероятный, как раз после Евро, тогда все наши сборники в глазах поднялись, но Дзага выглядел даже круче тех бравых бронзовых медалистов, очень жалели, что он на год раньше не родился)
+11
-2
+9
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blindingmorrow
Его выход на замену с немцами не забыть.
+6
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+6
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Alexandr Sokolov
Возможно, слишком ярко зажегся и сгорел((

мог ли переход в европейский клуб помочь избежать травм особенно на фоне слухов о любви к запрещенному веществу? жаль, не узнаем про это

в любом случае спасибо за самоотдачу !
+6
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+6
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DosSantosAveiro
Помню, еще в общаге жили в 2008, и после гостевого матча с Германией вышли покурить на крыльцо. Не было никаких упаднических настроений, лишь только одна мысль сквозила через сигаретный дым - у нас родилась новая звезда, которая затмит даже Аршавина, и в 2010 на ЧМ мы можем и на победу замахнуться. С такой то сборной. С таким то Дзагоевым! Встретимся после выпуска и обязательно все вместе будем смотреть все матчи наших на ЧМ...

Ну, что было потом, все помнят, Марибор и т.д.
+5
0
+5
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бизе
Главным талантом в атаке всегда был Аршавин , просто он чуть дольше созревал , ни Алан , ни Сычев , ни Кержаков , ни Жирков , ни Измайлов , ни Захарян , ни Кокорин до уровня Андрея не дотягивали .
+5
-1
+4
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Enchanter WIZZARD
Ответ Кирилл Голивец
"ощущение, что прямо вау, явился юный гений, я в 21-м веке испытывал трижды" Денис не поклонник таланта Захаряна, видимо) про Головина промолчу, у него позиция чуть больше в глубине, на восьмерке, там не в голах и ассистах долгое время проявлялся
Захарян не топ талант.
Аршавин и Измайлов топ таланты. Алан тоже талантливый, но до Андрея и Марата не дотягивает
+3
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vzi
После Евро-2012, где он забил 3, говорили об отъезде. Эвертон вроде интересовался. Не срослось.
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Rudenzik
В целом хорошая получилась карьера,но не покидает ощущение,что мог добиться гораздо большего. Под конец карьеры,травмы конечно смазали впечатление
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Миха Терпак
Я как сейчас помню. Перфоманс Дзагоева в первом матче Евро 2012 против чехов. Думал ну вот он прорыв для Дзагоева, ждет парня карьера не хуже чем у Аршавина (А может даже и лучше), и как же печально, насколько быстро, после этого матча, Алан сдулся.
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Питер Пэн
Если смотреть по выступлениям внутри страны, то в общем все о кей и проблем нет. А вот почему ни один выдающийся футбольный талант России (даже Аршавин) так и не стал звездой мирового уровня, известной и популярной далеко за пределами страны, это хороший вопрос, как говорится..
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eeeccc88@mail.ru
после дебюта в сборной с Германией (1:1) помню как его на следующий день уже сватали в Реал…
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andplak
посеешь характер-по жнёшь судьбу.именно про Дзагоева.
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20 лет в офсайде
Очередной укол старости :((
я ведь смотрел его самые первые матчи по телеку и это было как вчера....
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Novak
Если Аршавина за скобки вынести, то главным талантом был Марат Измайлов.
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Птюч, Ёж.
Ответ Alexandr Sokolov
Возможно, слишком ярко зажегся и сгорел(( мог ли переход в европейский клуб помочь избежать травм особенно на фоне слухов о любви к запрещенному веществу? жаль, не узнаем про это в любом случае спасибо за самоотдачу !
основные травмы он начал получать с 2018 года. А к тому времени он уже никому в Европе не нужен был.
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spartak-v
Ответ eeeccc88@mail.ru
после дебюта в сборной с Германией (1:1) помню как его на следующий день уже сватали в Реал…
2-1 в пользу Германии
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МАГА 123
Ответ бизе
Главным талантом в атаке всегда был Аршавин , просто он чуть дольше созревал , ни Алан , ни Сычев , ни Кержаков , ни Жирков , ни Измайлов , ни Захарян , ни Кокорин до уровня Андрея не дотягивали .
Аршавин и близко не играл так как Дзагоев в дебютном сезоне, и сдулся Аршавин быстрее Жиркова,вспомнить его второй заход в Зенит где он проиграл конкуренцию,и поехал доигрывать в Кайрат.
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