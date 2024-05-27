Все молодые таланты Лиги 1 – в одном тексте. Кто был лучшим?

Резюме от Артема Денисова.

Год назад вместо привычных итогов сезона Лиги 1 мы подготовили большой список молодых талантов чемпионата. Не зря ведь сама Лига 1 называет себя Лигой талантов?

Продолжаем традицию.

Фильтр: все заметные игроки, которым на момент старта сезона-2022/23 было не больше 21 года (принятый рубеж молодежного футбола). Да и по меркам Лиги 1 23-24 года – это уже солидный возраст.

Лучшие молодые футболисты

Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», центральный полузащитник, 18 лет).

В прошлом сезоне получил первый шанс, в этом стал железным основным. Показал выдающуюся тягу к образованию: несмотря на то, что его сильнейшее качество (проходы и рывки с мячом на большие дистанции) не востребовано Луисом Энрике, Уоррен адаптировался под тренера, явно спрогрессировал в качестве передач, удивил несколькими классными ассистами-парашютами.

Лени Йоро («Лилль», центральный защитник, 18 лет).

Обычно всех молодых и перспективных ЦЗ в первую очередь хвалят за их вклад в атаку. Йоро скорее силен игрой в защите: здорово скоординирован, классно меняет вектор движения, спокоен сам и вселяет уверенность в партнеров. А пользу в атаке приносит не уже типичными продвигающими пасами и рывками, а в олдскульном стиле: прибегает на стандарт и вколачивает мяч головой.

Люка Шевалье («Лилль», вратарь, 22 года).

Второй сильный сезон подряд молодого голкипера. 100% скоро окажется в топ-клубе, уж слишком соблазнительное сочетание из шикарной реакции на линии и хорошей игры ногами.

Брэдли Барколя («ПСЖ», левый нападающий, 21 год).

Казалось, переход в «ПСЖ» – не лучшее решение, очевидно талантливому Барколя нужна постоянная практика, а в Париже слева Мбаппе, справа Дембеле. Но Барколя провел хороший сезон и не реже выступал в роли Мбаппе, чем сам Мбаппе, который оказывался центрфорвардом. А роль Мбаппе такая: футболист левого края с карт-бланшем на обводки и другие риски. Брэдли справлялся, пусть и не всегда был стабилен.

Прорывы

Мохамед Бамба («Лорьян», центрфорвард, 22 года).

Приехал зимой из австрийского «Вольфсберга» и накопил 8+3 в 16 играх. Здорово выискивал моменты после фланговых передач, половину мячей забил головой, хотя выделяется скорее подвижностью, а не мощью. В клубе его называют охотничьей собакой – это за прессинг-активность.

Тиагу Сантуш («Лилль», правый защитник, 21 год).

Перебрался прошлым летом из португальского «Эшторила» и покорил разносторонностью навыков: и простреливает, и навешивает, и разыгрывает комбинации, и даже может ударить. И в плане позиции: готов закрыть весь фланг, а может сыграть ложным фулбеком и атаковать полуфланг. Еще и очень резкий в движениях. Пока не самый высокий КПД, но потенциал гигантский.

Брадле Локо («Брест», левый защитник, 22 года).

Один из лучших левых защитников Лиги 1 (правда, на этой позиции и конкуренция так себе). Фишка Локо – рывки с мячом через полполя. Не самый очевидный навык для крайнего защитника, а от Локо видим такое в каждом матче. Умеет навешивать, как и почти любой футболист «Бреста». Его забрали за 0,5 млн евро от «Реймса» – относительно стартовых ожиданий это точно прорыв.

Гийом Рест («Тулуза», вратарь, 19 лет).

Стал основным в «Тулузе» уже в 18 лет. Не так давно одному юному киперу «Тулузы» – Альбану Лафону – обещали невероятное будущее, но в 25 он вратарь «Нанта».

Рест по меркам чемпионата без скидок на возраст провел сезон выше среднего. И для 19-летнего парня это, конечно, прорыв. Нужно развиваться дальше.

Эли Жуниор Крупи («Лорьян», оттянутый форвард, 17 лет).

Ну как не назвать прорывом 17-летнего парня с 5+3? Любопытно, что большую часть результативных очков набрал в начале сезона. Телом еще подросток, но классно двигается внутри штрафной, а еще обводит и уже подает угловые.

Планомерное развитие

Дезире Дуэ («Ренн», десятка, 18 лет).

Смутный сезон «Ренна», но Дуэ почти всегда хорош. Он позиционно универсален (появлялся под нападающим, в паре центральных полузащитников, слева в атаке), одарен технически, чередует изящный дриблинг с обводками на скорости, готов брать игру.

В «Ренне» еще есть 21-летний брат Гела Дуэ, правый защитник. Он просто неплох, в этом сезоне наконец закрепился в составе.

Дилан Баква («Страсбур», универсальный атакующий полузащитник, 21 год).

Порой «Страсбур» стоило смотреть только ради Баквы. И вскрывает оборону передачами, и сам умеет забегать за спины. Вторую половину сезона провел заметно сильнее, чем первую. В начале я порой путал его с Жуниором Мвангой: Баква и Мванга, оба молодые ребята, оба пришли из «Бордо». Затем Баква заиграл. Мванга не очень.

Магн Аклиуш («Монако», десятка, 22 года).

Даже не основной в «Монако», а первый выбор вместо Головина или Такуми Минамино. Но в этом статусе Аклиуш провел великолепный сезон. Давал свежесть, тоже радовал креативными и тонкими решениями, набрал 7+4.

Аруна Санганте («Гавр», центральный защитник, 22 года).

Капитан «Гавра» с хорошим длинным пасом и любовью проактивно играть на перехватах, чем выделяется в команде, которая в общем-то аккуратно и не слишком агрессивно обороняется.

Ламин Камара («Метц», центральный полузащитник, 20 лет).

Главный хайлайт – гол с центра поля «Монако». Камара после матча рассказал, что изучал игру вратаря Филиппа Кена и заметил, как тот слишком далеко выходит из ворот, поэтому Ламин был готов ударить даже со своей половины.

А так Камара любит таскать мяч. Пасы бы получше – и можно было бы обещать хорошее будущее.

Эмануэль Эмега («Страсбур», центрфорвард, 21 год).

Высокий и при этом подвижный нападающий с неплохой техникой, но эгоистичный и слабо реализующий моменты. 8 голов для первого сезона (приехал из австрийского «Штурма») – нормально.

Маттис Аблин («Нант», центрфорвард/левый нападающий, 21 год).

Можно было бы легко пропустить, если бы не ударный финиш сезона. Аблин здорово обыгрывает и сразу бьет. Добротный парень.

Абдукодир Хусанов («Ланс», центральный защитник, 20 лет).

Наверняка есть интересующиеся судьбой молодого узбекского футболиста. Хусанов – опция для ротации трех железных игроков старта: Кевина Дансо, Факундо Медины и Жонатана Груди. С функцией подменить справился нормально. Но без шансов на основу – не только из-за серьезной конкуренции, просто по меркам Лиги 1 это не игрок старта. И все-таки для Хусанова, который в прошлом сезоне выступал в чемпионате Беларуси, год в «Лансе» в любом случае шаг вперед.

Могли бы прогрессировать быстрее

Хабиб Диарра («Страсбур», центральный полузащитник, 20 лет).

Постоянные инсайды, что за ним следят топ-клубы, но я видел достаточно матчей «Страсбура» и до сих пор не понял, за что всем так нравится. Ну да, для 20 лет выдерживает уровень Лиги 1 – молодец. Но что цепляет топ-клубы? Приглашаю скаутов в комментарии.

Хаукон Харальдссон («Лилль», десятка, 21 год).

Точно светлый ум, хорошая интерпретация пространства, старательность без мяча, но пока плохо держится на ногах и технически не реализует смелые замыслы, рождающиеся в голове.

Эрнест Нуама («Лион», правый нападающий, 20 лет).

Быстрый, резкий, но не настолько, чтобы уничтожать каждого на скорости, так еще принимает странные решения и бывает эгоистичным.

Малик Фофана («Лион», левый вингер, 19 лет).

Куплен у «Гента» зимой за 17 млн евро, пока не проходит в основу, но полезно выскакивает на замену. Быстрый. Нуама любит бежать с мячом, Фофана любит открываться на скорости.

Амир Ричардсон («Гавр», центральный полузащитник, 22 года).

Невозможно не заметить из-за роста 197 см. Работой с мячом в удачных матчах напоминает Поля Погба. К сожалению, удачных матчей могло бы быть больше.

Умар Диаките («Реймс», центрфорвард, 20 лет).

Проблема в том, что стабильно выходил именно на острие, хотя кажется, что позиция на фланге подходит лучше. Выбора не было: «Реймс» провел весь сезон без явной девятки, уж кто-то должен был там играть. Готов забегать за спины на высокой скорости, вот только забывает о существовании офсайда.

Кантен Мерлен («Марсель», левый защитник, 22 года).

По ходу сезона ушел из «Нанта» и растворился в хаосе «Марселя». Крепкий игрок для Лиги 1, но явно не тот, кто должен быть в основе команды с амбициями на попадание в ЛЧ.

Исмаэль Дукуре («Страсбур», центральный защитник, 20 лет).

Универсальный (может быть и ЦЗ, и крайним защитником, и опорником, и в гибридной роли), классный длинный пас. Но динамика по ходу сезона негативная, на финише даже выпал из основы и готов уйти из «Страсбура».

Адриен Трюффер («Ренн», левый защитник, 22 года).

Крайний защитник, тяготеющий к комбинациям. В футболе Жюльена Стефана не самый ценный лот. К оборонительным навыкам есть вопросы.

Элисс Бен-Сегир («Монако», десятка, 19 лет).

Элитно ворвался в «Монако» прошлой зимой, потом снизил яркость и наполучал травм. Кое-как пришел в себя лишь к концу этого сезона. Пока не более, чем игрок ротации. Но всего 19 лет, потенциал очевиден.

Мохамед-Али Чо («Ницца», правый/левый нападающий, 20 лет).

Не закрепился в «Сосьедаде» и зимой приехал в «Ниццу». Быстрый, но недостаточно эффективный.

Хм, задумался, что этим предложением можно описать очень многих людей из текста.

Чо лучше многих из них хотя бы работой без мяча.

Мохаммед Дарами («Реймс», левый нападающий, 22 года).

Травма сбила игровой ритм, а так Дарами неплохо зашел в «Реймс». То стартовал на фланге и смещался в центр, то стартовал в центре и смещался на фланг – в обеих ролях приносил пользу.

Анжело («Страсбур», правый нападающий, 19 лет).

Обидно: именно когда достойно заиграл, арендованный у «Челси» бразилец получил травму и выбыл до конца сезона. Большую часть чемпионата был невзрачным, как весь «Страсбур».

Исаак Туре («Лорьян», центральный защитник, 21 год).

206 см. Впрочем, Туре только ростом и выделяется. В остальном посредственный. Но зафиксируем: 72,1% выигранных верховых единоборств – показатель выше, чем у 95% защитников топ-лиг.

Стагнация/кризис

Нуну Мендеш («ПСЖ», левый защитник, 21 год).

Очевидно, это один из лучших молодых игроков чемпионата, Мендешу мешают травмы, он провел первый матч в сезоне лишь в конце февраля. Если перестанет травмироваться, есть шансы стать одним из лучших на позиции во всем поколении. В пиковой форме это маневренный танк.

Жорис Шотар («Монпелье», опорник, 22 года).

Загадочный персонаж: Шотар в 22 года закончил пятый (!) сезон в Лиге 1 за «Монпелье». Первые два в ротации, дальше основной игрок. При этом не сказать, что мощно развился. Если б не такое большое количество матчей, я бы мог его не упомянуть, и вряд ли кто-то вспомнил бы о нем в комментариях.

Арно Калимуэндо («Ренн», центрфорвард, 22 года).

Уже третий сезон топчется на месте. Вроде бы здорово ставит корпус, умеет подыгрывать, не ленится, но нет прорыва. Для сильного форварда-бомбардира ему не хватает голов (10 в этом, 7 в прошлом, 12 в позапрошлом), для сильного форварда-трудяги недостает игровой стабильности.

Элье Ваи («Ланс», центрфорвард, 21 год).

Рекордная покупка в истории «Ланса» – 30 млн евро. Ваи набрал 9+3. Почему это слабовато? Во-первых, в «Монпелье» год назад было 19+5. Во-вторых, Ваи своеобразный игрок, результативные действия – едва ли не единственная польза от него на поле. Если гола или ассиста нет, матч проведен впустую. А еще у него желтых карточек больше, чем голов.

Анди Диуф («Ланс», центральный полузащитник, 21 год).

Еще один новичок «Ланса», за него заплатили 14 млн. Диуф должен был заменить Секо Фофана с его дриблинг-рейдами и дальними ударами. Наглядный пример мема «неповторимый оригинал – жалкая пародия».

Абакар Силла («Страсбур», центральный защитник, 21 год).

20 млн евро – рекордная покупка в истории «Страсбура», профинансированная новым руководством BlueCo («Челси»). Будто кто-то загуглил «самые перспективные центральные защитники» (я постоянно видел Силла в этих списках) и ткнул именно в Абакара. Невероятные физические данные, в остальном пока посредственный. А стоил очень дорого.

Фабиан Ридер («Ренн», центральный полузащитник, 22 года).

Моя личная боль. Пришел из «Янг Бойз» за 15 млн, тяжело адаптировался, вроде заиграл, но сменился тренер – и новый главный Жюльен Стефан задвинул Ридера в глубокий запас. Очень нравится, как ищет пространство и создает его партнерам.

Гифт Орбан («Лион», центрфорвард, 21 год).

Забил 15 голов за 16 туров в прошлом сезоне чемпионата Бельгии, в этом застопорился, уехал в «Лион» и пока непонятно, как будет пробиваться в старт: позиция главного бомбардира занята Александром Ляказеттом, а подыгрывать Орбан не очень умеет.

Два игрока, которых тяжело классифицировать

Райан Шерки («Лион», универсальный игрок атаки, 20 лет).

Шерки был хорош в прошлом сезоне. Наконец-то не только обводки ради обводок (хотя и они, конечно, были), но и реальная польза. На протяжении большей части этого сезона видели старого (на самом деле до сих пор очень молодого) Шерки: эгоистичные глупые решения и фристайл без эффективности. Опять потеряв место в основе, Шерки к концу сезона все-таки прибавил – работал с мячом так, чтобы помочь «Лиону» победить, а не попасть в очередные хайлайты на ютубе.

Шерки феноменален и достоин того, чтобы его увидеть – уж слишком мало в современном футболе игроков, способных обыграть трех-четырех соперников за раз. Слишком высокая плотность игры и хорошая подстраховка, но Шерки обыграет трех и на квадратном метре. Увы для Райана, лишь за это не дают «Золотые мячи». Поэтому до сих пор нет ясности, как сложится его карьера.

Лукас Бералдо («ПСЖ», центральный защитник, 20 лет).

Куплен зимой за 20 млн евро из «Сан-Паулу» и сразу интегрирован в состав. Бералдо может стать сильным защитником-распасовщиком, но пока объективно сырой в обороне: часто плюшевый в стыках и регулярно проигрывает позицию. Впрочем, Луис Энрике все равно ему много доверял. Поэтому и тяжело оценить: талант есть, но было много ошибок, и место в основе топ-клуба – явный аванс.

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Если у вас есть вопросы о чемпионате Франции или о других молодых футболистах Лиги 1, обязательно спрашивайте в комментариях. Я отвечу.

Фото: Gettyimages /Alex Caparros / Stringer, David Ramos / Staff, Alex Pantling / Staff, Catherine Steenkeste / Stringer; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Elyxandro CEGARRA, IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press