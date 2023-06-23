12 комментариев

Артем Денисов наслаждался Кристофером в Бундеслиге.

Обнаружена отличная по соотношению цена/качество сделка в беспощадной трансферной политике «Челси»!

Кристофер Нкунку перешел из «Лейпцига» за 60 млн евро. Трансфер де-факто подтвердили еще зимой, теперь все официально и по бумагам.

Нкунку (шуточно?) сравнивают с Вернером. Зря

Еще после первых серьезных инсайдов о трансфере посыпались предостережения о втором Тимо Вернере. Есть очевидное поверхностное пересечение: опять игрок атаки именно из «Лейпцига» за серьезную (хотя по меркам «Челси» не такую уж) сумму.

Более широкий, пусть и тоже печальный ракурс – снова игрок атаки из Бундеслиги. К Вернеру добавляются Кай Хавертц (из «Байера» за 80 млн) и Кристиан Пулишич (из «Дортмунда» за 64 млн), от которых ждали большего. Вячеслав Палагин рассказывал про налог на Бундеслигу: атакующим игрокам правда тяжело перенести результативность из Германии в АПЛ, хотя исключений хватает: Холанд, Сон, Обамеянг, Де Брюйне.

Конечно, лучше рассматривать каждый трансфер по отдельности. Да и между Нкунку и Вернером есть очень важное различие.

Нкунку уникален в своей универсальности. Позиционная вариативность (от форварда до восьмерки), богатство навыков и польза в разных режимах (и в позиционках, и контратаках) восхищают. За счет этого его можно без затруднений представить почти в каждом топ-клубе мира. От команды к команде менялись бы позиция, функционал, задачи, но почти везде Нкунку найдется место в основе. За четыре сезона в «Лейпциге» Кристо адаптировался к любой роли и к любым партнерам.

Начинал как создатель ширины слева в атаке, продолжил искателем пространства между линиями перед штрафной, освоил роль второго форварда с подыгрышем и оттяжками в глубину, напоследок вырос в выдвинутого нападающего. Вингер, инсайд, десятка, восьмерка, форвард разных типов – удивительное разнообразие позиций. Нкунку то фокусировался на командных розыгрышах, то искал открывания за спины, то прятался в изоляциях, чтобы получить мяч и обыграть соперника 1-в-1.

Вот замечательная рефлексия самого Нкунку насчет позиционной гибкости: «Теперь я знаю, как мой партнер думает в той или иной ситуации. Ведь я сам был на его месте. Я точно знаю, как ему комфортнее получить мяч, куда с большей вероятностью он забежит. И я лучше понимаю план тренера, конкретные установки конкретным игрокам».

При этом Нкунку всегда самокритичен: его не устраивало качество ударов в первые сезоны за «РБ», а еще он говорил, что с трудом привыкал к тактическим требованиям Нагельсманна.

В «Лейпциге» Нкунку дорос до уровня, когда Феликс Магат и Андреас Бреме называют его безальтернативно лучшим игроком Бундеслиги, а Михаэль Баллак дарит красивые комплименты: «Бундеслига опустеет без Нкунку. Я особенно ценю его ментальность – он играет как победитель. Редко бывает, чтобы команда так зависела от игроков атаки. «Лейпциг» явно зависел от Нкунку». Филипп Лам фиксировал впечатление, которое разделит большинство нейтральных зрителей Бундеслиги: «Наблюдать за Нкунку – настоящее удовольствие».

Вернер – главным образом нападающий рывков и открываний. Он либо ищет свободное пространство, либо пытается создать его партнеру, уводя за собой защитника. Да, может подыгрывать, может спускаться в глубину, но в этом он не элитный футболист. Нкунку – хамелеон. Если его шарик лопнет, он надует новый.

Но если проклятие все-таки существует, если даже Нкунку не заиграет в «Челси», то, наверное, «Челси» следует больше не покупать игроков из Бундеслиги.

Хотя бы временно.

Нкунку едет в «Челси» именно как форвард

За последние два сезона Нкунку пережил главную трансформацию. Теперь он бомбардир.

Разумеется, с голами росло и число ударов. В последний сезон с «ПСЖ» Нкунку бил 1,8 раза за 90 минут, в сезоне-2022/23 за «Лейпциг» – 3,32. И визуально заметно, что Нкунку стал по-хорошему эгоистичнее.

Первые опыты с Нкунку на острие ставил Джесси Марш – тренер, провалившийся в «Лейпциге». Доменико Тедеско увидел потенциал в идее: в постоянной схеме 3-4-1-2 Нкунку стал вторым форвардом. Еще никогда в карьере он так стабильно не играл впереди, при этом свободно уходил на левый фланг, где мог разыграть комбинацию или продвинуться на дриблинге. В финальном сезоне Марко Розе выбрал формацию 4-2-2-2, и Нкунку еще сильнее утвердился как наконечник.

Игровую эволюцию Нкунку хорошо иллюстрирует статистика передач.

При этом Кристо не превратился исключительно в игрока штрафной. Его любимая зона – пространство на границе штрафной ближе к краю.

Всегда дилемма для соперника: кто здесь должен следить за Нкунку? Для ЦЗ слишком широко. Опорнику тяжело постоянно отслеживать эти смещения, можно потерять концентрацию. Самый очевидный вариант – крайний защитник, но есть нюанс.

Структура атаки «Лейпцига» сильно осложняла опеку Нкунку. Фактически у «РБ» нет вингеров – есть фланговые плеймейкеры Ольмо и Собослаи, которые при владении смещаются ближе к центру. Своевременно передавать их опеку от крайних защитников к ЦЗ/опорникам – сложная задача, порой соперник слишком толпится в центре. Именно в таких эпизодах широкая для центрфорварда позиция Нкунку резко становится опасной. И отсюда Нкунку не всегда бьет: может пойти в дриблинг напролом, может через стенку улучшить позицию, может отдать обостряющий пас.

В завершении Нкунку очень разнообразен. Примерно одинаково забивает с двух ног (57% на 43% в пользу правой), хорошо реализует пенальти (8 голов, 1 неудача), отлично бьет прямо со штрафных, в этом сезоне пару раз вколотил головой. Находит очень много моментов за счет открываний за спины. Интересный факт: без учета голов головой, со штрафных и с пенальти Нкунку за последние два сезона Бундеслиги забил лишь 38% мячей первым касанием (10 из 26). Это не очень высокий процент для форвардов. Скорее хладнокровие, а не лишняя трата времени.

А еще Нкунку стал атлетичнее: гораздо жестче ставит корпус более крупным соперникам, увереннее выглядит в стыках. Кажется, и психологически закалился. Недавний пример – майский матч с «Вердером», где Нкунку вроде бы хорошо закрыли, но он по-лидерски очнулся в концовке, создал момент себе (спас вратарь), затем вернулся к старой роли созидателя и дал два ассиста, перевернув игру с 0:1 на 2:1. Теперь еще и спокойно может напихать партнерам – особенно достается Вернеру, и вполне справедливо.

В негативном контексте можно вспомнить про травмы: Нкунку перед ЧМ вылетел на 4 месяца из-за разрыва связки колена, еще месяц потерял из-за разрыва мышцы бедра. Два важных момента: вторая травма случилась из-за ускоренного восстановления к плей-офф ЛЧ (тренер Марко Розе извинился – именно он был двигателем рискованного возвращения); первая травма – первая серьезная в карьере Нкунку, которому уже 25 лет. Это вполне обнадеживает.

Где Нкунку будет играть в «Челси» Почеттино? Есть два основных варианта

В интервью Football Manager Нкунку называл любимую роль: «Позади нападающего. Мне это оптимально подходит, больше всего нравится играть там». Важна формулировка – сказал именно «позади нападающего», а не «десятка» или «атакующий полузащитник», больше подразумевающие функции ассистента, созидателя.

Эксперименты со спуском Нкунку в центр поля лучше оставить на черные дни, а зажимать его на фланг с учетом бомбардирских достижений странно. Еще и стоит учитывать бесконечное число вингеров «Челси», которые напоминают NPC в играх – случайно возникают на карте спустя определенное время.

Два главных варианта по позиции Нкунку в «Челси»: именно позади нападающего (например, в схеме 4-2-3-1) или прямо на острие. Очень вероятен микс двух вариантов: Нкунку по схеме будет позади нападающего, но сохранит функционал второго форварда, теневой угрозы. Правда, пока нет игрока, позади которого окажется Нкунку. Хавертц переходит в «Арсенал», про Обамеянга забыли, Броя и Фофана пока не потянут уровень основы. Тодд Боули потратил более 600 миллионов, но до сих пор не купил сильную девятку.

Если сотня миллионов наконец будет потрачена с пользой, Нкунку может стать кем-то вроде Деле Алли в «Тоттенхэме» Почеттино. Симбиоз десятки и второго форварда. Прямой угрозы так много, что эпитет «теневая» уже не очень подходит: все знают, что будет достаточно ударов.

С отработанными командными механизмами здесь пригодятся и смещения Нкунку на фланг, и комбинации в опорной зоне, и открывания между линиями.

Алли всегда с любовью говорил о Почеттино: «Он потрясающий тактик. Мы вместе проделали великолепную работу, я научился выдвигаться на острие, играть высоко. Поч всегда давал четкие установки – было понятно, что нужно делать. Футбол выглядит естественным, когда каждый понимает свои задачи». Стоящий комплимент, учитывая гибридность Алли: одновременно атакующий полузащитник и второй завершитель. Прозрачность задач для совмещенных ролей особенно востребована.

Почеттино – подходящий тренер и для Нкунку. Ладно, Нкунку вообще кажется игроком, для которого любой тренер будет как минимум приемлемым. В случае с Почеттино важно, что Нкунку не ленится без мяча (особенно хорош в борьбе за ничейные мячи), органичен и в позиционках, и в контратаках, может сыграть на любой атакующей позиции в классических 4-2-3-1 аргентинца.

Очень сложно абстрагироваться от хаотичного менеджмента «Челси», раздутого и несбалансированного состава, но трансфер Нкунку в вакууме – это замечательная сделка. Пусть и без гарантии, что один светлый трансфер разгонит остальную тьму.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein / Staff, Justin Setterfield / Staff, Sebastian Widmann / Stringer, Stuart Franklin / Staff; globallookpress.com/IMAGO/Gabor Krieg