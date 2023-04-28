12 комментариев

Разбор Артема Денисова.

Старт Томаса Тухеля в «Баварии» – провал как минимум по результатам: 3 поражения в 7 матчах, вылеты из Лиги чемпионов и Кубка Германии. Даже в Бундеслиге, где Тухель начал с убедительной победы над «Дортмундом» (4:2), «Бавария» идет на втором месте, отставая от «Боруссии» на 1 очко. Тот же расклад был при увольнении Нагельсманна.

Кризис в «Баварии» – не нагнетание, а официальная позиция клуба

Не тот случай, когда журналисты раздувают историю о псевдокризисе, выдумывая проблемы или делая выводы только по результатам. Изнутри «Баварии» достаточно мнений, что с клубом не все в порядке.

Генеральный директор Оливер Кан расстроен: «Мы недостаточно выкладываемся на поле. Сейчас каждый должен взять ответственность на себя, потому что иначе непонятно, как «Бавария» снова станет чемпионом Германии. Нужно работать на износ».

Президент Герберт Хайнер шокирован ходом матчей: «Мы разваливаемся, команда теряет уверенность. Контролируем игру, но пропускаем голы».

Томас Мюллер, любящий иронию, рефлексировал максимально сухо: «Наша игра плоха, и я сам играю плохо. Сейчас нахожусь в растерянности. Происходящему пока нет объяснений».

Томас Тухель все понимает: «Нет смысла оправдываться, мы теряем непозволительно много очков для текущей стадии сезона. «Бавария» сейчас не в состоянии играть как надо. Я ощущаю ответственность – неважно, работаю ли здесь день, месяц или год».

Как видите, в «Баварии» даже не пытаются делать вид, что все терпимо. Более того, по информации авторитетного инсайдера Sky Sports Флориана Плеттенберга, летом клуб может пойти на серьезные изменения в топ-менеджменте. По его данным, первым сдвинут Оливера Кана. Главный редактор SportBild Кристиан Фальк сообщал, что перестановки коснутся и до сих пор непотопляемого спортивного директора Хасана Салихамиджича. Фальк проговаривает, что Хасана точно не уберут раньше Кана.

Кстати, немецкие медиа уже набрасывали и про увольнение Тухеля. Естественно, это абсурдно – быстро уволив Тухеля, Кан и Салихамиджич распишутся в менеджерской безграмотности. Правда, Кан уже аккуратно нащупывал критику тренера, говоря, что «Бавария» активно меняет состав от игры к игре, но рабочего варианта до сих пор нет.

Важная черта Тухеля – он активно критикует игроков. Уже досталось Упамекано, Мюллеру, Мусиале, Мане

Пока боссы «Баварии» все-таки выбирают выражения, сам Тухель всего за месяц выпорол адресной критикой сразу нескольких игроков.

Сильнее всего припечатал Дайо Упамекано после того, как центральный защитник в первом матче с «Ман Сити» привез второй гол и поплыл: «Упамекано допустил слишком много ошибок. Было две-три ситуации, когда ему не хватало концентрации при принятии рискованных решений. Этого никогда не должно происходить на топ-уровне и вблизи штрафной».

Тогда, впрочем, и чуть подбодрил: «Он извлечет урок. Мы не злимся на него, он все еще молод и будет совершать ошибки».

До этого разобрал действия Джамала Мусиалы – привез пенальти, сыграв рукой в штрафной на последних минутах матча с «Фрайбургом», после чего «Бавария» вылетела из Кубка Германии: «Нельзя прыгать с руками по сторонам внутри штрафной. Это просто запрещено. Сумасшедший риск».

Правда, тогда же Тухель ругал не только Мусиалу, но и его партнеров: «Защитники проиграли два воздушных единоборства на последней минуте. Они обязаны быть жестче. «Фрайбург» слишком легко выигрывал мячи в такой важный момент игры».

Говорил о Мане, комментируя его игровые слабости: «Следует перестать думать слишком долго, из-за этого он колеблется и поздно принимает решения. Вот почему кажется, что он всегда будто чуть медленнее остальных».

После 1:3 с «Майнцем» выбрал жертвой Томаса Мюллера: «Не его день, слишком бесцельные действия. Он дважды бил по воротам, когда Канселу был полностью свободен».

Любопытный контраст с Нагельсманном, который до нуля снижал публичную критику игроков. Даже был кем-то вроде хорошего полицейского: пока Салихамиджич, например, ругал Гнабри, отправившегося на Неделю моды в паузе между матчами, Нагельсманн заверял, что его не интересует досуг футболистов до тех пор, пока они эффективны на поле.

В этом аспекте Юлиан менялся по ходу карьеры – в «Лейпциге» он часто критиковал игроков через медиа. В «Баварии» не стал совсем уж плюшевым, но почти все замечания оставались обезличенными. Осенью говорил, что атака слишком инертна; после 3:0 с «Бохумом» переживал, что игры такого качества не хватит для победы над «ПСЖ»; после поражения от «Байера» (последний матч Юлиана перед увольнением) беспокоился из-за низкой работоспособности. Во всех случаях критика серьезная, но безымянная.

Тухель выбрал другую стратегию.

Пока никто из раскритикованных заметно не улучшил игру после пресс-конференций тренера. Упамекано ошибался и во втором матче с «Сити», Мюллер при Тухеле хорошо сыграл только в дебюте с «Дортмундом», Мане до сих пор сверкает голами из офсайда, Мусиала выглядит потерянным.

Главное впечатление от «Баварии» Тухеля – сырая игра в атаке

Тухель на первой пресс-конференции в «Баварии» пообещал, что оттолкнется от фундамента Нагельсманна. Точно оттолкнулся, но спустя месяц мы уже видим, что это не «Бавария» Нагельсманна.

Скорее – сырая «Бавария» Тухеля.

Естественно, «Бавария» остается командой, которая территориально доминирует и позиционно атакует. Контрпрессинг все еще хорош, позиционная защита тоже достойна, если исключить помешательство против «Майнца».

Именно без мяча Тухель пока очень аккуратно экспериментирует. Допустим, против «Ман Сити» в первом матче Коман на старте спускался пятым защитником (перестал делать это уже к середине первого тайма), а Киммих порой поднимался выше, и схема превращалась в 4-1-4-1 – так бывало и при Нагельсманне, но Киммих всегда был игроком между защитой и полузащитой, а Тухель выбрал на эту роль Горетцку. Тоже длилось недолго. Томас прощупывает команду прямо по ходу ключевых игр сезона.

С игрой на чужой половине поля все сложнее.

Первый паттерн, встроенный Тухелем, – очень глубокие спуски Шупо-Мотинга. Шупо и при Нагельсманне играл ниже, чем классическая девятка, но обычно открывался между полузащитой и защитой соперника – работало замечательно. Не зря Нагельсманн говорил, что у камерунца навыки десятки. При Тухеле Шупо-Мотинг зачастую открывается между полузащитой и атакой соперника, то есть гораздо глубже.

Идея в том, чтобы Шупо сразу отыграл на Киммиха, а тот запускал забросом/разрезающим пасом других атакующих игроков «Баварии» за спину защитникам.

Пара нюансов. Во-первых, до Киммиха можно спокойно доводить мяч и без спусков Шупо. Во-вторых, гораздо чаще Киммих не находит траекторию для продвигающего паса, приходится играть на фланг. Тогда атака либо замедляется, чтобы Шупо успел вернуться в нападение и насытить штрафную, либо идет быстрый прострел/навес, а Шупо даже нет вблизи ворот – минус один важный игрок в завершающей фазе.

Показательный пример – против «Сити» «Бавария» блестяще продвигала мяч, но какой ценой? Слишком много игроков в подыгрыше. Как следствие, вообще никого не было в чужой штрафной под кроссы.

Это подсвечивало другие недочеты плана Тухеля на тот же второй матч с «Сити». Команда хорошо оборонялась, много возвращала мяч в центре поля, уверенно выходила из обороны, но за матч нанесла лишь три удара весом 0,2+ xG (и один из них с пенальти).

Почему так глубоко спускался Шупо-Мотинг, а не Мусиала, у которого открывания между линиями – наиболее развитый навык? «Бавария» вполне спокойно преодолевала прессинг (спасибо разнообразным розыгрышам от ворот – тут стоит хвалить Тухеля), почти не играла забросами верхом, где Шупо явно актуальнее Мусиалы.

Почему Мусиала, если особо не был задействован в спусках, не смещался на правый фланг, куда «Бавария» стабильно продвигала мяч? Там все ограничивалось ротациями Комана с Паваром. Мусиала мог дать опцию захода в штрафную через комбинацию накоротке. В итоге следовали навесы – аж 19 штук за матч.

Если Тухель так надеялся на кроссы, почему Мюллер не появился в основе? Тухель объяснил решение стартовать без Мюллера в обоих матчах из-за неподходящего рисунка игры. Но рисунок второго матча точно соответствовал профилю Мюллера.

Стойкое ощущение, что Тухель пока не нащупал пульс «Баварии» как команды и отдельных игроков.

И еще испытывает проблемы с мгновенной адаптацией к соперникам в Бундеслиге.

Против «Фрайбурга» в Кубке Германии «Бавария» давила на фланги, хотя болевая точка «Фрайбурга» – опорная зона. Уже в Бундеслиге против «Фрайбурга» «Бавария» лучше насыщала пространство перед штрафной, но не хватало скорости движения мяча. Против «Хоффенхайма» было то же самое. Против «Майнца» «Бавария» явно могла бы больше атаковать пасами за спину (особенно на том отрезке, когда «Майнц» смело шел прессинговать и забивал один гол за другим) и наказать соперника за агрессивные выдергивания центральных защитников.

Сам Тухель главной игровой проблемой считает низкий темп владения мячом: «За 60 секунд мы можем сделать всего 6-7 пасов». И говорит о менталитете: «Игра слишком безэмоциональная, поэтому и такая медленная».

Это не все – еще психологическая яма, плохое завершение, слабая физическая форма. Об этом тоже говорят внутри «Баварии»

Дело не только в креативной сырости. Почти всегда после тренерской перестановки команда не сразу улавливает новые тактические задачи, но игровые недостатки перекрывает волей, психологическим подъемом. «Бавария», наоборот, психологически явно надломилась.

Тухель говорил о потери концентрации: «Мы не в состоянии поддерживать нужный уровень 90 минут. Мы недостаточно сосредоточены».

Это ведет и к индивидуальным ошибкам без мяча, и к слабому завершению впереди. Факт: без учета игры с «Фрайбургом» в Кубке Германии «Бавария» Тухеля забила 8 голов при 12,5 xG.

Тренер рефлексировал: «Сейчас нам не хватает решимости и здорового эгоизма. Все дело в плохом принятии решений. Сам я никогда не забивал, но в нашей команде хватает игроков, способных в решающий момент сохранять хладнокровие».

Леон Горетцка объяснил вылет из Лиги чемпионов «рядом причин», но журналисты все-таки выпытали хоть один конкретный аспект: «Растерянность перед воротами – точно одна из причин. Мы просто не забиваем достаточно голов. Да, мы неплохо играем, но без авантюрности и реализации ничего не получается».

Хасан Салихамиджич уже анонсировал поиски нового форварда летом: «Команда должна забивать больше. Займемся этим вопрос в трансферное окно».

Оливер Кан публично грустил об уходе Роберта Левандовского.

И еще один важный аспект – плохая физическая форма. О ней тоже охотно говорят в клубе. Тухель жаловался: «Нам не хватает энергии, чтобы реагировать на неудачи. Мы выглядим измотанными, играем в полудреме. Команда выступает так, будто провела уже 70 матчей за сезон».

Де Лигт называл недостаток энергии главной причиной кризиса. Киммих говорил, что нужно выкладываться не раз в пару недель, а дважды в неделю.

Спорный пункт: в среднем за матч по сезону «Бавария» пробегает 115,8 км, при Тухеле в каждом матче наматывали выше среднего. Но физическая форма – это не только чистый километраж, а интенсивные рывки, единоборства на газоне и в воздухе, банальное самочувствие. Бросалось, как Горетцка атлетично уничтожал «ПСЖ» и как тот же Горетцка уже не выглядел машиной на фоне «Ман Сити». И это даже со скидкой на актуальную разницу между «ПСЖ» и командой Гвардиолы.

Неужели все настолько плохо?

«Сырая команда» – вообще-то не такая уж страшная характеристика. В августе-сентябре, то есть на старте сезона, так вообще обыденная.

Беда «Баварии» в том, что она выглядит сырой командой в апреле, когда начинаются решающие матчи в Лиге чемпионов, в чемпионате, в Кубке.

Возможно, с предсезонкой Тухель перезагрузит «Баварию» и создаст версию, превосходящую «Баварию» Нагельсманна (хотя даже на момент увольнения Юлиана «Бавария» оставалась очень сильной по любым меркам командой).

Моментально усилить «Баварию» у Тухеля явно не получилось.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alexander Hassenstein, Matthias Hangst, Sebastian Widmann / Stringer; globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON, Tom Weller/dpa; кадры трансляции «Матч ТВ»