Ноунейм из «Порту» за 40 млн – самый нормальный трансфер «ПСЖ». Чем полезен Витинья?

Сейчас приуныл, как и остальная команда.

«ПСЖ» обновился после сложного сезона-2021/22: спортивным советником (де-факто спортивным директором) стал Луиш Кампуш, который привозил талантов в «Монако» и «Лилль». Кампуш первым делом продавил кандидатуру Кристофа Гальтье на пост тренера и очень быстро привез первого новичка. Им стал 22-летний центральный полузащитник Витинья.

C «Порту» долго не торговались и выплатили 41,5 млн отступных. Португалец влетел в топ-10 крупнейших трансферов в истории «ПСЖ».

У Витиньи не все получается идеально, но пока он выглядит явно лучше других новичков. Особенно полузащитников.

«ПСЖ» потратил 140 млн евро летом 2022-го. Противоречивая закупка

Перед сезоном-2022/23 «ПСЖ» прокачивал полузащиту: четыре из шести полноценных трансферов направлены на усиление центра поля.

Левый защитник Нуну Мендеш был проверенным кадром, до этого отыграл полный сезон-2021/22 в аренде, восхитил скоростью и работоспособностью. Он пока не добрался до элитного уровня, поскольку сзади иногда теряет соперников при кроссах, а в атаке не всегда распознает фирменные диагональные пасы Лео Месси (до Жорди Альбы еще учиться и учиться), но по меркам 20 лет играет зрело.

Правый защитник Норди Мукиеле – универсальный игрок ротации. Спокойно подменяет Ашрафа Хакими, при этом адаптирован и к игре с четверкой в линию, и латералем при трех ЦЗ. Бонус: сам может играть в центре защиты.

Дальше все более спорно.

20-летний форвард Юго Экитик пока в аренде, но обязательный выкуп активируется при финише «ПСЖ» в топ-2 Лиги 1. Забавное условие, да? Экитик осенью грустил из-за редких игровых минут, получил шансы после ЧМ, пока Месси-Неймар-Мбаппе то возвращались после отдыха, то пропадали из-за повреждений. Потихоньку даже начал забивать и ассистировать, но порой выпадает из игры. Для постоянного развития нужно постоянно играть, а с элитнейшим нападением это невозможно.

Ренату Саншеш регулярно ломается. В начале февраля получил очередную травму подколенного сухожилия. Было драматично: на 10-й минуте игры с «Тулузой» упал на газон и разрыдался. Понятно, что это тяжелый психологический удар. Редко здоровый Саншеш тоже не впечатлял, делая слишком много неточных коротких пасов. Для команды, которая разыгрывает накоротке, это неприемлемо.

Фабиан Руис удивляет медлительностью. Против «Ланса» в начале января он допустил 14 (14!) потерь, а «ПСЖ» проиграл впервые в Лиге 1-2022/23. Ощущение, что не выдерживает физическую мощь чемпионата Франции. Можно было бы простить изобилием тонких решений при владении, но они редки. В атаке Руис напоминает о себе дальними ударами с качеством ниже среднего. В защите с опозданием помогает на флангах обороны, не хватает движения.

Карлос Солер – невидимка. Реже него мяча в пересчете на 90 минут касаются Килиан Мбаппе, Юго Экитик (оба были выдвинутыми форвардами) и Джанлуиджи Доннарумма. Солера стоит обособлять от Верратти, Витиньи, Саншеша, Руиса, поскольку он часто оказывался частью атакующего трио, то есть отвечал не за контроль и продвижение, а за созидание. Справедливости ради, он явно способен вырезать креативные острые пасы и разыгрывать быстрые комбинации с Месси, но ему не хватает вовлеченности в командные механизмы, из-за чего часто растворяется.

А что Витинья?

Витинья дисциплинирован и готов быть работягой

Витинья с 11 лет воспитывался в «Порту», в 19 с капитанской повязкой выиграл молодежную Лигу чемпионов, в 20 на год отправился в аренду в «Вулверхэмптон», в 21 стал лучшим молодым футболистом португальской Примейры.

Он сильно отличается от элитных игроков, за которых «ПСЖ» ранее выплачивал 40+ миллионов. Витинья – безусловный талант, но не мегазвезда. Это работяга.

Есть пара любопытных историй, полезных для знакомства с Витиньей. Одно из сильнейших качеств португальца – сохранение мяча под давлением, готовность выходить из-под прессинга через короткий пас. Для этого любой мяч нужно технично укрощать аккуратным приемом.

Первый тренер Витиньи Тиагу Монтейру, работавший с ним в 6-7 лет, говорил, что в академии «Авеша» поле постоянно было грязным, на нем валялись камни. В отличие от других детей, желающих постоянно обводить и забивать в одиночку, Витинья хотел играть в комбинационный футбол, и требовал того же от партнеров. Из-за камней мяч скакал, но в таких условиях Витинья учился моментально обрабатывать сложные передачи.

Сконцентрированность Витиньи иллюстрирует другой эпизод: автобус с 7-летними ребятами из «Авеша» застрял в пробке по дороге на региональный турнир, и пока остальные веселились и просто отдыхали, Витинья не находил себе места, боясь, что команда опоздает на первый матч, и скауты даже не увидят юного португальца.

При этом Витинья всегда хорошо держался в коллективе, просто был серьезнее и дисциплинированнее остальных. Он постоянно получал капитанскую повязку в юношеских и молодежных командах и легко встроился в «ПСЖ»: «Было страшновато заходить в раздевалку, я десятки раз видел всех по телевизору, но совсем не знал, какие они в общении. К счастью, адаптация прошла легко. Многих могу теперь назвать друзьями. Особенно Данилу Перейру и Нуну Мендеша, двух других португальцев. Они помогли встроиться. Два отличных футболиста и необыкновенных человека».

Главный тренер Кристоф Гальтье подмечал и быструю интеграцию в игровые идеи: «Я мало что знал о Витинье до перехода, изучил матчи «Порту». Луиш Кампуш многое о нем рассказал. Он важен для связи защиты и нападения. Я был сильно удивлен его уровнем игры, он очень быстро адаптировался».

Витинья учится у Верратти. Они похожи, и для «ПСЖ» это скорее плюс

Важно проговорить: Витинья, как и весь «ПСЖ», прямо сейчас далек от лучшей формы. Он выдал великолепный старт сезона вместе с Марко Верратти в схеме 3-4-2-1, затем чуть сбавил ход перед ЧМ и пока не может вернуться на отличный уровень в 2023-м. Любопытно, что его качество игры на дистанции полностью совпадает с качеством командной игры.

При этом Витинья железно проводит сезон лучше, чем другие полузащитники-новички: Руис, Саншеш, Солер.

Главные функции Витиньи в «ПСЖ»: игра на сохранение, контроль мяча и регулирование темпа. Он может как замедлять матч, так и ускорять атаку через перепас, например, с Марко Верратти, или отдавать передачу спускающимся в центр поля Неймару или Месси. Четкий короткий пас, маленький процент брака при серьезной вовлеченности во владение и устойчивость под давлением делают Витинью эффективным метрономом.

Игроки такой роли редко становятся кумирами, но они востребованы в территориальных гегемонах, которым несколько раз в месяц приходится взламывать автобусы. Без контроля пространства невозможно построить позиционную атаку и стабильно колоть обостряющими передачами, раздавать пасы между линиями, загружать мяч в штрафную навесами и прострелами.

Витинья не только гарантирует само владение. На старте сезона он регулярно поднимался в атакующую тройку, пока кто-то из трио Месси-Неймар-Мбаппе спускался в центр, чтобы сделать продвигающий пас. Так «ПСЖ» балансировал наполнение полузащиты и атаки и избегал ситуаций, когда все нападающие в поисках мяча уходят далеко от штрафной, а больше ее наполнить и некому.

В таких ситуациях португалец редко получал мяч, но этого и не требовалось, поскольку главную цель – чуть оттянуть на себя внимание защитников – он выполнял самими рывками наверх.

Пожалуй, эти включения в атаку – главное отличие Витиньи от Верратти, который остается в центре поля и даже порой спускается в линию защиты для дополнительного контроля. В остальном они стилистически похожи. Обычно два игрока, взаимно копирующих функции, выглядят странновато, но для «ПСЖ» в конкретном случае это преимущество, а не недостаток. Витинья и Верратти дают большой объем без мяча, а при владении задают темп, удобный для Месси, Неймара и Мбаппе.

Конечно, у Витиньи нет дриблинга Верратти, и хоть он и устойчив к прессингу, но Марко в этом плане один из лучших в мире. А вот в контроле территории, коротком перепасе и регулировании темпа они очень даже похожи. Разумеется, Верратти выступает в роли профессора (114 действий с мячом в пересчете на 90 минут, с отрывом лучший результат в топ-5 лигах), а Витинья – студент-отличник (83,6 действий).

Витинья счастлив учиться у Верратти: «У нас прекрасные отношения, на поле мы дополняем друг друга, с Марко очень легко и приятно играть. Его долголетняя стабильность на топ-уровне – моя мечта, я постоянно советуюсь с ним, потому что это бесценный опыт. До сезона читал мнения, что нам с ним не хватает физической мощи (рост Верратти – 165 см, рост Витиньи – 172 см). Я считаю, нам хватает качества, интеллекта и страсти».

Верратти без мяча так агрессивен в стыках, что вряд ли кто-то вспоминает про рост. Витинья не отстает. Он охотится за мячом, чтобы восстанавливать владение. Работоспособность восхищает, но стоит признать, что качества пока не хватает. Во-первых, агрессивный стиль в плохом сценарии приводит либо к обводке Витиньи, либо его грубому фолу, нередко на желтую.

Во-вторых, еще не хватает позиционной грамотности – пытаясь помочь, например, защитнику на фланге, он теряет опорную зону, которая свободна для прострела. В этом смысле подвижность и Витиньи, и Верратти играет с ними злую шутку: они могут подчистить на каждом участке поля, но забыть прикрыть опорную зону – их главную зону ответственности. Верратти, конечно, здесь лучше. Привык за годы игры с нападающими, которые почти не отрабатывают в обороне. Витинье еще предстоит уяснить нюансы.

Что будет против «Баварии»?

«ПСЖ» подходит к матчу в плохом состоянии: Мбаппе и Месси ускоренно восстанавливаются после травмы, Саншеш и Мукиеле травмированы, Верратти тоже получил очередное повреждение (почти не играет в 2023-м), других скосил кишечный вирус с тошнотой и болью в животе. И все это вдобавок к невзрачной игре после ЧМ.

Витинья хотя бы здоров – в текущих обстоятельствах это уже серьезное преимущество. Португалец может быть полезен главным образом за счет устойчивости под прессингом. Без Верратти «ПСЖ» всегда выглядит уязвимее к давлению. Витинья может хотя бы маскировать отсутствие Марко. Тем более против одной из главных клубных прессинг-машин.

Естественно, понадобятся навыки игры без мяча. Особенно защита опорной зоны при подборах и попытках «Баварии» разыгрывать там комбинации накоротке. Против «Марселя» (1:2 в 1/8 финала Кубка Франции) опорка «ПСЖ» постоянно терялась. Витинья тогда играл выше, не был самым оборонительным полузащитником. Против «Баварии» его логично задействовать вблизи защиты.

Почти наверняка «ПСЖ» будет именно выживать: справляться с давлением, держаться в позиционной защите, искать шансы в контратаках. С первыми двумя пунктами Витинья способен помочь.

Фото: REUTERS/Yves Herman; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella