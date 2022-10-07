Мусиала – новая звезда «Баварии». Что делает его особенным?

19-летний Джамал Мусиала – самый результативный игрок «Баварии» в Бундеслиге: лидирует и по голам (5), и по ассистам (3). Реально восхищает качеством игры, показывает интеллектуальный футбол с прекрасным сканом пространства и удивительной работой с мячом.

Хоть и очень молод, но заходит уже на третий полный сезон в топ-клубе. До лета 2022-го главной историей о Мусиале была эпопея с выбором сборной. Джамал родился в Германии, в 7 лет переехал в Англию, вырос в академии «Челси», играл за юниорские и молодежные сборные Англии (хоть и затесалась Германия-U16), в 16 перешел в «Баварию» и все-таки выбрал сборную Германии.

Очевидно, для немцев это мощное усиление – уже сейчас, не только в перспективе. Давайте вместе восхитимся топ-формой Мусиалы с погружением в детали его игрового стиля.

Главное качество Мусиалы – поиск свободного пространства. В этом он уже один из лучших в мире

Немецких талантов принято хвалить за универсальность. Лучший пример – Кай Хавертц, который уже перед трансфером в «Челси» умел абсолютно все на хорошем уровне: от последнего паса до верховых единоборств.

Мусиалу тоже легко закидать комплиментами за гигантский набор навыков, но есть один элемент, который прокачан так, что при упоминании этого элемента Джамал приходит в голову одним из первых. Это открывания между линиями.

Одним этим оружием Джамал уже разносит отдельные команды. Так было, например, в матче против «Айнтрахта» (первый тур Бундеслиги-2022/23): «Бавария» победила 6:1, Мусиала сделал дубль и набил двузначное число передач, принятых между защитой и полузащитой соперника. Гигантское число переходов «Баварии» от середины поля к чужой штрафной проходили по сценарию: продвигающий пас Мусиале – рывок/обостряющий пас от Джамала.

Интерпретация пространства просто на высшем уровне – Флик подчеркивал: «То, как он освобождается от опеки в ситуациях, где на него должно оказываться большое давление, впечатляет». Попробуйте хотя бы отрезками во время матчей «Баварии» следить только за Мусиалой: он постоянно сканирует поле и ищет свободную зону.

Есть даже статистическое подтверждение его мощи в конкретном компоненте. Он занимает 6-е место в Бундеслиге по принятым продвигающим передачам (68), показатель точности продвигающих пасов на Мусиалу – 83,1%. В топ-20 по этому показателю нет ни одного игрока с процентом выше. Барьер в 80% преодолели только Лерой Сане (81,9%) и Томас Мюллер (81%).

Лидерство игроков «Баварии» намекает, что дело не только в хитрости открываний, но и в мастерстве отдающих (не забывайте: Киммих – монстр). Посмотрим лиги топ-5: Мусиала – 19-й по принятым продвигающим пасам, лишь три игрока выше обгоняют Джамала по проценту принятых продвигающих передач. Это Винисиус (95 принятых, 86,4% точных от общего числа продвигающих), Неймар (86, 89,8%) и Флориан Сотока (77, 86,6%). Сотока – нападающий «Ланса» с ростом 187 см, переученный из скучного столба штрафной в своеобразную десятку. Его феномен – отдельная история.

Даже в сравнении с топ-игроками других лиг Мусиала принимает много передач с элитным показателем точности. Это означает, что он часто и эффективно предлагает себя под продвигающие пасы.

И знает, что делать, когда мяч доходит. Был красивый эпизод из матча с «Байером»: Мусиала как всегда нашел место между линиями, но Де Лигт выбрал другой вариант продвижения. Тогда Джамал предложил себя под поперечный пас.

Еще до того, как Мюллер отправил мяч Мусиале, Джамал покрутил головой и увидел слева ускоряющегося Дэвиса. Он одним касанием продолжил атаку пасом на Альфонсо.

Эту особенность Мусиалы подмечал Лотар Маттеус: «Джамал будто бы просчитывает сразу несколько сценариев атаки. Еще до приема мяча всегда знает, что сделает. Эта деталь его стиля впечатляет больше всего».

Из-за способности анализировать игру Джамал воспринимается универсальным атакующим игроком.

Мусиала может играть где угодно. Был даже нападающим в «Челси» (теперь не очень хочет)

Был великолепный диалог в студии немецкого Sky с Лотаром Маттеусом. Это аж декабрь 2020-го:

– Иногда он играет шестерку, иногда восьмерку или десятку. Он очень сильно напоминает мне одного игрока, – сказал Маттеус.

– Кого имеете в виду? – спросил журналист.

– Он сидит рядом с вами.

Позиционная вариативность – важная характеристика Мусиалы. За два полных сезона в «Баварии» он пробовался на всех позициях в полузащите.

Центр нападения – единственное место, которое не очень нравится Джамалу. В «Челси», где он играл с 8 до 16 лет, чаще всего выступал именно в роли легкого форварда. Теперь не хочется: «Нет желания снова быть форвардом. Но если тренер потребует, то никаких проблем, будет больше шансов забивать. Все-таки предпочитаю позицию десятки или место на краях».

Это объяснимо. Играя центрального атакующего полузащитника, Мусиала может максимизировать навык поиска свободного пространства. Искать зоны в центре, конечно, сложнее, чем на флангах, но угрозы в случае принятой передачи гораздо больше. К тому же Джамал остается непредсказуемым: из опорной зоны может и дать последний пас, и на дриблинге/рывке пройти в штрафную, и пробить, и перевести мяч на фланг.

На краях Мусиала органичен благодаря дриблингу. В этом сезоне не восхищает (7 успешных попыток из 16), но здесь есть очевидная связь: меньше изоляций на флангах – меньше индивидуальных обыгрышей. Левый фланг предпочтительнее, потому что правоногому Джамалу оттуда легче смещаться под удар. Навесы он не очень любит, а вот прострелить может запросто.

Мусиала любопытно вписывается в позиционные тренды «Баварии»: многие игроки очень любят позицию десятки (есть Мюллер и Сане, эпизодически туда сваливаются Мане и Гнабри), почти никто не жалует правый фланг атаки (Гнабри публично говорил, что предпочитает позицию в центре нападения, а по Сане были инсайды, что правый вингер – его нелюбимое амплуа). С этим можно жить: система Нагельсманна допускает сдвоенный-строенный-максимально перегруженный атакующий центр полузащиты, а справа есть Коман и опция без создания ширины на этом фланге.

В сборной Германии Флик тоже использует вариативность: и там бывает сдвоенный атакующий центр полузащиты, где Мусиала органично комбинирует игру в левом полуфланге и центральной оси. Роль инсайда в относительно условной схеме 3-4-2-1 ему подходит.

Пожалуй, самый специфический вариант использования Мусиалы – центр поля (место в сдвоенной опорке в 4-2-3-1). Ханси Флик так редко использовал Джамала, но видел потенциал: «Я много размышлял о Мусиале в роли опорника, он очень умен в борьбе, очень хорошо влезает в отбор». Нагельсманн пробует чаще, причем регулярно.

Есть две версии-причины, которые не противоречат друг другу и могут сосуществовать. Первая: нехватка игроков в центр поля. Были Киммих и Горетцка, которые вылетали из-за травм, Забитцер долго адаптировался, Толиссо почти не играл, а Марк Рока так и не покорил тренеров. Шанс в основе для универсального юного игрока – вполне ожидаемый расклад.

Вторая: Нагельсманн и Салихамиджич рассматривали Мусиалу как наследника Тиаго. Этот вариант тиражировали немецкие медиа (например, Bild, который регулярно получал сливы из «Баварии» по ходу прошлого сезона). Объяснялось тем, что Мусиала хладнокровно работает с мячом, его техника позволяет дирижировать игрой.

Пробы Мусиалы в центре – интересный эксперимент, но едва ли фундамент для радикальной смены игрового профиля. У него слишком много сильных атакующих навыков, чтобы затуманить их ради новой позиции.

Сам Джамал положительно оценивал опыт: «Пробы в роли шестерки и восьмерки точно хороши для моего развития. Конечно, чувствую себя комфортнее, если играю выше».

Сейчас Мусиала очень удачно вписывается в схему Нагельсманна – это 4-2-3-1 с очень подвижной четверкой впереди и регулярной взаимозаменяемостью (особенно между левым вингером, центральным атакующим полузащитником и нападающим). Здесь Мусиала может играть и вингера в узкой позиции, и десятку, и оттянутого форварда.

Другие детали игрового профиля: постоянно работает на команду, блестяще чувствует мяч и старается подтянуть физику

Есть еще две важных детали игры Мусиалы: его заточенность на командные механизмы и координация с мячом.

Мусиала – реально командный игрок. Даже сложно вспомнить очевидные моменты с плохим принятием решений, где Джамал действовал эгоистично. Это важно, учитывая, что Джамал умеет и любит бить из-за пределов штрафной. Редко бывают залпы с 30+ метров, зато Мусиала часто находит шансы из опорной зоны. Почти всегда такие удары выглядят разумно, не кажутся поспешным завершением. Если есть партнер в потенциально более опасной позиции, куда можно быстро довести мяч, Мусиала наверняка сыграет на него.

И так везде. Есть хороший вариант для прострела – будет прострел, а не смещение в центр с ударом. Есть возможность прокинуть мяч в быстрой атаке на партнера – будет пас, а не попытка дриблинга. Это правила, которые иногда нарушаются, благодаря чему защитникам сложно раскусить Мусиалу. Но генеральный смысл не меняется: командные действия превалируют над индивидуальными.

Координация Мусиалы – это в первую очередь похвала его технике. Пожалуй, ярче всего она заметна в эпизодах, когда Джамал находит свободное пространство и принимает мяч. Он всегда очень быстро разворачивается, у него блестящая обработка. За это Джамала хвалили Флик, Нагельсманн, Марко Неппе (скаут, продвинувший Мусиалу в «Баварию»).

То же самое подчеркивал и Эндрю Мартин, работавший с Мусиалой в «Челси»: «Он прекрасно работает с мячом. Просто превосходно управляет им на ограниченном пространстве. Благодаря этому и хорош в обводках».

Дэнни Шварц, немного тренировавший Мусиалу в «Баварии»-U19, тоже подмечал нюанс: «Обработка мяча от Джамала – блеск. Он разрывает линии соперника, когда правильно открывается и принимает мяч. И скорость действий! Он интуитивно делает переступы, сразу перекладывает под правую, бьет. Все будто бы интуитивно, и при этом просчитано».

Очень сложно нейтрализовать игрока с такой техникой. Универсальное оружие большинства соперников «Баварии» против Мусиалы – агрессия и грубые стыки. Физическая форма Мусиалы – спорный вопрос. Ханси Флик регулярно на пресс-конференциях говорил, что у Джамала есть проблемы с атлетизмом. Сам Мусиала повторяет, что работает над этим. Еще и успевает шутить – например, называл стыки на тренировках с Горетцкой экстремальными.

В Бундеслиге-2022/23 Мусиала занимает второе место по потерям мяча из-за отборов соперников (24). Двойственная природа: во-первых, агрессивные защитники с удовольствием ищут стыки с Мусиалой, который иногда не выдерживает мощного давления. Во-вторых, Джамал играет смело, может идти в обводки, поэтому потери были бы и с другой физформой.

Илкай Гюндоган подмечал, что Мусиала прогрессирует: «Он выглядит слабым, но очень хорош в отборах. Разумно использует тело. Он способен с умом избегать лишних столкновений плечом к плечу».

Мусиала старается. У него есть личный тренер Штеффен Тепель, который ищет варианты прокачки Джамала в стыках без мощного апгрейда по весу. Вот его план: «Мусиала может выигрывать больше дуэлей, улучшив равновесие и движения глаз. Оба параметра через нейронные связи влияют на мышцы позвоночника и туловища. Например, на работу некоторых мышц туловища можно влиять правильным движением глаз».

Звучит экспериментально, но и успехи есть. Например, гол в ворота «Вольфсбурга» – ушел от двоих, хоть и получил по ногам, а потом отлично пробил в дальний угол.

Похоже, Мусиала еще и просто очень хороший парень. Скромный и дисциплинированный

Игровой портрет Мусиалы – интеллектуальный футболист, любящий играть на команду, – хорошо соотносится с его личными качествами, которые можно проследить через становление в академиях и рассказы партнеров по «Баварии».

Мусиала очень любит футбол. Наверное, в тексте про футболиста не может быть более клишированного предложения, но про Джамала есть очень красивый факт. В 6 лет, когда он играл за юниорский «Леренц», Мусиала аплодировал после красивых голов, которые забивали в ворота его команды. Эту историю рассказывал Goal.com один из первых тренеров Джамала Бранко Миленковски – он пытался объяснить Джамалу, что так лучше не делать, потому что это сбивает с толку товарищей по команде.

Когда Джамалу исполнилось 7, семья переехала в английский Саутгемптон из-за учебы и дальнейшей работы матери. Он не знал языка, сложно искал социальные связи со сверстниками из-за робости, так что находил друзей на футбольном поле. Это буквально так: Центральный футбольный клуб Саутгемптона, где по выходным бесплатно играли дети иммигрантов и ребята из малообеспеченных семей, стал главным пунктом социализации Джамала. Там он познакомился с Леви Колвиллом, сверстником из академии «Саутгемптона» и главным игроком своей возрастной категории. До того момента, пока сам Мусиала не прошел в академию «Саутгемптона».

В 2010-м он начал в «Саутгемптоне», в 2011-м его уже забрал «Челси». Мусиала за два года в Англии блестяще продвинулся в английском, даже выиграл поэтический конкурс в начальной школе. Он совмещал футбол с шахматным клубом и ходил на хапкидо (корейское боевое искусство). Разумеется, все это комбинировал с победами на юниорских турнирах и регулярными бомбардирскими перфомансами.

«Бавария» начала следить за ним в 2015-м. Представители клуба общались с семьей Джамала и выяснили, что родственники (особенно сестра Латиша) сильно болеют за клуб. Скаут Марко Неппе очень красиво говорил о стиле Мусиалы: «Каждое действие на поле говорит: он наслаждается игрой. Просто приятно смотреть, как Джамал играет в футбол». Для Мусиалы мнение семьи было одним из главных факторов согласия на переход.

В сентябре 2021-го Томас Мюллер лаконично описал Джамала: «Мусиала порой играет просто волшебно. Многие хвалят его талант, но у него еще есть великолепный характер. Это очень трудолюбивый игрок, уверенный в себе, который при этом никогда не задирает нос».

Сам Мусиала чаще всего выдает комплименты именно в адрес Томаса («Его интеллект реально высок, он замечает детали, которые я иногда пропускаю. Стараюсь не отставать!») и со стеснением уходит от вопросов о том, что именно Джамал станет наследником Мюллера. Немецкие издания регулярно пишут, что Мюллер очень высоко оценивает игровые навыки Мусиалы, много обсуждает с ним поиск свободных зон на поле, даже тренирует с ним этот аспект игры. Джамал воспринимает Томаса как учителя.

Bild писал, что лучшие друзья Джамала в команде – Дэвис и Сане. Еще у Мусиалы очень важная иерархическая роль проводника между звездами и лидерами (Мюллер, Нойер, Киммих) и молодыми талантами из академии (например, 16-летний Пауль Ваннер). Внутри коллектива Мусиала уже воспринимается как неотъемлемая часть главной команды.

Он это полностью заслуживает.

Фото: REUTERS/Andreas Gebert, Annegret Hilse, Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; globallookpress.com/IMAGO/ULMER; кадры трансляции «Матч ТВ»