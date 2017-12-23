Во что играет «Лейпциг»?

В данном материале предлагаю вам ознакомиться с основными тактическими идеями команды "РБ Лейпциг"

Базовая расстановка

"РБ Лейпциг" играет по схеме 4-2-2-2 - слегка измененной версией 4-4-2. Подобная вариация имеет ряд достоинств при контрпрессинге, так как пространство между центральными полузащитниками, вингерами и нападающими скоращается. Следовательно, больше игроков участвуют в отборе мяча при потере. Также больше игроков находится в центре, в зоне подбора, что под стать вертикальному футболу "Быков".

Прессинг

Это наиболее мощное оружие команды Хазенхюттля. Во многом благодаря полной слаженности в прессинге и контрпрессинге "Лейпцигу" удалось достичь таких высот в прошлом сезоне. Однако структура немного изменилось в новом году, так как команда пробилась в ЛЧ, и нужно было слегка изменить модель, чтобы сделать прессинг чуть менее энергозатратным. Выглядит это следующим образом:

Прессингуя, "Быки" стараются выжимать соперника на фланги. Форварды перекрывают направления передач в центр. Прессинг переходит в активную стадию, когда фланговый защитник получает мяч. Вингер и опорник начинают резкое движение на соперника, вынуждая его отдавать рискованную передачу, которая зачастую перехватывается.

Пройдет ли подобный манёвр против "Зенита" - вопрос спорный. Дело в том, что фулл бэки "Сине-Бело-Голубых", получая мяч, отдают длинную передачу в полуфланг. С одной стороны, ее достаточно легко будет тут же перехватить, но, с другой, - если она пройдет, то слишком много игроков останутся отрезанными.

Игра в атаке

Атакующий футбол "Лейпцига" строится через лонгболлы от фланговых защитников, что может показаться похожим на зенитовский стиль построения атак, но, на самом деле, разница принципиальная. Давайте рассмотрим схематично:

Переход в атаку, как я уже отметил, осуществляется длинными передачами на таргетмена под забегание к нему за спину быстрого форварда. Поскольку вероятность того, что данный пас дойдет, невысока, то для быстрого возврата мяча себе используется контрпрессинг. Обратите внимание, как много игроков сразу готовы включиться в борьбу за мяч в зоне подбора. Следовательно, команда Хазенхюттеля не зависит от того, насколько активно её прессингуют в стадии начала атаки. Главное - доставить мяч до таргетмена, а там либо через выигранную верховую борьбу, либо через контрпрессинг будет закреплено владение.

Ключевые игроки

Наби Кейта

Безусловно, команде Манчини крайне повезло, что гвинеец не сыграет, как минимум, первый матч. Особенность его роли в паре центральных полузащитников заключается в том, что он разбивает прессинг соперника, а также инициирует контратаки через серию коротких передач. Кейта хорош в созидании, продвижении мяча, дрибблинге, при этом не менее крут и в плане оборонительных действий, что делает его ключевым игроком в системе Хазенхюттеля. В целом, он один из лучших box-to-box полузащитников в мире.

Эмиль Форсберг

Швед мастерски исполняет все стандарты. В этом сезоне "Лейпциг" создал 6,23 xG в Бундеслиге со стандартных положений, забив при этом 10 мячей (пенальти не учитываются). Это крайне приличный результат. В прошлом сезоне удавалось забивать еще больше, но соперники во внутреннем первенстве уже более-менее научились нейтролизовывать этот компонент, так что и тренерскому штабу "Зенита" стоит обратить на это внимание.

Тимо Вернер

Лучший бомбардир команды. Этот форвард обладает просто взрывной скоростью, нацеленностью на ворота. Тимо вовлечен в основном в завершающую стадию атаки, о чем говорит и статистика: в текущем сезоне изнутри штрафной он нанес 52 удара из 69 суммарным весом в 7,37 xG и забил 7 мячей из 10. В общем он имеет 9,60 xG, в то время как двое других нападающих, Поульсен и Огюстен, - 10,77 суммарно. Защитникам "Сине-Бело-Голубых" нужно будет играть на пределе концентрации против такого форварда.

Итак, подытожим

"РБ Лейпциг" Ральфа Хазенхюттля играет в вертикальный футбол с обилием длинных передач на высоких скоростях, с высокой долей интенсивности, активным использованием прессинга и контрпрессинга, стараясь моментально вернуть себе мяч при потере. "Быки" ослаблены потерей лидера в центре поля, но все равно остаются достаточно неприятным, хотя и вполне проходимым соперником.

P.S. Источник: https://understat.com/

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