Разбираем трансферы первой четверки КПЛ: точечные усиления «Тобола», новая команда Благоевича, молодежь «Кайрата» и проверка Карповича еврокубками

Прелести зимнего межсезонья.

В этом сезоне в Европе честь Казахстана будут защищать четыре лучших клуба прошлого года. Трансферные кампании у «Тобола», «Астаны», «Кайрата» и «Кызыл-Жара» прошли по-разному.

У команд еще есть почти целый месяц, чтобы усилить еще несколько позиций, но уже сейчас можно рассказать о самых важных изменениях в составах.

Давайте обо всех по порядку.

«Тобол»

Казахстанские чемпионы сохранили костяк прошлогодних триумфаторов и точечно усилили слабые позиции.

Клуб покинули нечасто игравшие Манзорро, Лобжанидзе, Абилгазы и Силва.

Также команду покинул третий вратарь Егор Цуприков, вернувшийся в Караганду, на его замену пришел Дмитрий Непогодов. Хоть Непогодов и часто критиковался за плохую игру в «Астане», костанайцы доверили ему несколько матчей на сборах. Когда-то за «Тобол» этот кипер выступал вполне неплохо.

Возможно, главной потерей «Тобола» стал Азат Нургалиев. По информации журналиста Айдына Кожахмета, расстаться с ним решил сам Москаленко из-за возраста игрока (Нургалиеву 35 лет).

Также костанайцы лишились главного игрока на левом фланге обороны – Руслана Валиуллина. Руслан был отстранен на два сезона из-за допингового скандала. Кажется, Владислава Васильева пригласили именно на эту позицию.

Кроме них, состав «Тобола» пополнили нападающий Айбар Жаксылыков и защитник Жарко Томашевич.

Шли слухи о громких переходах – от Томасова из «Астаны» и до прихода Арды Турана. Но эти трансферы так и остались разговорами.

«Астана»

«Астана» серьезно обновилась к сезону.

Прошлый год клуб закончил скандалом: экс-тренера Тихонова дисквалифицировали на два года, команда получила от УЕФА трансферный бан.

Многие фанаты астанчан ждали новый сезон с опасением: игроки покидали клуб, а запрет на трансферы мешал подписать новых.

Вскоре проблема бана разрешилась и новый тренер команды Срджан Благоевич начал комплектацию нового состава.

В клуб пришли знакомые игроки: Оганесян, Поляков (из «Кайрата»), Брайан (из «Атырау») и Манзорро (из «Тобола»).

Также вместе с Благоевичем из Актау приехала целая группа игроков – Милошевич, Дарабаев, вернулись из аренды Кусяпов и Каримов.

«Кайрат»

В межсезонье у алматинцев случился массовый отток опытных футболистов: уезжали не только легионеры, но и казахстанцы. Причиной этому стал потолок зарплат, поставленный владельцем клуба Кайратом Боранбаевым.

Многие трансферы в клуб осуществлялись между основным и молодежными клубами команды (из «Кайрата-Москвы» и «Кайрата-Жастар»).

Но, несмотря на это, кайратовцы успели отличиться в трансферное окно: в Казахстан приехал опытный российский полузащитник Виктор Васин.

«Кызыл-Жар»

Петропавловцы в этом году дебютируют в еврокубках. В межсезонье клуб потерял многих ключевых игроков прошлого сезона: команду покинули Касым, Даиров, Драченко и Сапаров.

Также клуб покинули, не закрепившиеся в Петропавловске, Фонсека, Бекбаев и Бугриев.

В преддверии еврокубков петропавловцы подписали девять легионеров. Кроме них команду пополнили вратарь Логиновский (вместо Бекбаева), молодой талант из «Астаны» Альдаир Адилов и Марк Гурман.

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Будет очень интересно наблюдать за дальнейшими результатами клубов, межсезонье команды провели очень по-разному.

Хватит ли сил у кайратовской молодежи играть на три фронта, сможет ли Карпович удержать на высоком уровне петропавловский клуб на фоне еврокубков?

Также стоит вопрос – увидим ли привычный стиль Благоевича в исполнении «Астаны» и удержит ли «Тобол» чемпионство?