Победа на Евро: есть ли математическая формула?

Когда-то очень давно Отто Рехагель доказал: скоротечный турнир сборных можно выиграть, если поставить футбол, который выглядит… Который выглядит, как сам Отто Рехагель. Крепко сбитый, с широкой костью и мощной челюстью. Проще говоря, оборонительный.

Самый успешный тренер сборных современности Дидье Дешам это косвенно подтверждал.

«Оборонительные фазы вроде среднего блока проще тренировать, с их помощью можно серьезно улучшить вашу команду. Атакующие фазы более сложны и требуют определенных качеств игроков, времени и уровня командной сыгранности».

В общем, просится осторожный вывод: на уровне сборных оборона – фундамент. Именно за ее счет можно выигрывать матчи. Но можно ли выигрывать титулы?

Благодаря Opta мы сможем заглянуть в далекое прошлое и, например, узнать, с каким xG англичане выиграли чемпионат мира в 1966-м. И не только это. Большая выборка (все ЧМ с 1966-го и Евро с 1980-го) поможет ответить на вопрос, а действительно ли на крупных турнирах оборона важнее.

Какая комбинация выгоднее: плохая атака/хорошая оборона или хорошая атака/плохая оборона?

Простой трюк: выделяем из общей массы всех победителей турниров (цветные точки) и смотрим, как они выглядят на фоне вселенной.

Кто нас интересует больше всего? Команды, которые взяли титул с крепкой обороной и не слишком сильной атакой – это розовые точки .

Синие точки – обратная история. Сборные, которые победили с защитой ниже среднего и при этом приличной атакой .

Черные точки (точка) – когда сборная-победитель ниже среднего и по качеству созданных моментов, и по качеству допущенных (то есть позволяет слишком много). Как видим, случай вообще уникальный. Никому кроме Отто Рехагеля не удавалось так взломать систему.

За почти 60 лет мир видел только три команды, которые брали титул с атакой ниже среднего (внимание на левую часть графика) – Италия-1982, Аргентина-1986 (пусть и с Марадоной, который иногда забивал рукой) и та самая Греция-2004. Обратных примеров, когда сборная побеждала с защитой ниже среднего, но приличным нападением – в два раза больше. А значит, вывод согревающий: и на международном уровне атаковать выгоднее, чем безвылазно обороняться.

Получается, сначала усложнив, мы возвращаемся к простому рецепту: создавай больше соперника, допускай меньше – и обязательно победишь. На клубном уровне этот принцип работает идеально. Например, с 2017-го (глубже просто нет открытых данных) команда с наилучшим балансом xG в АПЛ неизменно попадала в топ-2, а в 5 случаях из 7 брала титул.

Расходимся?

Да, только давайте на всякий случай проверим, работает ли это со сборными. Возьмем по команде с наилучшим балансом xG из каждого доступного нам турнира.

И…

xG-логика ломается на крупных турнирах

Примечание: разница ожидаемых голов – на 90 минут

Хейтеры xG, ваш выход.

Получается, теория ожидаемых голов слабо применима на чемпионатах мира и сборных. За почти 60 лет зафиксировано только четыре случая, когда тот, кто больше создавал и меньше допускал, выиграл турнир. Еще 4 таких команды выходили в финал. То есть xG-логика сработала только в 8 случаях из 26. Маловато, если сравнивать с клубным футболом…

Вывод: создавать больше и позволять меньше для титула чемпиона мира/Европы недостаточно. А что еще нужно?

В формуле успеха сборной есть еще одна важнейшая переменная.

Для победы на ЧМ и Евро необходим оверперформ

Можно ли вычислить составляющую везения в футбольных успехах? Вопрос дискуссионный.

Если команда забивает больше ожидаемого, это называется оверперформ. С некоторыми оговорками (например, уровень исполнителей) его можно связать с везением. Но, разумеется, не только с ним.

А как часто везло победителям ЧМ и Евро в нашей выборке?

Ответ: почти всегда!

Степень оверперформа была разной, но в 24 случаях из 26 разница xG чемпиона была меньше, чем разница реальных голов. Исключения только два, примеры совсем недавние – Португалия-2016 и Аргентина-2022. Если вы Криштиану или Лео, можете обойтись и без везения. Аргентина в Катаре пропустила на три гола больше, чем создали соперники, и забила чуть меньше ожидаемого – победила все равно. Португалия в 2016-м недобрала один гол (по отношению к xG) – тоже победа.

Но вообще, дистанция показывает, что оверперформ – важнейшее требование. В клубном футболе зависимость даже ярче – например, у всех команд из топ-5 этого сезона АПЛ разница реальных голов выше, чем разница ожидаемых. Именно поэтому оверперформ нельзя связать исключительно с удачей. Потому что более классные исполнители лучше реализуют моменты, чем среднестастические (на которых строится модель xG), а классные вратари предотвращают больше моментов, чем в среднем по лиге.

Вывод? На таком турнире у вас нет шансов без надежного везучего форварда, который выжимает из моментов 150%.

Он необходим, даже если вы Отто Рехагель.

Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Handout/UEFA, Martin Rose/Bongarts

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!

Большое превью Евро: стиль, шансы и главные звезды

30 лучших игроков в истории Евро

Телеграм-канал автора